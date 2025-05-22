Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında 2-1 mağlup olması, camiada şampiyonlukla ilgili endişeleri artırdı. Ancak bu yenilgi, Okan Buruk'a sistem değişikliği gerekliliğini gösterdi. Morata tercihi ve üçlü savunmadan vazgeçen Buruk, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde dörtlü savunma sistemine döndü, Eren-Lemina hamlesiyle fark yarattı. Bu stratejik değişiklik, hem psikolojik üstünlüğü Galatasaray'a kazandırdı hem de teknik anlamda büyük katkı sağladı.

PRİM VE MAAŞLAR ÖDENDİ Sezon boyunca gündeme gelen prim krizi, yönetim tarafından Mart ayının sonunda çözüldü. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk primlerini oyuncuların hesaplarına yatırttı. Gecikmiş maaşların da ödenmesiyle birlikte takım içindeki huzursuzluk ortadan kalktı. Okan Buruk, bu süreçte Kemerburgaz'daki atmosferi iyi kullanarak takımını hem lige hem de kupaya motive etmeyi başardı.

KADIKÖY'DEKİ GALİBİYETLER TEMEL TAŞI OLDU Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yapı tartışmalarını başlatması ve Mourinho'nun hakem odaklı açıklamaları, Galatasaray cephesinde "cevap sahada verilir" anlayışını pekiştirdi. Okan Buruk ve öğrencileri, sezonun en kritik anlarında Kadıköy'e çıkarma yaptı. Süper Lig'de 3-1'lik galibiyet ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1'lik zafer hem Mourinho'nun söylemlerine net bir yanıt oldu hem de şampiyonluk yürüyüşünün temel taşlarını oluşturdu.

TRANSFERDE DE BAŞ ROL BURUK'UN Galatasaray'ın şampiyonluk sayısını artırmak için transfer dönemi büyük önem taşıyor. Bunun farkında olan teknik heyet ve yönetim de en doğru hamleleri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'un talebi üzerine birçok isimle temaslar devam ediyor.