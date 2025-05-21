Budapeşte hatırası: Başkan Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri böyle poz verdi

Budağeşte'de gerçekleşen zirvede bir konuşma yapan Başkan Erdoğan Türk devletlerine ve dünyaya çağrıda bulundu.

Türk dünyasına "Kıbrıs Türklerine omuz verin" çağrısı yapan Başkan Erdoğan, "KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin cehennemi yaşadığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya İsrail'in karşısında durması için çağrı yaptı.

Erdoğan Türk dünyasına da 21 Mart teklifinde bulunarak, "Bundan böyle Nevruz ve Kutlama günü olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyacağız." dedi.