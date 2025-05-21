SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Google’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecek

Çok sayıda ülkenin açtığı tekelcilik, haksız rekabet davalarıyla karşı karşıya kalan Google, bu kez de yapay zeka paniği yaşıyor. Dünya genelinde kullanıcıların yapay zeka destekli alternatiflere yönelmesinin ardında aramalarda büyük düşüş yaşayan Google, reklam gelirini kaybetmemek için yapay zeka yarışına girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:06 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:23
Google’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tekelcilik, haksız rekabet gibi suçlamalarla pek çok ülke tarafından hakkında dava açılan Google, şimdi de arama hakimiyetine meydan okuyan yapay zeka şirketlerini hedef alıyor. Dünya genelinde kullanıcılar yapay zeka destekli alternatiflere yönelirken Google, chatbot tarzı sohbetlerde arama sorgularına cevap verecek özelliklerle yarışa girmeye çalışıyor.

Google, ReutersGoogle, Reuters

GOOGLE'DA YAPAY ZEKA PANİĞİ

Google, temel faaliyet alanını tehdit eden yapay zekalı sohbet robotlarıyla daha doğrudan rekabet edebilmek için ikonik arama motorunu yeniliyor. Şirket, arama sayfasında "AI Modu" adını verdiği özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, standart mavi bağlantı listesi olmadan, chatbot tarzı bir sohbetle arama sorgularına yanıt veriyor.

Google, ReutersGoogle, Reuters

ARAMALAR DÜŞTÜ YARIŞA GİRİŞTİ

Google'ın salı günü düzenlediği geliştirici konferansında duyurduğu seçenek, ABD'deki kullanıcılar için aramada bir sekme olarak eklenecek. Bu değişiklik ile Google, amiral gemisi arama ürününü ve en büyük gelir kaynağını tehdit eden yapay zeka yeni nesil şirketleriyle mücadeleye girişiyor.

Apple Yöneticisi Eddy Cue, Safari'de Google aramalarının son yirmi yılda ilk kez düştüğünü söyledi.

Yapay zeka sohbet robotları kullanıcıların bilgi arama biçimini kökten değiştiriyor. Sorgulara yanıt olarak, OpenAI'nin ChatGPT'si ve rakipleri bilgileri konuşma yanıtlarında topluyor. Kullanıcılar Google'da arama yaparken olduğu kadar sık birden fazla bağlantıya tıklamıyor.

TRAFİK DÜŞECEK REKLAM GELİRİ GİDECEK

Dünyadaki internet aramalarının %90'ı Google üzerinden yapılmıştı. Kullanıcılar AI destekli alternatiflere yönelirse Google trafiği ve bundan kaynaklanan reklam gelirini kaybedebilir.

Google, ReutersGoogle, Reuters

ALPHABET'TE SERT DÜŞÜŞ

Apple'ın bir yöneticisinin Google'a karşı açılan federal antitröst davasında Apple'ın önümüzdeki yıl Safari tarayıcısında ChatGPT veya Perplexity gibi yapay zeka seçenekleri sunacağını söylemesinin ardından Alphabet hisseleri bu ay sert düşüş yaşadı.

Yapay zeka yarışında öne geçmek için Google, Gemini olarak bilinen kendi yapay zeka modeli ve sohbet robotunun yeteneklerini geliştiriyor ve ürünlerinin çoğuna yapay zeka özellikleri ekliyor.

Google geçen yıl arama için "AI Genel Bakışları"nı tanıttı. Bu özellik, geleneksel arama sonuçlarını özetlemek için AI kullanır ve genellikle sonuç sayfasının en üstünde görüntülenir. Google, şu anda aylık 1,5 milyar kullanıcısı olduğunu söyledi.

AI DENEYLERİ BAŞLADI

Google son aylarda "AI Modu" ile deneyler yapıyor. Kullanıcıların diğer AI sohbet robotlarını kullanarak elde edeceklerine benzer bir arama deneyimi sağlıyor.

Yeni sürüme göre, Google aramasını kullanan kişiler "AI Modu"nu açmak için bir sekmeye tıklayabilecek. Bu özellik Gemini'de çalışacak.

Google ayrıca AI Mode içerisinde kullanıcıların kendi fotoğraflarını yükleyip online alışveriş sırasında sanal olarak kıyafet deneyebilmelerine olanak tanıyan bir özelliği de tanıtmayı planladığını söyledi.

ABD’den Google tekeline karşı bir hamle daha! Alphabeth’e satış emriABD’den Google tekeline karşı bir hamle daha! Alphabeth’e satış emri

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?
Ekrem İmamoğlu’nun çekirdek ekibindeydi! Ertan Yıldız’ın itirafları CHP’yi ve Saraçhane bülbüllerini susturdu
ABD istihbaratı İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak dedi! Trump’la büyük kopuş
Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu
Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar açıkladı: Petrolümüzü taştan çıkaracağız
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış | Her şey Kamala Harris için
Hal yasasında sona doğru! Fırsatçılara dur denecek! Berat Albayrak yıllar önce dile getirmişti
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor
Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı! TAKVİM enflasyon ve büyüme tahminlerine göre aylık farkını hesapladı
Napoli’den Osimhen açıklaması: Fenerbahçe teklif yaptı mı?
Torbacı avukat yakalandı! Uyuşturucu ağını hükümlü detaylı şekilde anlattı: Eliyle işaret etti
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!