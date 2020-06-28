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    • 28.06.2020 18:35
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    'li Sezgin Tanrıkulu’ndan ’ye destek açıklaması

    ’li siyasetçiler ve gençlik kolları da; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eş cinsel sapkınlık projesi Hareketi’ne destek veren paylaşımda bulundu.




    CHP'li siyasetçiler ve gençlik kolları da; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eş cinsel sapkınlık projesi LGBT Hareketi'ne destek veren paylaşımda bulundu.



    TANRIKULU'NDAN LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMASI
    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; LGBT Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.






    CHP ANKARA VE ATAŞEHİR GENÇLİK KOLLARI DA LGBT'YE DESTEK VERDİ
    CHP Ankara İl Gençlik Kolları; "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası"; CHP Ataşehir Gençlik Kolları ise; "Onur Haftası Kutlu Olsun #LGBT #LGBTI #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.






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