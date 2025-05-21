PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ali Koç'un dernek bastığı görüntüler ortaya çıktı! Fenerbahçe'den manipülasyon açıklaması: Tamamı yayınlansın

Fenerbahçe'de istifa çağrıları yapılan kulüp Başkanı Ali Koç'un, erken seçime gidilmesi için imza kampanyası yürüten taraftar derneğini bastığı görüntüler ortaya çıktı. Kamuoyuna servis edilen görüntülerde Koç'un önce dernekteki kameranın ses kaydı alıp almadığını kontrol ettiği ardından üyelerle kısa bir süre konuştuğu görülüyor. Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise görüntülerin tamamının yayımlanmadığı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 20:52 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 21:18
Ali Koç’un dernek bastığı görüntüler ortaya çıktı! Fenerbahçe’den manipülasyon açıklaması: Tamamı yayınlansın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de fatura kulübün Başkanı Ali Koç'a kesen taraftar neredeyse her maçta istifa çağrısı yaptı.

Ali Koç'un dernek bastığı görüntüler ortaya çıktı!

Kulübe gönül vermiş birçok dernek olağanüstü seçimli genel kurul için imza toplamaya başladı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşananlar sonrası Koç'un toplanan imzalara sinirlenerek, stadın karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri dernek binasına gittiği ve burada dernek başkanıyla tartıştığı ifade edilmişti. Koç'un derneği bastığı görüntüler ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernekteki kameraya kontrol ettiği anlar (Takvim.com.tr)Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernekteki kameraya kontrol ettiği anlar (Takvim.com.tr)

KAMERAYI KONTROL EDİYOR
Kamuoyuna servis edilen görüntülerde Koç'un önce dernekteki kameranın ses kaydı alıp almadığını kontrol ettiği ardından üyelerle kısa bir süre konuştuğu görülüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernekteki kameraya kontrol ettiği anlar (Takvim.com.tr)Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernekteki kameraya kontrol ettiği anlar (Takvim.com.tr)

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI YAYIMLANMADI İDDİASI
Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada görüntülerin tamamının yayımlanmadığı iddia edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir.

Fenerbahçe'nin açıklaması (Sosyal medya)Fenerbahçe'nin açıklaması (Sosyal medya)

Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ali Koç dernek bastı! Münakaşa yaşadığı isim her şeyi anlattı: Başkanlığım biterse seninle özel olarak uğraşacağım tehdidiAli Koç dernek bastı! Münakaşa yaşadığı isim her şeyi anlattı: Başkanlığım biterse seninle özel olarak uğraşacağım tehdidi

Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapatacak
Türkiye’den diplomatlara saldıran İsrail’e sert tepki uluslararası topluma çağrı: Cezası verilsin
Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi! Görüntüsü ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e torun tebriği: Gelecek sağlamda
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! ’Eko’sistemdeki akçeli işleri anlattı | Başsavcılık tespitler somutlaştırıldı dedi
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
Budapeşte hatırası: Başkan Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri böyle poz verdi
ABD’den Suriye’ye özel temsilci! Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack atanıyor: İsrail’e net mesaj
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?
Google’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecek
ABD istihbaratı İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak dedi! Trump’la büyük kopuş
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!