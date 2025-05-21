Google’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecek

Tekelcilik, haksız rekabet gibi suçlamalarla pek çok ülke tarafından hakkında dava açılan Google, şimdi de arama hakimiyetine meydan okuyan yapay zeka şirketlerini hedef alıyor. Dünya genelinde kullanıcılar yapay zeka destekli alternatiflere yönelirken Google, chatbot tarzı sohbetlerde arama sorgularına cevap verecek özelliklerle yarışa girmeye çalışıyor.

Google, Reuters

GOOGLE'DA YAPAY ZEKA PANİĞİ

Google, temel faaliyet alanını tehdit eden yapay zekalı sohbet robotlarıyla daha doğrudan rekabet edebilmek için ikonik arama motorunu yeniliyor. Şirket, arama sayfasında "AI Modu" adını verdiği özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, standart mavi bağlantı listesi olmadan, chatbot tarzı bir sohbetle arama sorgularına yanıt veriyor.

Google, Reuters

ARAMALAR DÜŞTÜ YARIŞA GİRİŞTİ

Google'ın salı günü düzenlediği geliştirici konferansında duyurduğu seçenek, ABD'deki kullanıcılar için aramada bir sekme olarak eklenecek. Bu değişiklik ile Google, amiral gemisi arama ürününü ve en büyük gelir kaynağını tehdit eden yapay zeka yeni nesil şirketleriyle mücadeleye girişiyor.

Apple Yöneticisi Eddy Cue, Safari'de Google aramalarının son yirmi yılda ilk kez düştüğünü söyledi.

Yapay zeka sohbet robotları kullanıcıların bilgi arama biçimini kökten değiştiriyor. Sorgulara yanıt olarak, OpenAI'nin ChatGPT'si ve rakipleri bilgileri konuşma yanıtlarında topluyor. Kullanıcılar Google'da arama yaparken olduğu kadar sık birden fazla bağlantıya tıklamıyor.

TRAFİK DÜŞECEK REKLAM GELİRİ GİDECEK

Dünyadaki internet aramalarının %90'ı Google üzerinden yapılmıştı. Kullanıcılar AI destekli alternatiflere yönelirse Google trafiği ve bundan kaynaklanan reklam gelirini kaybedebilir.

Google, Reuters

ALPHABET'TE SERT DÜŞÜŞ

Apple'ın bir yöneticisinin Google'a karşı açılan federal antitröst davasında Apple'ın önümüzdeki yıl Safari tarayıcısında ChatGPT veya Perplexity gibi yapay zeka seçenekleri sunacağını söylemesinin ardından Alphabet hisseleri bu ay sert düşüş yaşadı.

Yapay zeka yarışında öne geçmek için Google, Gemini olarak bilinen kendi yapay zeka modeli ve sohbet robotunun yeteneklerini geliştiriyor ve ürünlerinin çoğuna yapay zeka özellikleri ekliyor.

Google geçen yıl arama için "AI Genel Bakışları"nı tanıttı. Bu özellik, geleneksel arama sonuçlarını özetlemek için AI kullanır ve genellikle sonuç sayfasının en üstünde görüntülenir. Google, şu anda aylık 1,5 milyar kullanıcısı olduğunu söyledi.

AI DENEYLERİ BAŞLADI

Google son aylarda "AI Modu" ile deneyler yapıyor. Kullanıcıların diğer AI sohbet robotlarını kullanarak elde edeceklerine benzer bir arama deneyimi sağlıyor.

Yeni sürüme göre, Google aramasını kullanan kişiler "AI Modu"nu açmak için bir sekmeye tıklayabilecek. Bu özellik Gemini'de çalışacak.

Google ayrıca AI Mode içerisinde kullanıcıların kendi fotoğraflarını yükleyip online alışveriş sırasında sanal olarak kıyafet deneyebilmelerine olanak tanıyan bir özelliği de tanıtmayı planladığını söyledi.