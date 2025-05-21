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Galatasaray'dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

Victor Osimhen'in ardından çitayı en tepeye koyan Galatasaray, transferde üç ayrı koldan çalışmalara başladı. Kulüp yetkililerinin elinde bulunan geniş liste, kelimenin tam anlamıyla yıldız kaynıyor. Listenin ilk sırasındaki isim de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:29
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

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Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Sarı kırmızılılarda hem gelecek sezon hem de kutlama hazırlıkları devam ediyor.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

BİRÇOK HİKAYE YER ALIYOR

Üst üste üçüncü şampiyonluğunu Türkiye Kupası ile taçlandıran Galatasaray, yine bir ilke imza attı ve Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk kulüp oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunun perde arkasında birçok hikaye yer alıyor.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

JOSE MOURINHO'YA GÖNDERME

Fenerbahçe ile saha içinde olduğu kadar saha dışında da mücadele eden Galatasaray'da Okan Buruk, bu süreçte yalnız kaldı. Aynı zamanda arkadaşı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın fitilini ateşlediği yapı tartışmasını Jose Mourinho, hakem açıklamalarıyla alevlendirdi. Bu süreçte yıpranan ve yalnız kalan Buruk, cevabı Kadıköy'de kazandığı iki derbiyle verdi. Süper Lig'de rakibini 3-1 mağlup ederken, Türkiye Kupası'nda rakibinin evinden 2-1'lik galibiyetle döndü. RAMS Park'ta 0-0 biten derbinin sonucu da Okan Buruk'a yaradı ve 'Special One' (Özel biri) olarak Türkiye'ye gelen Mourinho'ya sarı-kırmızılı taraftarlar 'Crying One (Ağlayan biri)' göndermesinde bulundu.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

VICTOR OSIMHEN'E ÖZGÜRLÜK

Fenerbahçe ile aradaki 8 puanlık fark bir ara 3'e indi. Ancak Galatasaray'ı Osimhen tek başına zirvede tuttu. Konyaspor, Rizespor, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında galibiyet gollerini atan Nijeryalı forvet, profesyonellik dersi verdi. Yıldız oyuncuları yönetmesini iyi bilen Okan Buruk, Icardi'ye tanıdığı özgürlüğün aynısını Osimhen için de uyguladı. Golcü futbolcu ise hiç antrenman kaçırmadı, aksine hep ekstra çalışmalar yaparak kendisini fit tuttu.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

İBRAHİM HATİPOĞLU İKNA ETTİ

Avrupa Ligi'nde hayal edilen final için pastalar kesildi ancak Aslan'ı bu rüyadan AZ Alkmaar uyandırdı. Taraftarlar Avrupa'da faturayı Dinamo Kiev'den 3 gol yiyen Muslera'ya kesti. 'Bitti' diyerek soyunma odasının yolunu tutan Muslera'yı sakinleştiren isim İbrahim Hatipoğlu'ydu. Uruguaylı 1 numara ara dönemde takımda kalarak tekrar toparlasa da gördüğü tepkiyi unutmadı ve sezon sonu için aldığı ülkesine dönüş kararından şu ana kadar vazgeçmedi.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

OKAN BURUK'TAN BÜYÜK RİSK

Avrupa'dan elendikten sonra çifte kupalı şampiyonluğu hedef olarak belirleyen Okan Buruk, büyük risk aldı ve takımı Florya'dan Kemerburgaz'a taşımaya karar verdi. Kemerburgaz'ın hibrit çimle kaplı iki sahasında daha kaliteli antrenmanlar geçiren sarı-kırmızılı takım, yeni tesisine başlangıcı şampiyonlukla yaptı.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

BARIŞ ALPER İÇİN MASAYA OTURULMADI

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan, Zaha'yı Lyon'a kiralayan Galatasaray, Barış Alper için Nottingham Forest'ten gelen 20 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Barış'ı devre arasında da bir başka Premier Lig ekibi West Ham istedi ancak bu teklifle hiç ilgilenmeyen sarı-kırmızılılar cevap bile vermedi. Yıldız oyuncunun ücretine zam yapılarak motivasyonu korundu.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

EREN ELMALI'YI BİTİRDİ

Ara transferin son günü gelen Eren Elmalı ve taraftarın alınması için baskı yaptığı Lemina'nın değeri sezonun final haftalarında ortaya çıkacaktı.nEren, Okan Buruk'u arayarak, "Hocam beni Galatasaray'a al" dedi. Buruk da "Tamam" deyince oyuncu 1 milyon Euro'sunu Trabzon'da bırakarak geldi. Eren sol bekteki sorunu tamamen çözdü. Performansıyla göz kamaştırdı. Lemina sayesinde orta sahayı sağlama alan G.Saray, hem daha az gol yemeye başladı hem de 8 numaraya geçen Torreira'nın golleriyle kritik maçlar kazandı. Aslan, Eren'i Trabzon'dan 3.5 milyon Euro garanti bedel ve 500 bin Euro şarta bağlı bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

5. YILDIZ TRANSFERİ

Gelecek sezon için de transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Galatasaray'da gündemdeki isim ortaya çıktı.

Victor Osimhen'in ardından çitayı en tepeye koyan Galatasaray, transferde üç ayrı koldan çalışmalara başladı. Kulüp yetkililerinin elinde bulunan geniş liste, kelimenin tam anlamıyla yıldız kaynıyor.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

BERNARDO SILVA BOMBASI

Listedeki isimler arasında Alex Meret, eski oyuncusu Sacha Boey, Granit Xhaka, Kevin De Bruyne ve Leroy Sane gibi dünya çapında futbolcular yer alıyor. Bu süperstarların arasına son olarak bir başka Manchester City yıldızı eklendi: Bernardo Silva.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

NABIZ YOKLAMAYA BAŞLADI

Galatasaray, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva için nabız yoklamaya başladı. 30 yaşındaki futbolcu, City'nin yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği oyuncular arasında yer alıyor. İngiliz devinin birçok yıldızla yollarını ayırması beklenirken, Silva'nın da satış listesinde olduğu yönünde iddialar var.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

MENAJER GARDI DEVREDE

Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın transferdeki kilit isimlerinden İtalyan menajer Gardi devreye girdi. Daha önce birçok büyük transferde Galatasaray adına önemli rol oynayan Gardi, Silva transferi için şartların oluşabileceği bilgisini yönetime aktardı.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

MALİYET HESAPLARI BAŞLADI

Bernardo Silva'nın Galatasaray'a transferi, kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hamle olabilir. Ancak bu büyük adım için önce maliyet hesaplarının yapılması gerekiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, hem oyuncunun maaş beklentisini hem de City'nin bonservis talebini karşılayabilecek bir formül arıyor.

Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

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