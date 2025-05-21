Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz

İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında "gizli kasa" olarak anılan Ertan Yıldız
'ın itirafları, yalnızca soruşturmayı değil Ekrem İmamoğlu
'nu "koşulsuz" savunan yandaşlarını da sarstı.
Milyonlarca dolarlık yolsuzluk ağına dair detaylar veren Yıldız, kamu kaynaklarının paravan şirketlerle nasıl Londra'ya aktarıldığını, Boğaziçi otellerinden alınan rüşvetleri ve sistematik ihale usulsüzlüklerini anlatarak "Ekosistemi" ifşa etti.
Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)
İMAMOĞLU BİZZAT PARAYI YÖNETİYOR
Özellikle İmamoğlu'nun parayı bizzat yönettiğini ve sürece hakim olduğunu işaret eden bu ifadeler sonrası Ertan Yıldız
, etkin pişmanlık hükümlerinden ikinci kez yararlanarak bir ifade daha verdi.
Daha sonra hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.
BAŞSAVCILIK: TESPİTLER SOMUTLAŞTIRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertan Yıldız'ın itirafları sonrası "Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı"
duyurusu yaptı.
CHP medyası ʺErtan Yıldız'ın ifadesi boş çıktıʺ ifadeleriyle İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi (Takvim.com.tr)
CUMHURİYET, HALK TV, T24... ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI
Öte yandan kamuoyunda "Saraçhane bülbülleri"
olarak anılan isimler ve CHP
medyası, Ertan Yıldız
'ın etkin pişmanlıktan yararlanmasını "Duydum, tahmin ediyorum dedi tahliye olamadı... İfadesi boş çıktı" başlıklarıyla yansıtıp, İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi.
CHP medyası ʺErtan Yıldız'ın ifadesi boş çıktıʺ ifadeleriyle İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi (Takvim.com.tr)
Cumhuriyet, Halk TV, T24 gibi platformlar haberlerini bu algıyla işledi.
SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ VE CHP MEDYASINA SERT DALDI: EKREM'E KEFİL OLUNMAZ
CHP'li Barış Yarkadaş
, Ertan Yıldız'ın ikinci kez etkin pişmanlıktan yararlanıp verdiği ifade sonrası Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasına sert daldı.
CHP medyası ʺErtan Yıldız'ın ifadesi boş çıktıʺ ifadeleriyle İBB'deki büyük yolsuzluluğu perdelemek istedi (Takvim.com.tr)
"Hiçbir siyasetçiye kefil olunmaz"
diyerek Ekrem İmamoğlu
'na avukatından çok avukatlık yapan Saraçhane medyasına "Okurlarınıza yarın ne diyeceksiniz?"
sorusunu yöneltti.
EKREMCİ MEDYA KENDİ MAHALLESİNDEN ALKIŞ ALMA PEŞİNDE
Ekremci medyanın bir yerlere angaje olup kendi mahallesinden alkış alma peşinde koştuğunu belirten Yarkadaş, "Gazetecilik bir temas ve mesafe mesleğidir. Bu etik kod ne yazık ki unutuldu. Herkes bir yerlere angaje olarak mahallesinden alkış almanın peşine düştü. Gerçeğin peşinde olanların payına ise alkış değil taşlanma düştü"
dedi.