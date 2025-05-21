CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi

Gözaltına alınan 22 şüpheli arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın olduğu öğrenildi.

TELEFONDAN NELER ÇIKACAK? Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun telefonu rüşvet ve terör bağlantılarının deşifre olmasını engellemek için gizlediği değerlendiriliyor. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sırada şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmediği ortaya çıkmıştı. İki hat kullandığını ifadesinde belirten İmamoğlu'nun 25 yıldır kullandığı kişisel cep telefonunun evde ve iş yerlerinde yapılan aramada bulunamadığı vurgulanmıştı.

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İBB MECLİSİ'NE GİRENLERİN 4'TE 1'İ SEÇİMDEN ÜÇ GÜN ÖNCE CHP'YE ÜYE OLDU DEM'in "sembolik " İstanbul adayı Başak Demirtaş'ın çekilmesi karşılığında Esenyurt, Mersin Akdeniz ve Toroslar belediyelerinin CHP listelerinden seçilecek DEM mensuplarına bırakıldığı, belediye meclisi ile başkan yardımcılıklarının da bu isimlere açıldığı öne sürüldü. İBB Meclisi'ne giren üyelerin dörtte birinin seçimden yalnızca üç gün önce CHP'ye kaydolduğu belirlendi.

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerine giderken Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ile "kent uzlaşması" yaptığı tüm Türkiye tarafından biliniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBAT İDDİASI CHP kontenjanından seçilen meclis üyeleri ve atanan başkan yardımcılarından 55 kişinin PKK ile doğrudan bağlantılı olduğu, bunlardan 18'inin "terör örgütü üyeliği" nden tutuklandığı bildirildi. GİZLENEN TELEFON HATLARI Terör soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun PKK adına görüşmeleri yürüttüğü belirtilen " Azad Barış" ile çok sayıda görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Kandil Uzlaşısında ifadeler alındı! Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan... Firari Azad Barışla ne görüştüler?

Ekrem İmamoğlu (AA)

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINI AMAÇLANDI"

CHP'li İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında savcılığın hazırladığı sevk yazısında terör suçlamalarına yer verilmişti. Yazıda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması sorumlularından firari şüpheli Azad Barış'ın, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezinin genel direktörlüğünü yaptığı belirtilerek, örgütçe bizzat yönetilen ve terör örgütü mensuplarının başta İstanbul gibi metropol şehir belediyelerine sızdırılarak terör örgütünün etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine iştirak ettiği anlatıldı.

Azad Barış ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Murat Ongun'un "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine iştirak ederek "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçunu işledikleri bildirilen yazıda, Barış'ın hakkında PKK/KCK kaydı bulunan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu ifade edildi.