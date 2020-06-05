Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Decathlon Türkiye bu kez de Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

Tepkiler üzerine her tür ayrımcılığa karşı olduğunu ileri süren Decathlon'un cinsel kimlik ve yönelim ifadesi altında LGBTİ'ye desteğini yinelediği açıklama şöyle:

"Onur Ayı kapsamında, Decathlon Türkiye Linkedin ve Instagram Kariyer hesaplarımızdan, çalışma ortamımızın çeşitliliği ve kapsayıcılığı ile ilgili yapmış olduğumuz paylaşıma gelen tepki ve yorumlar bizi çok şaşırttı ve üzdü.

Ayrımcılığın her çeşidine karşıyız.

Decathlon Türkiye olarak; din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelim fark etmeksizin, herkesin kendini ifade edebileceği ve kendi olabileceği bir ortama sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Başka türlüsünü de zaten düşünemiyoruz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de yer aldığı üzere, "Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğralar

Hiçbir şirket, birey, hatta hiçbir kuvvet, bu hakkı kişilerin elinden alamaz.

Ayrımcılığın farklı şekillerde dünyayı nasıl bir kaosa sürüklediğini gördüğümüz bu günlerde, herkesi daha duyarlı ve kapsayıcı olmaya davet ediyoruz.

Biz tüm renkleri içerisinde barındıran ve çeşitliliğe kucak açmış, insana insan olduğu için değer veren duşumuzun her zaman gurula arkasındayız.

Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz!

DECATHLON"