Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

VICTOR OSIMHEN'E ÖZGÜRLÜK



Fenerbahçe ile aradaki 8 puanlık fark bir ara 3'e indi. Ancak Galatasaray'ı Osimhen tek başına zirvede tuttu. Konyaspor, Rizespor, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında galibiyet gollerini atan Nijeryalı forvet, profesyonellik dersi verdi. Yıldız oyuncuları yönetmesini iyi bilen Okan Buruk, Icardi'ye tanıdığı özgürlüğün aynısını Osimhen için de uyguladı. Golcü futbolcu ise hiç antrenman kaçırmadı, aksine hep ekstra çalışmalar yaparak kendisini fit tuttu.

İBRAHİM HATİPOĞLU İKNA ETTİ



Avrupa Ligi'nde hayal edilen final için pastalar kesildi ancak Aslan'ı bu rüyadan AZ Alkmaar uyandırdı. Taraftarlar Avrupa'da faturayı Dinamo Kiev'den 3 gol yiyen Muslera'ya kesti. 'Bitti' diyerek soyunma odasının yolunu tutan Muslera'yı sakinleştiren isim İbrahim Hatipoğlu'ydu. Uruguaylı 1 numara ara dönemde takımda kalarak tekrar toparlasa da gördüğü tepkiyi unutmadı ve sezon sonu için aldığı ülkesine dönüş kararından şu ana kadar vazgeçmedi.





OKAN BURUK'TAN BÜYÜK RİSK



Avrupa'dan elendikten sonra çifte kupalı şampiyonluğu hedef olarak belirleyen Okan Buruk, büyük risk aldı ve takımı Florya'dan Kemerburgaz'a taşımaya karar verdi. Kemerburgaz'ın hibrit çimle kaplı iki sahasında daha kaliteli antrenmanlar geçiren sarı-kırmızılı takım, yeni tesisine başlangıcı şampiyonlukla yaptı.





BARIŞ ALPER İÇİN MASAYA OTURULMADI



Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan, Zaha'yı Lyon'a kiralayan Galatasaray, Barış Alper için Nottingham Forest'ten gelen 20 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Barış'ı devre arasında da bir başka Premier Lig ekibi West Ham istedi ancak bu teklifle hiç ilgilenmeyen sarı-kırmızılılar cevap bile vermedi. Yıldız oyuncunun ücretine zam yapılarak motivasyonu korundu.