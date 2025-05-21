FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ'ün "yeniden yapılanma" hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devlete, millete ve demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmiyor. Son zamanlarda yurt içinde sıklaşan FETÖ operasyonları, FETÖ hücrelerinin yeniden yapılanma hayallerine büyük darbe vurdu.
Gaziantep merkezli 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da terör örgtünün güncel yapısı deşifre edildi.
"SU UYUR AMA FETÖ'NÜN SİNSİ HÜCRELERİ UYUMAZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde "Su uyur ama FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz" hakikatine dikkat çekti. Erdoğan, "FETÖ'yle mücadelede yaşanacak herhangi bir zafiyetin, Allah korusun ülkemize, özellikle de devletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Unutmayalım ki tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder" uyarısında bulundu.
FETÖ'cü Mustafa Özcan, Gülen'in gebermesi sonrası koltuk savaşı içinde (Fotoğraf: AA)
FETÖ YENİDEN YAPILANMA PEŞİNDE! MÖZ GRUBU HAREKETE GEÇTİ
Nitekim, Terörsüz Türkiye sürecine girilen şu günlerde FETÖ'nün üst tabakası sinsi hesaplarla kirli faaliyetlere büründü.
İblis başı Gülen'in 20 Ekim 2024'te gebermesi sonrası Pensilvanya'da Mustafa Özcan'ın başını çektiği MÖZ grubu, Türkiye'de yeniden yapılanma hesapları içinde.
Firari vatan haini Ekrem Dumanlı (AA)
İDDİA | EKREM DUMANLI TALİMAT GÖNDERDİ: GEREKİRSE TAKİYYE YAPIN
Gülen sonrası dönemde örgüt içi iktidar ve miras kavgasında başı çeken MÖZ grubunun firari vatan haini Ekrem Dumanlı aracılığıyla örgüt üyelerine talimat gönderdiği iddia edildi. Mezkur iddia, araştırmacı-yazar İsmail Nacar'dan geldi.
"Gerekirse takiyye yapın" denilen sözde talimatta, "Tüm parti ve cemaatler nezdinde farklı farklı inançlarla mevzilenmeye devam edin" vurgusu yapıldı.