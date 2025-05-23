Memura üçlü zam! Milyonlara yansıyacak: Temmuz zammı için tahminler geldi | Kim, ne kadar alacak?

(AA)



MİLYONLARA YANSIYACAK

MEMUR EMEKLİLERİ

Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Eğer zam oranı yüzde 16.98 çıkarsa en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 19 bin 617 liradan 22 bin 949 liraya çıkacak.



EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Artış yüzde 16.98 olursa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 20 bin 251 liradan 23 bin 689 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 26 bin 326 liradan 30 bin 796 liraya yükselecek. 65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 664 lira aylık ödeme yapılırken; memur maaş artışı tahminlerine göre 5 bin 456 liraya çıkacak.

(AA) EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği memur zammıyla 11 bin 844 lira seviyesine gelecek. ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 355, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 533 liraya yükselecek.



ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 3 bin 723 lira ödenirken, bu tutar da tahmin tutarsa 4 bin 355 liraya çıkacak.

(AA) HASTALARA NAKDİ YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 10 bin 125 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 11 bin 844 liraya ulaşacak. AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 4 bin 809 liradan 5 bin 626, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214 liradan 8 bin 439, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695 liradan 9 bin 2, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 liradan 10 bin 127 liraya çıkacak. YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN