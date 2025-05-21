SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İBB 6 milyar TL'lik borcunu ödemedi! İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapatacak

CHP'li İBB'ye 560 milyarlık yolsuzluk soruşturması devam ederken çileyi İstanbul'da yaşayan 16 milyon çekiyor. Buna göre, Özel Halk Otobüsleri sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle yarın kontak kapatacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 19:29 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 19:29
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapatacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li İBB'ye 560 milyarlık yolsuzluk soruşturması devam ederken çileyi İstanbul'da yaşayan 16 milyon çekiyor.


6 MİLYARLIK ÖDEMEYEİ ALAMAYAN HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATACAK
Yandaşa, fondaşa ihalelerle milyarlarca lira kaynak aktaran yolsuzluk çetesinin başı Ekrem İmamoğlu'nun ödeme yapmadığı Özel Halk Otobüsleri, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle yarın kontak kapatacak.

İstanbul'da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor!

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtildi.

Özel Halk Otobüsü (AA)Özel Halk Otobüsü (AA)

İşletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle Özel Halk Otobüsü işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Özel Halk Otobüsü (AA)Özel Halk Otobüsü (AA)

"Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur."

Özel Halk Otobüsü (AA)Özel Halk Otobüsü (AA)

Mevcut şartlarda işletmeyi daha fazla sürdürebilme imkanının kalmadığı aktarılan açıklamada, "Bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz." denildi.

Ertan Yıldızın itirafları sonrası CHPli Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekreme kefil olunmazErtan Yıldızın itirafları sonrası CHPli Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekreme kefil olunmaz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den diplomatlara saldıran İsrail’e sert tepki uluslararası topluma çağrı: Cezası verilsin
Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi! Görüntüsü ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e torun tebriği: Gelecek sağlamda
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! ’Eko’sistemdeki akçeli işleri anlattı | Başsavcılık tespitler somutlaştırıldı dedi
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
Budapeşte hatırası: Başkan Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri böyle poz verdi
ABD’den Suriye’ye özel temsilci! Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack atanıyor: İsrail’e net mesaj
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?
Google’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecek
ABD istihbaratı İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak dedi! Trump’la büyük kopuş
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış | Her şey Kamala Harris için
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!