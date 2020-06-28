CHP'li siyasetçiler ve gençlik kolları da; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eş cinsel sapkınlık projesi LGBT Hareketi'ne destek veren paylaşımda bulundu.
TANRIKULU'NDAN LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMASI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; LGBT Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.
CHP ANKARA VE ATAŞEHİR GENÇLİK KOLLARI DA LGBT'YE DESTEK VERDİ
CHP Ankara İl Gençlik Kolları; "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası"; CHP Ataşehir Gençlik Kolları ise; "Onur Haftası Kutlu Olsun #LGBT #LGBTI #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.