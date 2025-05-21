Budapeşte hatırası: Başkan Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri böyle poz verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı
Budağeşte'de gerçekleşen zirvede bir konuşma yapan Başkan Erdoğan Türk devletlerine ve dünyaya çağrıda bulundu.
KKTC OLMAZSA EKSİK KALIRIZ
Türk dünyasına "Kıbrıs Türklerine omuz verin" çağrısı yapan Başkan Erdoğan, "KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin cehennemi yaşadığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya İsrail'in karşısında durması için çağrı yaptı.
AZİZ SANCAR'A ÖDÜL TAKTİMİ
Törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Prof. Dr. Aziz Sancar'a 'Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü' takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban, Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkıları nedeniyle ödül alan Sancar'ı tebrik etti.
BUDAPEŞTE HATIRASI
Zirvenin ardından Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov ile birlikte Budapeşte manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.