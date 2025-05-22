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Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Yıllar önce yayınlanan Bir Şarkısın Sen adlı çocuk şarkı yarışmasında 'Fındık kurdu' lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, sesinin yanı sıra programdaki sevimli halleriyle de hafızalara kazınmıştı. Program sırasında Sibel Can ile Padişah şarkısında düet yapma şansı yakalayan Karagözoğlu, milyonların beğenisini kazanmıştı. Yarışmanın ardından adeta sırra kadem basan Karagözoğlu, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdilerde 25 yaşında olan Fındık Kurdu Berna'yı görenler tanımakta zorlandı. İşte Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu'nun son hali...

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:34
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

2009 yılında yayınlanan ve sunuculuğunu Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in üstlendiği Bir Şarkısın Sen yarışmasının minik yıldızı Berna Karagözoğlu, 'Fındık kurdu' lakabıyla hafızalara kazınmıştı.

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Bir Şarkısın Sen'in Yılbaşı Özel programında Sibel Can ile Padişah şarkısında düet yapma şansı yakalayan Karagözoğlu'nun performansı günlerce konuşulmuştu.

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Henüz küçük yaşlarda adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Fındık Kurdu Berna, yıllar sonra gündeme geldi.

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Geçen aylarda bir mekanda sahne alırken görüntülenen Berna Karagözoğlu'nun son hali bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Şimdilerde 25 yaşında olan Fındık Kurdu Berna'yı görenler tanımakta zorlanırken sahne tarzı da dikkat çekti. Karagözoğlu için "Çok değişmiş", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı.

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

İşte Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu başta olmak üzere çocuk yıldızların değişimleri...

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Asena Keskinci

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Ebrar Demirbilek

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Ebrar Demirbilek

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Ebrar Demirbilek

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Birsu Demir

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Belemir Temizsoy

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Elif Ceren Balıkçı

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

FINDIK KURDU BERNA KARAGÖZOĞLU

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

FINDIK KURDU BERNA KARAGÖZOĞLU

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

FINDIK KURDU BERNA KARAGÖZOĞLU

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

FINDIK KURDU BERNA KARAGÖZOĞLU

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

FINDIK KURDU BERNA KARAGÖZOĞLU

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Gizem Güven

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Efe Koçyiğit

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Nisan Aktaş

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Ecem Kanun

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Dilara Kurtulmuş

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Alp Eren Khamis

Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde

Gökçe Bilgebay