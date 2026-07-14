İndirim, vergiler hariç Light Paket ücretine uygulanırken belirli hatlar kampanya dışında bırakıldı.

Light Paket kapsamında yolculara yalnızca koltuk altına sığabilecek kişisel eşya taşıma hakkı sunuluyor. Aşağıdaki hizmetler ise ek ücret karşılığında satın alınabiliyor:

Ayrıca kampanya kapsamında her yolcu için satın alınabilecek kabin ve uçak altı bagajı hakkı, her bagaj türünde en fazla bir adet ile sınırlandırılıyor.