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Bakan Murat Kurum'dan 2B müjdesi: "Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren müjdeyi açıkladı. Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacaklarını belirten Kurum, "Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." dedi.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 14:03
Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren müjdeyi açıkladı.

Bakan Kurum'dan 2B müjdesi!



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programına katılarak afetlere karşı alınacak önlemlerden dijital sistem hakkında hakkında bilgi Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Üç boyutlu şehir modeli projesi başladı. Vatandaşı rahatsız eden manipülasyonlar engellenecek. Sistemde evin maliyeti görünecek. Şehirlerimiz daha güvenli olacak.

İstanbul aynı zamanda deprem riskinin en yüksek olduğu şehir. Değer haritaları kentsel dönüşüm politikaları ile entegre edeceğiz. İstanbul'un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu dijital olarak izleyip adımlarımızı böyle atacağız.

2027'nin ortasına kadar tüm Türkiye'de aynı dijital yapıyı hayata geçireceğiz. İstanbul ve Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Türkiye'nin attığı bu adımla şimdiden küresel ölçekte dikkat çekti.

Vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Tapu sorununu çözmek için adımları atacağız. Mülkiyet hakları şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

İmar planı noktasında 2B alanların tescili noktasında vatandaşımızın bekleyen imar haklarını sorunlarını hep birlikte aşacağız. Seçim meydanında verdiğimiz sözleri tutacağız.

5 MİLYON VATANDAŞA 2B MÜJDESİ
5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız.

İstanbul'un en büyük problemi diyeceğimiz deprem dönüşümü de 39 ilçede hep birlikte yapmak durumundayız. Bakanlığımızın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtiyoruz. Gerekli talimatı verdik.

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