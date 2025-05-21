Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e torun tebriği: "Gelecek sağlamda"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Macaristan'da liderlerle bir araya gelerek, sohbet etti.
Orban ile bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
ALİYEV'E TORUN TEBRİĞİ
Başkan Erdoğan, "Sarılayım sana. Gözün aydın. İkinci geldi, maşallah. Burada mı" diyerek yeni bir torun sahibi olan Aliyev'i tebrik etti. Başkan Erdoğan'ın, "Sen ne içiyorsun?" sorusuna, "Bana meyveli çay getirirler" diyerek cevap verdi.
Bir süre sohbet eden Erdoğan ve Aliyev'in görüşmelerine, daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de katıldı.
TORUNLAR 9 OLDU
2025'i Aile Yılı ilan eden Başkan Erdoğan, "İlham kardeşimin torunlar 9 oldu. Benim torunlar da 9. Gelecek sağlamda" diyerek toplumun temel taşına verdiği önemi liderler düzeyinde bir kez daha dile getirdi.
"HİÇ İHTİYARLAMIYOR"
Ardından Tokayev'in hiç yaşlanmadığını ifade eden Başkan Erdoğan, Aliyev'e dönerek, "Bu hiç ihtiyarlamıyor" dedi.
ZİRVE ÖNCESİ AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Zirve öncesi Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, ile aile fotoğrafı çektirdi.