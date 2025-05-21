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Ertan Yıldız ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi! 'Eko'sistemdeki bütün akçeli işleri anlattı... Ev hapsi ve adli kontrol kararı

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün İBB ve iştirak şirketlerini nasıl bir yolsuzluk sarmalına soktuğu her geçen gün daha net anlaşılıyor. 'Eko'sistemin 5 kilit adamından biri olan Ertan Yıldız etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Milyonlarca dolarlık yolsuzluk ağına dair detaylar veren Yıldız, kamu kaynaklarının paravan şirketlerle nasıl Londra’ya aktarıldığını, Boğaziçi otellerinden alınan rüşvetleri ve sistematik ihale usulsüzlüklerini anlatarak 'Eko'sistemi ifşa etti. Dün de ikinci kez etkinlik pişmanlık kapsamında itirafçı oldu. Yıldız hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 14:09
Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! ’Eko’sistemdeki bütün akçeli işleri anlattı... Ev hapsi ve adli kontrol kararı

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Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün İBB ve iştirak şirketlerini nasıl bir yolsuzluk sarmalına soktuğuna ilişkin itiraflar peş peşe geldi.

Dün vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele verdi.

Ertan Yıldız ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi!


SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BAŞ AKTÖRÜ İTİRAFÇI OLDU

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan, "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlardan hüküm giyen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcılığa ifade verdi.

Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu (Takvim.com.tr)Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu (Takvim.com.tr)


İKİNCİ KEZ PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Yıldız, dün ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi. Ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu (Takvim.com.tr)Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu (Takvim.com.tr)

İSTAÇ'I BYPASS ETTİLER... "İMAMOĞLU HAFRİYAT İŞLERİNİN GAYRİRESMİ EŞİT ORTAĞIDIR"

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB ve diğer belediyelere kadar uzanan yasa dışı ağını ortaya döken Yıldız para trafiğini İmamoğlu'nun bizzat yönlendirdiğini ve Fatih Keleş'in de etkili olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun hafriyat - döküm sahası alanındaki işlerin gayriresmi eşit ortağı olduğunu, İSTAÇ'ın bypass edilerek ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu bu yolla elde edilen paraların da yurt dışına aktarıldığını dile getirdi.

Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu (Takvim.com.tr)Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu (Takvim.com.tr)


OTELLERDEN ALINAN MİLYON DOLARLIK RÜŞVETLER

Londra'ya aktarılan paraların İmamoğlu'na ait olduğunu düşündüğünü söyleyen Keleş, Mandarin Otel'den 20, Six Senses Hotel'den 7 milyon dolar rüşvet alındığını itiraf etti.

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