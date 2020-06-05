Kurulduğu 1976 yılından bu yana dünya genelinde birçok mağazada spor ekipman ve malzemeleri satan Fransız perakende zinciri Decathlon'un Linkedin ve Instagram Kariyer hesapları üzerinden sözde Onur Ayı kapsamında paylaştığı "Decathlon'da her renge yer var! Cinsel kimlik ve yönelimden bağımsız olarak, herkes için eşit bir çalışma ortamında, çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekliyoruz." şeklindeki mesaj tepki çekti.
Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Decathlon Türkiye bu kez de Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.
Tepkiler üzerine her tür ayrımcılığa karşı olduğunu ileri süren Decathlon'un cinsel kimlik ve yönelim ifadesi altında LGBTİ'ye desteğini yinelediği açıklama şöyle:
"Onur Ayı kapsamında, Decathlon Türkiye Linkedin ve Instagram Kariyer hesaplarımızdan, çalışma ortamımızın çeşitliliği ve kapsayıcılığı ile ilgili yapmış olduğumuz paylaşıma gelen tepki ve yorumlar bizi çok şaşırttı ve üzdü.
Ayrımcılığın her çeşidine karşıyız.
Decathlon Türkiye olarak; din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelim fark etmeksizin, herkesin kendini ifade edebileceği ve kendi olabileceği bir ortama sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Başka türlüsünü de zaten düşünemiyoruz.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de yer aldığı üzere, "Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğralar
Hiçbir şirket, birey, hatta hiçbir kuvvet, bu hakkı kişilerin elinden alamaz.
Ayrımcılığın farklı şekillerde dünyayı nasıl bir kaosa sürüklediğini gördüğümüz bu günlerde, herkesi daha duyarlı ve kapsayıcı olmaya davet ediyoruz.
Biz tüm renkleri içerisinde barındıran ve çeşitliliğe kucak açmış, insana insan olduğu için değer veren duşumuzun her zaman gurula arkasındayız.
Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz!
DECATHLON"
Oysa aynı Decathlon, bundan bir yıl önce Müslüman kadın sporcular için ürettiği sporcu başörtüsünü Fransa'daki kamuoyu baskısı nedeniyle satıştan çekmek zorunda kalmıştı.
Decathlon'un sporcu başörtüsü konusunda takındığı tutum ortadayken 'her tür ayrımcılığa karşıyız' tezi üzerinden LGBTİ'ye arka çıkmayı sürdürmesi üzerine sosyal medyada #DecathlonBoykot etiketi altında boykot kampanyası başlattı.
Kampanyaya destek veren binlerce kişi Fransız mağaza zincirini boykot edeceğini belirtip tutumlarını protesto etti.
İşte sosyal medyada #DecathlonBoykot'a destek veren paylaşımlar...