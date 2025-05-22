Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

2009 yılında yayınlanan ve sunuculuğunu Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in üstlendiği Bir Şarkısın Sen yarışmasının minik yıldızı Berna Karagözoğlu, 'Fındık kurdu' lakabıyla hafızalara kazınmıştı.

Bir Şarkısın Sen'in Yılbaşı Özel programında Sibel Can ile Padişah şarkısında düet yapma şansı yakalayan Karagözoğlu'nun performansı günlerce konuşulmuştu.

Henüz küçük yaşlarda adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Fındık Kurdu Berna, yıllar sonra gündeme geldi.

Geçen aylarda bir mekanda sahne alırken görüntülenen Berna Karagözoğlu'nun son hali bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.