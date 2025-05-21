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'Eko'sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... "Otel görüntüleri" soruşturması derinleştikçe İmamoğlu'nu panik sardı

Otel köşelerinde kamera bantlayan, yaptığı sır görüşmelerden bavullarla ayrılan Ekrem İmamoğlu ve ekibini panik sardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, otel görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. İstanbul'daki sır görüşmelerin bir de Ankara ayağı olduğu söylenirken korumaların "birçok kez kamera bantladık" itirafı dikkat çekti. Peki, İmamoğlu'nun uğruna kamera bantlanttığı 'Eko'sistemin büyük balığı kim? Kamuoyunun merak ettiği bu sorunun önümüzdeki günlerde yanıt bulacağı öngörülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:03 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:17
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı

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İBB'de vurgun 'eko'sistemi kuran ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ve ekibinin bavulla otele gidip güvenlik kamerası bantlayarak yaptığı gizli toplantının görüntüleri hafızalardaki yerini koruyor.

İmamoğlu'nun para kasaları Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş'le yaptığı sır toplantıya getirilen iki bavul ve kameraların bantlanması "Neyi gizliyorlar, bavullarda para mı vardı?" sorusunu akıllara getirdi.

Ekrem İmamoğlu ve ekibini 6 ayda 46 kez otel köşelerinde sır görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde kameralar bantlandı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve ekibini 6 ayda 46 kez otel köşelerinde sır görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde kameralar bantlandı (Takvim.com.tr)

SARAÇHANE'DEN ÇOK OTELLERE GİTTİ: 6 AYDA 46 GÖRÜŞME

Ekrem İmamoğlu'nun bahse konu otelde 6 ayda 46 kez bu şekilde görüşme yaptığı ortaya çıkarken koruma Çağlar Türkmen'den de "Birçok kez kamera kapattık" itirafı geldi.

"BANT" SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİ... İMAMOĞLU PANİKTE

Peki, İmamoğlu'nun Saraçhane'deki İBB binasından çok otellere götüren şey neydi? Hangi rüşvet pazarlıkları döndü? Kamuoyu bu soruların yanıtı beklerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma derinleştikçe Ekrem İmamoğlu ve ekibini de panik sardı.

Kültür AŞ. Müdürü Murat Abbas ve İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın "etkin pişmanlık"tan yararlanıp itirafçı olması da İmamoğlu'ndaki panik iyice arttı.

Ekrem İmamoğlu ve ekibini 6 ayda 46 kez otel köşelerinde sır görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde kameralar bantlandı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve ekibini 6 ayda 46 kez otel köşelerinde sır görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde kameralar bantlandı (Takvim.com.tr)


İmamoğlu'nun bavullarla otele gittiği isimlerin aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi ve İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında yargılanan isimler olduğu da bilinen gerçek.

Bu durum yapılan gizli kapaklı görüşmelerin İBB ihaleleriyle ilgili olduğunu işaret ediyor.

Ekrem İmamoğlu ve ekibini 6 ayda 46 kez otel köşelerinde sır görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde kameralar bantlandı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve ekibini 6 ayda 46 kez otel köşelerinde sır görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde kameralar bantlandı (Takvim.com.tr)


BÜYÜK BALIK KİM?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, konuyu bugünkü köşe yazısında ele aldı.

İmamoğlu'nun kimlerle buluşup, ne konuştuğunu iyi bildiği için suçluluk telaşı içinde olduğunu belirten Selvi, "Niye makamında değil de otellerde görüştün? Koskoca İBB'de makam odan yok mu? Niye kameraları bantlatıp, sinyal kesici jammer'lar kullanıyorsun? Gizleyeceği bir şey olmayan insan kameraları bantlatır mı?" dedi.

Selvi, "İmamoğlu'nun otellerde gizemli görüşmeleri yaptığı "büyük balık kim?" sorusunu yöneltti.

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