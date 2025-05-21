DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...

Buradaki enerji yavaş yavaş boşalıyor. Her gün 2-3 tane depremler olurken sayı azalıyor. Kumburgaz fayında enerji boşalımı rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ancak enerji boşalımı komşu faya aktarılır. Komşu faylarda bir hareketlilik yok. Spekülatif olur.

Depremler 1 aydır sürüyor. 6.2'nin artçıları bir ay daha devam edebilir. Hayli azaldı, uzun da sürmeyebilir. Orta büyüklükteki bir depremin aylarca sürecek bir artçısı olmaz. Sürekli olacak diyemeyiz."

ÜŞÜMEZSOY: BİR FAYIN KIRILMASI HEMEN BİR SEFERDE BİTMEZ

Öngörüsüyle 'deprem kahini' olarak ilan edilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bir eşitleme hareketi olduğunu dile getirerek "Bir fayın kırılması hemen bir seferde bitmez. Burada az kırılmış yerler diğerlerini eşitlemek için ardı ardına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"ARTÇI DEPREM SIKINTI YOK"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda. "4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, X hesabından "6.2 depreminin yakınında olasılıkla onun artçısı olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşadık, geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.