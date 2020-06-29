sapkınlık projesi olan LGBTİ , tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılıyor. Aile ve toplum yapısını hedef alan bu oluşum, gelecek nesilleri de sapkınlığa yönlendiriyor.

Yaradılıştan gelen cinsiyetlerini reddederek, sapkın ilişkilerini toplumun tamamına yaymak isteyen ve manidar bir şekilde "Onur Yürüyüşü" adıyla topluma dayatmaya çalışan bu sapkın zihniyet, çocuklarımızı bile bu doğrultuda araç olarak kullanıyor. Küçücük çocuklar bir 'cinsel obje' gibi lanse edilerek sokaklarda yürütülüyor ve böylelikle çocuklar üzerinden gelecek nesil hedef alınıyor.







ŞİMDİ DE ÇOCUK KANALLARI ÜZERİNDEN HAREKETE GEÇTİLER

Toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen sapkınlık projesi LGBTİ, medyayı da aktif olarak kullanıyor. Çizgi filmler ve oyunlar ile çocuklara; şarkıcı klipleri, sinema filmleri ve dizilerle de direkt topluma dayatılan bu ahlaksızlık gelecek nesiller için çok büyük tehlike arz ediyor.

Son olarak dünya çapında yayın yapan ve çocuklar için içerik üreten bazı küresel kuruluşlar, LGBTİ sapkınlığını küçük yaştaki çocuklara çizgi filmler ve benzeri yayınlarla adeta tatlı bir zehir gibi enjekte etmeye çalıştı. Gerek konvansiyonel medyadan, gerek sosyal medyadan yapılan çeşitli yayınlar ve paylaşımlarla henüz küçük yaştaki çocuklar bile sapkınlık lobisinin hedefi oldu.Küresel şirketlerin çocuklarımızı hedef aldığı bu dönemde yerli yapımların önemi bir kez daha anlaşılıyor. Cartoon Network gibi LGBTİ sapkınlılğına alet olan kanallara karşı yerli kanallar, milli ve dini hassasiyetleri gözeten yayınlarıyla gelecek nesillerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sunuyor.