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DEM Parti'nin Başkan Erdoğan çağrısına Bahçeli'den alkış

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Partili Tuncer Bakırhan, Kürtlerle diyalog kurulması gerektiğini belirterek, "İktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız." dedi. Bakırhan'ın bu çağrısının ardından, Devlet Bahçeli'nin alkışlaması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 22:08 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 22:41
DEM Parti’nin Başkan Erdoğan çağrısına Bahçeli’den alkış

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TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesi üzerine yapılan görüşmelerde dikkat çeken anlar yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan'a bir çağrıda bulundu.

Bakırhan, Bahçeli'nin açıklamalarını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız" dedi.

Suriye'de siyasal denklemin yeniden şekilleneceği bir süreçte, Kürtlerle diyalog kurmanın Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayacağı söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Ortadoğu'da örnek olabilir. Türkiye'nin sınırları dışındaki Kürtler Türkiye için bir tehdit değil bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değerlendirmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Ortadoğu'da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız. Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir" açıklamasında bulundu.

DEM Parti'nin Başkan Erdoğan çağrısına Bahçeli'den alkış

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