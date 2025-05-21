Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok'la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve kendisini yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Aci'nin eşi Şükriye Aci şikayetini geri çekerken baba Özer Aci'nin şikayetinin devam ettiği bildirildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 20:30

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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan ve ardından annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yeni bir gelilme yaşandı.

Firari Eylem Tok ve oğlu (Takvim.com.tr)

EŞİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

Murat Aci'nin ailesi (Takvim.com.tr)

BABANIN ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin ise şikayeti halen devam ediyor.

TÜRKİYE'YE İADESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u olay yerinden kaçırarak ABD'ye götürdü. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs tarihinde kırmızı bülten çıkarıldı. İkili 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalandı. Tok ve oğlu Cihantimur'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak iade işlemi henüz gerçekleşmedi.





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