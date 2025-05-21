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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonu kapsamında çetenin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun saklatıldığı ifade edilen cep telefonu ele geçirildi. Telefonun kimin evinde çıktığı merak konusu olurken gözler yapılan 3. dalga operasyonda gözaltına alınanlara çevrildi. Etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren bir sanığın telefonun yerini söylediği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 14:29
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü CHP'li İBB'ye 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda, çetenin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi.

Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI YERİNİ SÖYLEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, bir sanık etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade verdi. Sanık ifadesinde, Ekrem İmamoğlu tarafından saklanması yönünde talimat verilen 2'nci cep telefonunun yerini söyledi. İfade doğrultusunda alınan arama kararı ile jandarma ekipleri belirtilen adreste arama yaptı. Yapılan aramada bahse konu cep telefonu içinde sim kart olmadan ele geçirildi. Cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

3. DALGA OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Telefonun kimin evinde çıktığı merak konusu olurken gözler 20 Mayıs'ta yapılan 3. dalga operasyonunda yakalananlara çevrildi.

Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Gözaltına alınan 22 şüpheli arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın olduğu öğrenildi.

İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR

Gözaltına alınan isimlerin listesine TAKVİM ulaştı:

1. Taner ÇETİN
2. Hakan SAYIL
3. Hüseyin KUM
4. Faruk CEYHAN
5. Noyan KIRMIZIGÜL
6. Engin GÖNÜL
7. Fatma Ebru ÇINAR
8. Ahmet Rıdvan MURAT
9. Berrin SÜZEN
10. Dilek DEMİR
11. Nihat KOLABER
12. Fikri Murat DEMİR
13. Bülent KÜTÜK
14. Arzu CAN
15. Aslı SİYAHGÜL
16. Savaş CAN
17. Çağatay TAKAOĞLU
18. Mehmet Yusuf YOSUNKAYA
19. Onur GÜLİN
20. Serap KARAY
21. Musa ÖZIŞIK
22. Mustafa KARAOĞLU

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TELEFONDAN NELER ÇIKACAK?
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun telefonu rüşvet ve terör bağlantılarının deşifre olmasını engellemek için gizlediği değerlendiriliyor. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sırada şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmediği ortaya çıkmıştı. İki hat kullandığını ifadesinde belirten İmamoğlu'nun 25 yıldır kullandığı kişisel cep telefonunun evde ve iş yerlerinde yapılan aramada bulunamadığı vurgulanmıştı.

Operasyon kapsamında İmamoğlu'nun evi aranmıştı. (AA)Operasyon kapsamında İmamoğlu'nun evi aranmıştı. (AA)


Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerine giderken Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ile "kent uzlaşması" yaptığı tüm Türkiye tarafından biliniyor.

İBB MECLİSİ'NE GİRENLERİN 4'TE 1'İ SEÇİMDEN ÜÇ GÜN ÖNCE CHP'YE ÜYE OLDU
DEM'in "sembolik" İstanbul adayı Başak Demirtaş'ın çekilmesi karşılığında Esenyurt, Mersin Akdeniz ve Toroslar belediyelerinin CHP listelerinden seçilecek DEM mensuplarına bırakıldığı, belediye meclisi ile başkan yardımcılıklarının da bu isimlere açıldığı öne sürüldü. İBB Meclisi'ne giren üyelerin dörtte birinin seçimden yalnızca üç gün önce CHP'ye kaydolduğu belirlendi.

Kandil Uzlaşısında ifadeler alındı! Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan... Firari Azad Barışla ne görüştüler?Kandil Uzlaşısında ifadeler alındı! Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan... Firari Azad Barışla ne görüştüler?

TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBAT İDDİASI
CHP kontenjanından seçilen meclis üyeleri ve atanan başkan yardımcılarından 55 kişinin PKK ile doğrudan bağlantılı olduğu, bunlardan 18'inin "terör örgütü üyeliği"nden tutuklandığı bildirildi.

GİZLENEN TELEFON HATLARI
Terör soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun PKK adına görüşmeleri yürüttüğü belirtilen "Azad Barış" ile çok sayıda görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu (AA) Ekrem İmamoğlu (AA)

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINI AMAÇLANDI"
CHP'li İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında savcılığın hazırladığı sevk yazısında terör suçlamalarına yer verilmişti. Yazıda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması sorumlularından firari şüpheli Azad Barış'ın, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezinin genel direktörlüğünü yaptığı belirtilerek, örgütçe bizzat yönetilen ve terör örgütü mensuplarının başta İstanbul gibi metropol şehir belediyelerine sızdırılarak terör örgütünün etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine iştirak ettiği anlatıldı.

Azad Barış ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Murat Ongun'un "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine iştirak ederek "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçunu işledikleri bildirilen yazıda, Barış'ın hakkında PKK/KCK kaydı bulunan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu ifade edildi.

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