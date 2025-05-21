Ali Koç’un dernek bastığı görüntüler ortaya çıktı! Fenerbahçe’den manipülasyon açıklaması: Tamamı yayınlansın

Süper Lig'de yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de fatura kulübün Başkanı Ali Koç'a kesen taraftar neredeyse her maçta istifa çağrısı yaptı.
Kulübe gönül vermiş birçok dernek olağanüstü seçimli genel kurul için imza toplamaya başladı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşananlar sonrası Koç'un toplanan imzalara sinirlenerek, stadın karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri dernek binasına gittiği ve burada dernek başkanıyla tartıştığı ifade edilmişti. Koç'un derneği bastığı görüntüler ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernekteki kameraya kontrol ettiği anlar (Takvim.com.tr)
KAMERAYI KONTROL EDİYOR
Kamuoyuna servis edilen görüntülerde Koç'un önce dernekteki kameranın ses kaydı alıp almadığını kontrol ettiği ardından üyelerle kısa bir süre konuştuğu görülüyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernekteki kameraya kontrol ettiği anlar (Takvim.com.tr)
GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI YAYIMLANMADI İDDİASI
Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada görüntülerin tamamının yayımlanmadığı iddia edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir.