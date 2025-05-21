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FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ'ün "yeniden yapılanma" hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?

"Su uyur ama FETÖ’nün sinsi hücreleri uyumaz"... Başkan Erdoğan'ın dikkat çektiği bu hakikat bir kez daha yerini buldu. İblis Fetullah Gülen'in gebermesi sonrası iktidar kavgasına tutuşan FETÖ'cülerin Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlemek için yeniden yapılanma peşinde olduğu konuşuluyor. Mustafa Özcan'ın firari vatan haini Ekrem Dumanlı aracılığıyla örgüt üyelerine "Tüm parti ve cemaatlerde mevzilenin, gerekirse takiyye yapın" talimatı verdiği iddia edildi. Son günlerde FETÖ'cülerin İmamoğlu ve Süleymancılara arka çıkan söylemleri dikkat çekerken Pensilvanya'daki şeytani akıl CHP'yi İmamoğlu, DEM Parti'yi de MHP üzerinden provoke etme hesapları içinde.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 11:08
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devlete, millete ve demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmiyor. Son zamanlarda yurt içinde sıklaşan FETÖ operasyonları, FETÖ hücrelerinin yeniden yapılanma hayallerine büyük darbe vurdu.

Gaziantep merkezli 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da terör örgtünün güncel yapısı deşifre edildi.

"SU UYUR AMA FETÖ'NÜN SİNSİ HÜCRELERİ UYUMAZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde "Su uyur ama FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz" hakikatine dikkat çekti. Erdoğan, "FETÖ'yle mücadelede yaşanacak herhangi bir zafiyetin, Allah korusun ülkemize, özellikle de devletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Unutmayalım ki tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder" uyarısında bulundu.

FETÖ'cü Mustafa Özcan, Gülen'in gebermesi sonrası koltuk savaşı içinde (Fotoğraf: AA)FETÖ'cü Mustafa Özcan, Gülen'in gebermesi sonrası koltuk savaşı içinde (Fotoğraf: AA)


FETÖ YENİDEN YAPILANMA PEŞİNDE! MÖZ GRUBU HAREKETE GEÇTİ

Nitekim, Terörsüz Türkiye sürecine girilen şu günlerde FETÖ'nün üst tabakası sinsi hesaplarla kirli faaliyetlere büründü.

İblis başı Gülen'in 20 Ekim 2024'te gebermesi sonrası Pensilvanya'da Mustafa Özcan'ın başını çektiği MÖZ grubu, Türkiye'de yeniden yapılanma hesapları içinde.

Firari vatan haini Ekrem Dumanlı (AA)Firari vatan haini Ekrem Dumanlı (AA)



İDDİA | EKREM DUMANLI TALİMAT GÖNDERDİ: GEREKİRSE TAKİYYE YAPIN

Gülen sonrası dönemde örgüt içi iktidar ve miras kavgasında başı çeken MÖZ grubunun firari vatan haini Ekrem Dumanlı aracılığıyla örgüt üyelerine talimat gönderdiği iddia edildi. Mezkur iddia, araştırmacı-yazar İsmail Nacar'dan geldi.

"Gerekirse takiyye yapın" denilen sözde talimatta, "Tüm parti ve cemaatler nezdinde farklı farklı inançlarla mevzilenmeye devam edin" vurgusu yapıldı.

CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?




İMAMOĞLU VE SÜLEYMANCILAR...

Özellikle son günlerde FETÖ firarilerinin Ekrem İmamoğlu ve Süleymancılara arka çıkan söylemleri dikkatlerden kaçmıyor.

Peki, firari vatan haini FETÖ'cüler Levent Kenez, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Adem Yavuzarslan, Cevheri Güven, Said Sefa'nın canhıraş bir şekilde Süleymancıları savunmasının arkasında bu talimat mı yatıyor?

Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'nün yeni şeması (Takvim.com.tr)Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'nün yeni şeması (Takvim.com.tr)


CUMHUR İTTİFAKI'NA İFTİRA ATIP CHP VE İYİ PARTİ TABANINA OYNAYACAKLAR

Pensilvanya'da "takiyye yapın" telkini alan FETÖ'cülerin özellikle Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını propaganda malzemesi haline getirip "Laiklik ve Atatürkçülük" maskesine bürünerek CHP tabanına oynayacağı değerlendiriliyor.

PKK'nın fesih kongresi ve silah bırakma kararı sonrası Pensilvanya'daki şeytani akıl, "Cumhur İttifakı terörist PKK ile pazarlık yapıyor" iftirasına sığınıp toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefliyor. İYİ Parti'yi de bu söylem üzerinden konsolide etme planları yapılıyor.

Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'nün yeni şeması (Takvim.com.tr)Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'nün yeni şeması (Takvim.com.tr)


FETÖ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BALTALAMAK İSTİYOR

FETÖ'nün ana hedefinde Terörsüz Türkiye süreci de var.

PKK'nın fesih ilanı ve silah bırakma kararı Kandil'deki terör baronları kadar Pensilvanya'daki FETÖ baronlarını da huzursuz ediyor.

DEM Parti'yi MHP üzerinden provoke etme sinsiliğine bürünen FETÖ'cüler "MHP iktidarın derin devletidir. Terörsüz Türkiye süreci masal" gibi söylemler geliştirip Terörsüz Türkiye hamlesini baltalamak istiyor.

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