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Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa uzanan ve toplamda 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, beşinci yıldızı takan ilk takım olmayı başardı. Sarı kırmızılı ekip, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken gündeme flaş bir isim geldi. Eğer yıldız futbolcu ayrılırsa yerine takviye yapılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:55 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:55
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yendi ve üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte bir defa daha sevinç yaşayan Cimbom'da transfer operasyonu da başladı.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

ÖZBEK'TEN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI İÇİN ÇAĞRI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların 25. şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferinin kutlanacağı büyük organizasyon için Yenikapı'da yapılacak kutlamalara davette bulundu. Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısında konuşan Özbek, şampiyonluk başarısının ardından camiaya birlik mesajı verdi.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

"ÖZEL SEÇTİK"

Taraftarları Yenikapı'ya davet eden Başkan Özbek, "Şimdi daha büyük hedefler için birlikte ilerlemenin zamanı. Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek için Yenikapı'yı belirledik. Tarih olarak özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray için atan herkesi oraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

"YENİ TESİS BEĞENİLDİ"

Başkan Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından Kemerburgaz'da üyelerle buluştuklarını anımsatarak, "Yeni tesisimizi üyelerimizin ziyaretine açtık. Futbolumuzun yeni yerleşkesi olan Kemerburgaz'ı görmelerine fırsat verdik. Beğenilerini ilettiler. Hep beraber orada bir arada olmanın keyfini yaşadık" bilgisini paylaştı.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

"DAHA FAZLA BAŞARI KAZANACAĞIZ"

Amatör branşlarda gelen başarılara vurgu yapan Başkan Dursun Özbek, "Engelsiz aslanlarımızla gurur duyduk. Voleybolda başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Divan Başkanımız da aldığımız başarıları tek tek burada sıraladı. Önümüzdeki dönemde daha fazla başarı kazanacağımıza kalpten inanıyorum" yorumunu yaptı.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

"8.9 MİLYAR LİRA GELİR"

Galatasaray'da dünkü divan kurulu toplantısında gelir açıklandı. Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu yaptığı sunumda, 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki 9 aylık dönemde toplam gelirinin 8.9 milyar TL olduğunu bildirdi. Önceki döneme göre yüzde 7'lik gelir artışı olduğu kaydedildi.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

GALATASARAY'I ZAFERE GÖTÜREN ATEŞİ OKAN BURUK YAKTI

Avrupa Ligi'ne erken veda eden Galatasaray, sezonun geri kalanına odaklanarak hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte zafer hedefi belirledi. Teknik direktör Okan Buruk, bu süreçte cesur bir karar alarak takımı Florya'dan Kemerburgaz'daki yeni tesislere taşıdı. Buruk'un bu tercihi, oyuncuların daha modern ve kaliteli antrenman imkanlarına kavuşmasını sağladı. Yeni tesislerdeki ilk sezon, Galatasaray için bir şampiyonluk hikayesine dönüştü.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

MOURINHO MOTİVE ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon boyunca sık sık Okan Buruk ve Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Kadıköy'de oynanan derbide Buruk'un burnunu sıkması ve maç sonu agresif açıklamaları, sarı-kırmızılı takımda büyük motivasyon yarattı. Bu durum, futbolcularla teknik heyeti kenetledi ve sezonun final haftalarına girilirken adeta bir doping etkisi yarattı.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında 2-1 mağlup olması, camiada şampiyonlukla ilgili endişeleri artırdı. Ancak bu yenilgi, Okan Buruk'a sistem değişikliği gerekliliğini gösterdi. Morata tercihi ve üçlü savunmadan vazgeçen Buruk, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde dörtlü savunma sistemine döndü, Eren-Lemina hamlesiyle fark yarattı. Bu stratejik değişiklik, hem psikolojik üstünlüğü Galatasaray'a kazandırdı hem de teknik anlamda büyük katkı sağladı.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

PRİM VE MAAŞLAR ÖDENDİ

Sezon boyunca gündeme gelen prim krizi, yönetim tarafından Mart ayının sonunda çözüldü. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk primlerini oyuncuların hesaplarına yatırttı. Gecikmiş maaşların da ödenmesiyle birlikte takım içindeki huzursuzluk ortadan kalktı. Okan Buruk, bu süreçte Kemerburgaz'daki atmosferi iyi kullanarak takımını hem lige hem de kupaya motive etmeyi başardı.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

KADIKÖY'DEKİ GALİBİYETLER TEMEL TAŞI OLDU

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yapı tartışmalarını başlatması ve Mourinho'nun hakem odaklı açıklamaları, Galatasaray cephesinde "cevap sahada verilir" anlayışını pekiştirdi. Okan Buruk ve öğrencileri, sezonun en kritik anlarında Kadıköy'e çıkarma yaptı. Süper Lig'de 3-1'lik galibiyet ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1'lik zafer hem Mourinho'nun söylemlerine net bir yanıt oldu hem de şampiyonluk yürüyüşünün temel taşlarını oluşturdu.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

TRANSFERDE DE BAŞ ROL BURUK'UN

Galatasaray'ın şampiyonluk sayısını artırmak için transfer dönemi büyük önem taşıyor. Bunun farkında olan teknik heyet ve yönetim de en doğru hamleleri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'un talebi üzerine birçok isimle temaslar devam ediyor.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'da son dönemde yapılan yıldız transferlerinin ardından çıtanın daha da yükselmesi adına yönetim üyeleri taşın altına elini koyma kararı aldı. Bu sezon elde edilemeyen ve özlemle beklenen Avrupa kupaları başarısına Şampiyonlar Ligi'ndeki lig etabıyla birlikte son verilmek ve üst turlara gitmek isteniyor.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

KADRO ŞEKİLLENECEK

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezon devam etmek istediği oyuncularını belirleyerek yönetime iletti. Ancak takımda kalması konusunda netleşmeyen futbolcular var. Eğer ayrılık yapılırsa hemen takviye gerçekleştirilecek.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

İLGİ YAĞIYOR

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleriyle çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da, takımın önemli isimlerine Avrupa'dan yoğun ilgi devam ediyor. Bu isimlerin başında ise, gösterdiği performansla adını Avrupa futbol piyasasına duyuran Barış Alper Yılmaz geliyor.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

İNGİLİZLER DEVREDE

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Nottingham Forest Barış Alper için resmi teklif iletti. Ayrıca West Ham United gibi diğer Premier Lig ekiplerinin de milli futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın olası transferine karşı hazırlığını yaptı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi. Kulüp, bu rakamın altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

İTALYANLAR DA DEVREDE

Barış Alper yalnızca İngiliz kulüplerinin değil, İtalya Serie A ekiplerinin de radarında. Galatasaray'ın bonservis beklentisi, Avrupa kulüpleri tarafından yüksek bulunsa da oyuncunun çok yönlü yapısı, genç yaşı ve istikrarlı formu talebi canlı tutuyor.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

CİMBOM HAZIRLIKLI

Olası bir ayrılık durumunda Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in yerini dolduracak isim için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-kırmızılılar, ciddi bonservis geliri bekledikleri bu transferden maksimum kazançla çıkmayı planlıyor.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

GÜNDEME OTURDU

Galatasaray'da yıldız isimlerin geleceği merak konusu olurken, Barış Alper Yılmaz'ın transfer süreci yaz döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri olmaya aday.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla yer almak isteyen Galatasaray, kadro planlamasına erken başladı. Yönetim, hem Avrupa'da rekabet edebilecek bir takım kurmak hem de olası ayrılıklara karşı önlem almak adına transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

WILLIAMS BOMBASI

Takımdan ayrılması muhtemel isimlerden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın yerine düşünülen oyuncular arasında dikkat çeken ilk isim Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams oldu. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon İspanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Williams, forma giydiği karşılaşmalarda 11 gol atıp 9 asist yaptı.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

GENİŞ HÜCUM PLANI

Geniş bir pozisyon yelpazesinde oynayabilen tecrübeli oyuncu, hücumun her bölgesinde görev alabiliyor. Bu özelliğiyle teknik heyetin alternatifli bir hücum planı oluşturmasına katkı sağlayabilecek nitelikte.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, Williams'ın durumunu menajerler aracılığıyla yoklamaya başladı. Oyuncunun Athletic Bilbao ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarında seyrediyor.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

İLK SIRADA

Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa kulüplerinden gördüğü yoğun ilgi nedeniyle yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim, oluşabilecek boşluğu zaman kaybetmeden doldurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Inaki Williams, bu süreçte en ciddi aday.

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu

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Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
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