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PSG'nin yıldızları Fenerbahçe'ye! 40 milyon euroluk operasyon

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya, gözünü PSG'nin iki yıldızına dikerken, transferin 40 milyon euro civarında bitebileceği konuşuluyor. İşte o isimler ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 09:49
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

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Fenerbahçe'de hem seçim hem de teknik direktör krizi aynı anda yaşanıyor.

Başkan Ali Koç, pazar günü yaptığı açıklamada seçim tarihini eylül ayı olarak duyurdu. Ancak muhalefet cephesi, bu tarihi öne çekmek adına yoğun bir imza kampanyası yürütüyor. Yönetim, seçimin erkene alınmaması için direnirken, kulübü meşgul eden en önemli gündem maddesi ise Jose Mourinho'nun durumu.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

AYRILIĞA DİRENİYOR

Geçtiğimiz sezonun futbol anlamında hayal kırıklığı yaratmasının ardından Fenerbahçe Yönetimi, Portekizli teknik adamla yolları ayırmak istiyor. Ancak Mourinho cephesi, ayrılığa sıcak bakmıyor. Kariyeri boyunca kulüplerden aldığı yüksek tazminatlarla dikkat çeken Mourinho'nun, Fenerbahçe'den de bu geleneği bozmak istemediği öğrenildi.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

NE KAMP NE RAPOR DURDU

Eyüpspor maçının ardından yeni sezon için kamp planlamasını duyuran deneyimli hoca, hazırlık maçları dahil detaylı bir program hazırladı. Mourinho'nun ayrıca yönetimle bir transfer raporu da paylaştığı ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler, Portekizli hocanın ayrılığa kapalı olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

25 MİLYON EURO PAHASINA VEDA

Fenerbahçe yönetimi, yüksek maliyetli ayrılık nedeniyle eli kolu bağlı durumda. Mourinho ile yolları ayırmak isteyen Başkan Koç ve ekibi, yeniden görüşme hazırlığında. Eğer anlaşma sağlanırsa, yeni teknik direktör arayışı hız kazanacak.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

TARİHİ TAZMİNAT LİSTESİ

Mourinho'nun kulüp kariyerinde ayrılıklar da en az kupalar kadar ses getirdi. Chelsea'den (2007) 18 milyon sterlin, Real Madrid'den (2013) 17 milyon sterlin, ikinci Chelsea döneminde (2015) 12.5 milyon sterlin, Manchester United'dan (2018) 17 milyon sterlin, Tottenham'dan (2021) ise 18 milyon sterlin tazminat aldı. Fenerbahçe ile de yolların ayrılması durumunda kulübün yaklaşık 15 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

TADIC İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda takımdan ayrılan teknik direktör Francesco Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de konuştu.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

"FARIOLI KENDİNİ MESLEĞİNE ADAMIŞ BİRİSİ"

Yeni teknik direktör söylentileri ve Farioli için Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması." dedi.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

"DOĞRU BİR TRANSFER OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Dusan Tadic'in transferine Farioli'nin engel olduğuna yönelik iddialarla ilgili Kroes, "Farioli'ye Tadic'in doğru bir transfer olabileceğini söyledim. Ona bu transferin nasıl olacağını sordum. Bunun hakkında güzel bir konuşma yaptık. Hepsi bu." dedi.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

SZYMANSKI İDDİASI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Feyenoord'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çekti.

Polonya medyasından Mateusz Borek, orta saha oyuncusu hakkında dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu. Mateusz Borek, Szymanski'nin gelecek sezon Fenerbahçe'den ayrılabileceğini öne sürdü.

Tecrübeli gazeteciye göre, yıldız isme eski kulübü Feyenoord'un yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

LAZIO 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Öte yandan Lazio'nun Sebastian Szymanski'ye teklif yapmaya hazırlandığını iddia edildi. Polonyalı oyuncu için 15 milyon euro gözden çıkaran İtalyan ekibinin sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

9.75 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Sebastian Szymanski'yi 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

KOSTIC KARARI

Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Sırbistanlı futbolcu Filip Kostic'in bonservisini almaktan vazgeçti.

Sarı-lacivertli teknik heyetin son haftalarda Sırp oyuncunun performansından memnun olmadığı ve yeni sezonda da yaşı düşünüldüğünde 'bonservisi alınmasın' raporunu yönetime sunduğu belirtildi.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

PSG'YE DEV TEKLİF

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Tecrübeli stoperden oldukça memnun olan Fenerbahçe, bonservisini almak için harekete geçti.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

KOLO MUANI DE LİSTEDE

Slovak stoperin kulübü PSG ise oyuncusu için 15 milyon euro talep ediyor. Fransız medyası, Fenerbahçe'nin Skriniar'la birlikte Kolo Muani'yi de istediğini ve bu oyuncu için de en az 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğini duyurdu.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

40 MİLYON EUROYA BİTER

Çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin iki oyuncu için 40 milyon euroyu Paris Saint Germain'in hesabına yatırması halinde transferlerin gerçekleşebileceği vurgulandı.

PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

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PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
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