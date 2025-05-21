Ertan Yıldız ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi! 'Eko'sistemdeki bütün akçeli işleri anlattı... Ev hapsi ve adli kontrol kararı

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Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün İBB ve iştirak şirketlerini nasıl bir yolsuzluk sarmalına soktuğuna ilişkin itiraflar peş peşe geldi.



Dün vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele verdi. Ertan Yıldız ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi!

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BAŞ AKTÖRÜ İTİRAFÇI OLDU Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan, "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlardan hüküm giyen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcılığa ifade verdi.

Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu (Takvim.com.tr)





İKİNCİ KEZ PİŞMANLIKTAN YARARLANDI



Yıldız, dün ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi. Ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.