2.500 TL PTT ATM'den yatıyor! Faturasını yollayanın O TARİHTE hesabında! 2023 doğal gaz desteği için YEŞİL IŞIK yandı! 5 dakikada kolay başvuru...
2023 doğalgaz yardımı ödemeleri için tarih belli oldu. Eylül ayında kış dönemine ilişkin başlayan başvurular ile ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında maddi yardım nakit olarak ödeniyor. Bakanlık tarafından hayata geçirilen yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerinedestek sağlanırken; yeni yılda ödenecek doğalgaz desteğinin hesapta olacağı tarih açıklandı. Başvurularını 5 dakikada e-Devlet üzerinden yapanlara verilen doğalgaz desteği o tarihte hesaplarda olacak. İşte 2023 doğal gaz yardımı başvurusu ve şartları...
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;
• Türk vatandaşı olması,
• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.