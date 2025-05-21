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Ertan Yıldız'ın itirafları sonrası CHP'li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem'e kefil olunmaz

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün kilit ismi Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümlerinden iki kez yararlandı. Özellikle İmamoğlu’nun parayı bizzat yönettiğini ve sürece hakim olduğunu itiraf etti. İmamoğlu'nun en yakınındaki bir isimden gelen bu beyanlar Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını sarstı. Ne başlık atacaklarını bile kestiremeyip "Duydum, tahmin ediyorum diyen Ertan Yıldız'ın ifadesi boş çıktı" söylemi geliştirdiler. Bu durum sonrası CHP'li Barış Yarkadaş, İmamoğlu'na avukatından çok avukatlık yapan Saraçhane medyasını "Okurlarınıza yarın ne diyeceksiniz?" sözleriyle rezil etti. "Hiçbir siyasetçiye kefil olunmaz" diyerek İmamoğlu'na kefil olunmayacağını belirtti.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 16:51
Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz

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İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında "gizli kasa" olarak anılan Ertan Yıldız'ın itirafları, yalnızca soruşturmayı değil Ekrem İmamoğlu'nu "koşulsuz" savunan yandaşlarını da sarstı.

Milyonlarca dolarlık yolsuzluk ağına dair detaylar veren Yıldız, kamu kaynaklarının paravan şirketlerle nasıl Londra'ya aktarıldığını, Boğaziçi otellerinden alınan rüşvetleri ve sistematik ihale usulsüzlüklerini anlatarak "Ekosistemi" ifşa etti.
Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)


İMAMOĞLU BİZZAT PARAYI YÖNETİYOR

Özellikle İmamoğlu'nun parayı bizzat yönettiğini ve sürece hakim olduğunu işaret eden bu ifadeler sonrası Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümlerinden ikinci kez yararlanarak bir ifade daha verdi.

Daha sonra hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.

BAŞSAVCILIK: TESPİTLER SOMUTLAŞTIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertan Yıldız'ın itirafları sonrası "Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı" duyurusu yaptı.
CHP medyası ʺErtan Yıldız'ın ifadesi boş çıktıʺ ifadeleriyle İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi (Takvim.com.tr)CHP medyası ʺErtan Yıldız'ın ifadesi boş çıktıʺ ifadeleriyle İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi (Takvim.com.tr)


CUMHURİYET, HALK TV, T24... ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI

Öte yandan kamuoyunda "Saraçhane bülbülleri" olarak anılan isimler ve CHP medyası, Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlanmasını "Duydum, tahmin ediyorum dedi tahliye olamadı... İfadesi boş çıktı" başlıklarıyla yansıtıp, İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi.

CHP medyası ʺErtan Yıldız'ın ifadesi boş çıktıʺ ifadeleriyle İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi (Takvim.com.tr)CHP medyası ʺErtan Yıldız'ın ifadesi boş çıktıʺ ifadeleriyle İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi (Takvim.com.tr)

Cumhuriyet, Halk TV, T24 gibi platformlar haberlerini bu algıyla işledi.


SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ VE CHP MEDYASINA SERT DALDI: EKREM'E KEFİL OLUNMAZ

CHP'li Barış Yarkadaş, Ertan Yıldız'ın ikinci kez etkin pişmanlıktan yararlanıp verdiği ifade sonrası Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasına sert daldı.

CHP medyası ʺErtan Yıldız'ın ifadesi boş çıktıʺ ifadeleriyle İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi (Takvim.com.tr)CHP medyası ʺErtan Yıldız'ın ifadesi boş çıktıʺ ifadeleriyle İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi (Takvim.com.tr)


"Hiçbir siyasetçiye kefil olunmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na avukatından çok avukatlık yapan Saraçhane medyasına "Okurlarınıza yarın ne diyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.


EKREMCİ MEDYA KENDİ MAHALLESİNDEN ALKIŞ ALMA PEŞİNDE

Ekremci medyanın bir yerlere angaje olup kendi mahallesinden alkış alma peşinde koştuğunu belirten Yarkadaş, "Gazetecilik bir temas ve mesafe mesleğidir. Bu etik kod ne yazık ki unutuldu. Herkes bir yerlere angaje olarak mahallesinden alkış almanın peşine düştü. Gerçeğin peşinde olanların payına ise alkış değil taşlanma düştü" dedi.
Barış Yarkadaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Barış Yarkadaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)



SARAÇHANE TROLLERİNİ BOMBALADI... "PRİM YAZMAZLAR"

Yarkadaş, Saraçhane trollerini de es geçmedi...

Ertan Yıldız üzerinden İmamoğlu ve medyasını eleştirdiği paylaşımı örnek veren Yarkadaş, "Bu metin bir mesleki tartışmadır. Sizin görev alanınıza girmez. Boşuna twit atıp prim beklemeyin. Prim yazmazlar…" dedi.

Saraçhane'den beslenen troll takımına dikkat çekti.

Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! Ekosistemdeki akçeli işleri anlattı | Başsavcılık tespitler somutlaştırıldı dediErtan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! Ekosistemdeki akçeli işleri anlattı | Başsavcılık tespitler somutlaştırıldı dedi

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