Ertan Yıldız ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi! 'Eko'sistemdeki bütün akçeli işleri anlattı... Ev hapsi ve adli kontrol kararı

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün İBB ve iştirak şirketlerini nasıl bir yolsuzluk sarmalına soktuğuna ilişkin itiraflar peş peşe geldi.
Dün vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele verdi.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BAŞ AKTÖRÜ İTİRAFÇI OLDU
Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan, "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlardan hüküm giyen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcılığa ifade verdi.
Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu (Takvim.com.tr)
İKİNCİ KEZ PİŞMANLIKTAN YARARLANDI
Yıldız, dün ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi. Ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu (Takvim.com.tr)
İSTAÇ'I BYPASS ETTİLER... "İMAMOĞLU HAFRİYAT İŞLERİNİN GAYRİRESMİ EŞİT ORTAĞIDIR"
İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB ve diğer belediyelere kadar uzanan yasa dışı ağını ortaya döken Yıldız para trafiğini İmamoğlu'nun bizzat yönlendirdiğini ve Fatih Keleş'in de etkili olduğunu söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun hafriyat - döküm sahası alanındaki işlerin gayriresmi eşit ortağı olduğunu, İSTAÇ'ın bypass edilerek ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu bu yolla elde edilen paraların da yurt dışına aktarıldığını dile getirdi.