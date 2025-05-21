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Türkiye'den diplomatlara saldıran İsrail'e sert tepki uluslararası topluma çağrı: Cezası verilsin

Türkiye, İsrail askerlerinin diplomatları hedef almasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'e ziyaretlerinde İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir." denildi.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 18:44 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 18:46
Türkiye’den diplomatlara saldıran İsrail’e sert tepki uluslararası topluma çağrı: Cezası verilsin

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Türkiye, İsrail askerlerinin diplomatları hedef almasına sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir.

Dışişleri Bakanlığı (AA)Dışişleri Bakanlığı (AA)

Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir.

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir.

Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail'in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz.

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