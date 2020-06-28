









CHP ANKARA VE ATAŞEHİR GENÇLİK KOLLARI DA LGBT'YE DESTEK VERDİ

CHP Ankara İl Gençlik Kolları; "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası"; CHP Ataşehir Gençlik Kolları ise; "Onur Haftası Kutlu Olsun #LGBT #LGBTI #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.

