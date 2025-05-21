'Eko'sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... "Otel görüntüleri" soruşturması derinleştikçe İmamoğlu'nu panik sardı

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İBB'de vurgun 'eko'sistemi kuran ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ve ekibinin bavulla otele gidip güvenlik kamerası bantlayarak yaptığı gizli toplantının görüntüleri hafızalardaki yerini koruyor.



İmamoğlu'nun para kasaları Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş'le yaptığı sır toplantıya getirilen iki bavul ve kameraların bantlanması "Neyi gizliyorlar, bavullarda para mı vardı?" sorusunu akıllara getirdi.

Ekrem İmamoğlu ve ekibini 6 ayda 46 kez otel köşelerinde sır görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde kameralar bantlandı (Takvim.com.tr)



SARAÇHANE'DEN ÇOK OTELLERE GİTTİ: 6 AYDA 46 GÖRÜŞME



Ekrem İmamoğlu'nun bahse konu otelde 6 ayda 46 kez bu şekilde görüşme yaptığı ortaya çıkarken koruma Çağlar Türkmen'den de "Birçok kez kamera kapattık" itirafı geldi.



"BANT" SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİ... İMAMOĞLU PANİKTE



Peki, İmamoğlu'nun Saraçhane'deki İBB binasından çok otellere götüren şey neydi? Hangi rüşvet pazarlıkları döndü? Kamuoyu bu soruların yanıtı beklerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma derinleştikçe Ekrem İmamoğlu ve ekibini de panik sardı.



Kültür AŞ. Müdürü Murat Abbas ve İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın "etkin pişmanlık"tan yararlanıp itirafçı olması da İmamoğlu'ndaki panik iyice arttı.