DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem milyonlarca kişiyi tedirgin etmişti. Korkutan depremin üzerinden geçen bir ayın ardından dün gece saatlerinde gelen 4,2'lik deprem korkuttu.
AFAD, depremin merkez üssünü Büyükçekmece olarak açıkladı. Sarsıntının derinliğinin 8 km olması ise İstanbul'un birçok ilçesinden hissedilmesine neden oldu.
İstanbul Valisi Davut Gül, deprem sonrası herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını söyledi.
ARTÇI MI ÖNCÜ MÜ?
Son bir ayda megakentin altının bu kadar hareketli olması ise düşündürdü. Peki 4,2'lik deprem hakkında uzmanlar ne diyor? Bir artçı mı yoksa öncü deprem mi?
Depremin hemen ardından X hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun" dedi.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise katıldığı bir televizyon programında şunları kaydetti:
"4.0 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir ama yıkıcı, hasar verici bir deprem değil. Bu bakımdan korkulacak bir şey yok. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 ve 5.9'luk depremlerin yaşandığı Kumburgaz fayında yaşandı. Bu depremde ana şokun ardından yaşanan artçılar kabul edilebilir.
"ENERJİ YAVAŞ YAVAŞ BOŞALIYOR"
Buradaki enerji yavaş yavaş boşalıyor. Her gün 2-3 tane depremler olurken sayı azalıyor. Kumburgaz fayında enerji boşalımı rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ancak enerji boşalımı komşu faya aktarılır. Komşu faylarda bir hareketlilik yok. Spekülatif olur.
"DEPREMLER BİR AY DAHA SÜREBİLİR"
Depremler 1 aydır sürüyor. 6.2'nin artçıları bir ay daha devam edebilir. Hayli azaldı, uzun da sürmeyebilir. Orta büyüklükteki bir depremin aylarca sürecek bir artçısı olmaz. Sürekli olacak diyemeyiz."
ÜŞÜMEZSOY: BİR FAYIN KIRILMASI HEMEN BİR SEFERDE BİTMEZ
Öngörüsüyle 'deprem kahini' olarak ilan edilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bir eşitleme hareketi olduğunu dile getirerek "Bir fayın kırılması hemen bir seferde bitmez. Burada az kırılmış yerler diğerlerini eşitlemek için ardı ardına gelir." değerlendirmesinde bulundu.
"ARTÇI DEPREM SIKINTI YOK"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda. "4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, X hesabından "6.2 depreminin yakınında olasılıkla onun artçısı olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşadık, geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.