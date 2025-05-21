FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ'ün "yeniden yapılanma" hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?

Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'nün yeni şeması (Takvim.com.tr)





CUMHUR İTTİFAKI'NA İFTİRA ATIP CHP VE İYİ PARTİ TABANINA OYNAYACAKLAR



Pensilvanya'da "takiyye yapın" telkini alan FETÖ'cülerin özellikle Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını propaganda malzemesi haline getirip "Laiklik ve Atatürkçülük" maskesine bürünerek CHP tabanına oynayacağı değerlendiriliyor.



PKK'nın fesih kongresi ve silah bırakma kararı sonrası Pensilvanya'daki şeytani akıl, "Cumhur İttifakı terörist PKK ile pazarlık yapıyor" iftirasına sığınıp toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefliyor. İYİ Parti'yi de bu söylem üzerinden konsolide etme planları yapılıyor.

Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'nün yeni şeması (Takvim.com.tr)





FETÖ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BALTALAMAK İSTİYOR



FETÖ'nün ana hedefinde Terörsüz Türkiye süreci de var.



PKK'nın fesih ilanı ve silah bırakma kararı Kandil'deki terör baronları kadar Pensilvanya'daki FETÖ baronlarını da huzursuz ediyor.



DEM Parti'yi MHP üzerinden provoke etme sinsiliğine bürünen FETÖ'cüler "MHP iktidarın derin devletidir. Terörsüz Türkiye süreci masal" gibi söylemler geliştirip Terörsüz Türkiye hamlesini baltalamak istiyor.