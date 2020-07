Sapkınlık projesi LGBTİ şimdi de çocukları hedef aldı!

TV kanalları, sosyal medya, markalar, online platformlar.... Geçtiğimiz hafta Onur Haftası'nı büyük bir coşku ile kutlayıp desteklerini ifade ettiler. Gökkuşağının renklerine bürünmüş bayraklar her yerde önümüze çıktı. Peki, nedir bu Onur Haftası? LGBTİ bireyler ve LGBTİ bireylere destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleşen bir dizi etkinlik diyor sözlükler... LGBTİ'nin açılımı ise lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel ya da travesti ve interseksüel demek. İnsanı asıl düşündüren şey ise, bu etkinlilerin çoğunda çocukların kullanılması. Henüz cinsel kimliği oluşmamış erkek çocukları kadın kıyafetleri içinde topuklu ayakkabılarla yürütülüyor bu gösterilerde. Küçük çocuklar dudak dudağa öpüştürülüyor. Her yer çocukların seveceği rengarenk gökkuşakları ile dolu... Tabii, bu yürüyüşler ile sınırlı değil. Pek çok çocuk kanalı LGBTİ'ye destek verdiklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, yayınladıkları çizgi filmlerde eşcinsel karakterler kullanıyorlar. LGBTİ'ye destek vermeyenler ise geri kafalılık ve bağnazlıkla suçlanarak konuşamaz, ses çıkaramaz duruma getiriliyor. Oysa çocuklarının bu tür görüntülere maruz kalmasını istememek bir ebeveynin en doğal hakkıdır. Çizgi film izleyen çocuğunuzun birden önüne öpüşen iki kız ya da erkek çocuğu olan sahnelerin çıkması hangi anne-babanın tüylerini diken diken yapmaz ki? İşte dünyadaki LGBTİ lobisi çocuklarımız üzerinden gelecek neslimizi hedef alıyor. Belki bir çoğumuz fark etmeden bu hedefe alet bile oluyor olabiliriz. Bu yüzden tüm aileler bu haberi dikkatlice okumalı ve çocuklarına izlettikleri kanallardan aldıkları tişörte, çizdirdikleri simgelere kadar çok dikkatli olmalılar. Eşcinsellik projesinin çocuklarımız üzerinden sinsice nasıl ilerlediğini Uluslararası Sosyal Medya Başkanı, iletişim uzmanı ve yazar Said Ercan ile konuştuk.





İNSAN HAKLARI MI SAPKINLIK MI?

Said Ercan, LGBTİ'nin insan hakkı söylemiyle nasıl bir plan içinde ilerlediğini şöyle anlatıyor: "LGBTİ, Kuzey Avrupa'da oldukça yaygın olmasına rağmen Ortadoğu'da ve nüfusunun büyük kısmının Müslüman olduğu ülkelerde yaygın değildir. Bu yaygınlaşmayı sağlamak adına küresel güçler çok ciddi fon transferi yapmaktadırlar. Buna rağmen Orta Doğu ülkelerinde istedikleri seviyeye gelemedikleri için LGBTİ'nin içerisine ırkçılıkla mücadele ve kadın hakları gibi kavramları da ekleyerek, en azından aktivistleri ve kadınları yanlarına çekmek için girişimlerde bulunmuşlardır. ABD'de polis tarafından katledilen George Floyd'u anmak için sosyal medyada yayılan #BlackLivesMatter etiketi ve ırkçılık karşıtlığı ilk başlarda gayet masum iken bir süre sonra LGBTİ propagandasına dönüşmüştür. Irkçılık karşıtlığı bir anda gayleri, transseksüelleri öven, eşcinselliği masumlaştıran bir hal almıştır. LGBTİ lobisi özellikle çocukları hedef almaktadır. Bunun en önemli delili ise kullandığı renklerin çocukların en çok sevdiği, dünyasını şekillendiren unsurlardan olan, masumiyet ve güzelliğin simgesi; gökkuşağının renklerine yakın olmasıdır. Gökkuşağı yedi renkten oluşurken LGBTİ bayrağı ise altı renkten oluşmaktadır. Özellikle çizgi filmlerin içerisine veya çizgi film izledikleri kanalların logosuna yerleştirilen altı renkli LGBTİ simgesi dikkat çekmektedir. Bu kanallar LGBTİ'ye verdikleri desteği sosyal ağlarında da paylaşmakta ve yaptıklarını meşru kılmak için de arkasında durmaktadırlar. Kanun tanımaz bir gençlik yetiştirme amacında olan küreselciler bu işe ciddi fonlar vermekte, bu kanallar da bu fonlardan yararlanmaktadır. Çocuklarımızı küreselcilere satan bu çizgi film kanalları izletilmemelidir. Cartoon Network, Disney Plus, Pixar gibi çocuk kanalları sosyal medya hesaplarında da LGBTİ'ye verdikleri desteği açık açık dile getiren paylaşımlar yaptılar."

PANDEMİ SÜRECİNİ FIRSATA ÇEVİRME PEŞİNDELER

Koronavirüs devam ederken çocuklarımız da bu süreçte evde ekran başında daha çok vakit geçirdiler. Ercan özellikle çocuk kanallarının bunu nasıl fırsata çevirdiğini şöyle anlatıyor: "Pandemi sürecinde işleri kötü giden bazı şirketler zararlarını karşılamak için LGBTİ fonlarına ihtiyaç duydular. Bu nedenle dikkat edilirse olağan dışı bir artışla aklımıza gelen birçok firma ya logosunu LGBTİ renklerine çevirdi ya da LGBTİ'yi sembolize eden ürünler üretti. Bunların arasında çocuklarla ilgili çizgi film kanalları, oyuncak firmaları, gıda firmaları da var.

NETFLIX'TE LEZBİYEN İLİŞKİ

"Netflix'in Ejderhalar Prensi adlı çizgi dizisinde ise lezbiyen kraliçe ikilisi yer alıyor. Lezbiyen oldukları, uzun süre çocukların anlayamayacağı şekilde çok dolaylı şekilde ima edildi. Son bölümlere doğru ise bu lezbiyen çift öpüştürüldü. Özellikle yurt dışı menşeili olup, Türkiye içerisinde hizmet veren tüm platformlara yasal düzenleme getirilmeli, sunucularını Türkiye içerisinde barındırmaları temin edilmeli, şirket bünyesinde temsilci bulundurma koşulu getirilmelidir. Karantina günlerinde 'Çocuklar gökkuşağı çizip cama asıyor' akımı sosyal medyada çok hızlı yayıldı, öte yandan linkedin logusunu LGBTİ renklerine boyadı, Instagram onur filtresi adı altında bölümler koydu ve bir çok kullanıcı anlamını bile bilmeden bunları kullandı, daha sonra arkadaş story'lerinde yine onur paylaşımları adı altında paylaşımlar yapıldı. Herkese zorunlu gösterildi. Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından Adobe de renklerini değiştirdi. Birçok küresel marka, resmi sosyal medyalarında paylaşımları ve logoları ile video ve görsellerle küresel projeye açık destek verdiler."

AİLELER TEHLİKENİN FARKINDA OLSUNLAR

Peki, aileler çocuk kanallarına da mı güvenemeyecekler? İşte bu sorunun cevabını yerli çocuk kanalı minika'dan aldık: "Bu konuda ailelere büyük bir sorumluluk düşüyor. Yüzlerce mesaja ve görsele maruz bırakılan çocuklar çoğu zaman kontrolsüz ve yaşına uygun olmayan içerikleri izliyor. Aileler tehlikenin farkında olsunlar ve mutlaka izledikleri, dinledikleri ve hatta okudukları hemen her şeyde onlara rehberlik etsinler. Biz yayına başladığımız ilk günden itibaren 360 derece bir çocuk projesi olarak konumlandık. İçeriklerimizi seçerken ve yayına hazırlarken profesyonel bir ekip tarafından çok ciddi bir denetim sürecinden geçiriyoruz. Bütün bölümler kare kare editör ve psikoloğumuz tarafından izleniyor, dublaj çevirileri yine kelime kelime kontrol ediliyor ve varsa gerekli görülen yerlerde müdahaleler yapılıyor. Amacımız iyilik, doğruluk, aile, sorumluluk duygusu, özgüven, kardeş, arkadaş, hayvan, doğa sevgisi, paylaşmanın önemi, empati, ekip çalışması gibi genel kabul görmüş kavramları çocuklara güzel örneklerle göstermek." (Sabah)