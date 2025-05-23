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Memura üçlü zam! Milyonlara yansıyacak: Temmuz zammı için tahminler geldi | Kim, ne kadar alacak?

Milyonlarca memurun Temmuz zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 16.98 beklenirken, bu oran maaşların yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemeleri de yükseltecek.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Memura üçlü zam! Milyonlara yansıyacak: Temmuz zammı için tahminler geldi | Kim, ne kadar alacak?

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Yaklaşan Temmuz zammı milyonların gündemine oturdu. Yaklaşık 6 milyon memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. İlk 4 ayda oluşan enflasyon farkıyla zam oranı şimdiden yüzde 12.29'a çıktı.

Geriye iki veri kaldı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs (yüzde 2.36) ve Haziran (yüzde 1.77) enflasyon tahminlerine göre de zam oranı yüzde 16.98 seviyesinde bekleniyor. Kesin oran ise 3 Temmuz'da belli olacak.

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ÇOCUKLAR İÇİN EK ÖDEME
Memur maaş katsayısındaki artışın belli olmasıyla kamu görevlilerine yapılan ödemeler yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 43 bin 726 lira. Bu aylık, artış yüzde 16.98 olursa 51 bin 150 liraya yükselecek. Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Yüzde 16.98'lik tahmine göre çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 301 liradan 2 bin 692 liraya çıkacak.

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Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 506,28 liradan 592,25 liraya, 6 yaş üstü için 253,14 liradan 296,12 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 314 liradan 3 bin 704 liraya ulaşacak. Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 715,87 lira. Bu tutar, eğer artış yüzde 16.98 olursa 837,42 liraya yükselecek.

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MİLYONLARA YANSIYACAK
MEMUR EMEKLİLERİ
Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Eğer zam oranı yüzde 16.98 çıkarsa en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 19 bin 617 liradan 22 bin 949 liraya çıkacak.

EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Artış yüzde 16.98 olursa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 20 bin 251 liradan 23 bin 689 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 26 bin 326 liradan 30 bin 796 liraya yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 664 lira aylık ödeme yapılırken; memur maaş artışı tahminlerine göre 5 bin 456 liraya çıkacak.

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EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği memur zammıyla 11 bin 844 lira seviyesine gelecek.

ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 355, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 533 liraya yükselecek.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 3 bin 723 lira ödenirken, bu tutar da tahmin tutarsa 4 bin 355 liraya çıkacak.

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HASTALARA NAKDİ YARDIM
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 10 bin 125 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 11 bin 844 liraya ulaşacak.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 4 bin 809 liradan 5 bin 626, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214 liradan 8 bin 439, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695 liradan 9 bin 2, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 liradan 10 bin 127 liraya çıkacak.

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