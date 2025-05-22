PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon

25 MİLYON EURO PAHASINA VEDA



Fenerbahçe yönetimi, yüksek maliyetli ayrılık nedeniyle eli kolu bağlı durumda. Mourinho ile yolları ayırmak isteyen Başkan Koç ve ekibi, yeniden görüşme hazırlığında. Eğer anlaşma sağlanırsa, yeni teknik direktör arayışı hız kazanacak.





TARİHİ TAZMİNAT LİSTESİ



Mourinho'nun kulüp kariyerinde ayrılıklar da en az kupalar kadar ses getirdi. Chelsea'den (2007) 18 milyon sterlin, Real Madrid'den (2013) 17 milyon sterlin, ikinci Chelsea döneminde (2015) 12.5 milyon sterlin, Manchester United'dan (2018) 17 milyon sterlin, Tottenham'dan (2021) ise 18 milyon sterlin tazminat aldı. Fenerbahçe ile de yolların ayrılması durumunda kulübün yaklaşık 15 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

TADIC İÇİN RESMİ AÇIKLAMA Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda takımdan ayrılan teknik direktör Francesco Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de konuştu.





"FARIOLI KENDİNİ MESLEĞİNE ADAMIŞ BİRİSİ"



Yeni teknik direktör söylentileri ve Farioli için Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması." dedi.



