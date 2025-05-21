Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e torun tebriği: "Gelecek sağlamda"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Macaristan'da liderlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Başkan Erdoğan'ı zirve için gittiği Varkert Bazar'da, Macaristan Başbakanı Viktor Orban karşıladı.

ALİYEV'E TORUN TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, "Sarılayım sana. Gözün aydın. İkinci geldi, maşallah. Burada mı" diyerek yeni bir torun sahibi olan Aliyev'i tebrik etti. Başkan Erdoğan'ın, "Sen ne içiyorsun?" sorusuna, "Bana meyveli çay getirirler" diyerek cevap verdi.