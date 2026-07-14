Pegasus'tan yurt dışı uçuşlarda yüzde 30 indirim! Hangi rotalarda geçerli, şartlar neler?
Pegasus Hava Yolları yurt dışına seyahat edecek yolcular için yeni bir kampanya başlattı. BolBol üyeleri, 14-16 Temmuz tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden satın alacakları direkt yurt dışı Light Paket biletlerde vergiler hariç yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.
Pegasus Hava Yolları, yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcular için yeni bir indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında Pegasus BolBol üyeleri, mobil uygulama üzerinden satın alacakları yurt dışı direkt uçuşların Light Paket biletlerinde vergiler hariç yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabilecek. Ancak indirimden faydalanabilmek için belirlenen satış ve uçuş tarihleri ile kampanya koşullarının eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor.
KAMPANYA HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ?
İndirim kampanyası, 14 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 16 Temmuz 2026 saat 23.59 arasında Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden satın alınan ve ödemesi tamamlanan biletlerde uygulanacak.
Kampanya kapsamındaki uçuşlar ise 15 Eylül 2026 - 3 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı direkt seferlerini kapsıyor. Bununla birlikte 17 Aralık 2026 - 12 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya dışında tutuldu.
KİMLER KAMPANYADAN YARARLANABİLECEK?
İndirim yalnızca Pegasus BolBol üyeleri için geçerli olacak. Kampanyadan yararlanabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor:
- Pegasus BolBol üyesi olmak.
- Bileti Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden satın almak.
- Rezervasyonda her yolcu için kendi BolBol hesabına kayıtlı cep telefonu numarasını kullanmak.
- Kampanya süresi içerisinde ücretsiz BolBol üyeliği oluşturan yolcular da indirimden faydalanabilecek.
- 0-2 yaş arasındaki bebek yolcular kampanya kapsamında yer almıyor.
- Çocuk yolcular ise 18 yaşından büyük bir BolBol üyesine bağlı hesap oluşturulması halinde kampanyadan yararlanabiliyor.
İNDİRİM HANGİ BİLETLERDE UYGULANIYOR?
Kampanya yalnızca Light Paket biletler için geçerli. Yüzde 30 indirim yalnızca bilet ücretine uygulanırken, havalimanı vergileri indirim kapsamına dahil edilmiyor.
Light Paket kapsamında yolculara yalnızca koltuk altına sığabilecek kişisel eşya taşıma hakkı sunuluyor. Aşağıdaki hizmetler ise ek ücret karşılığında satın alınabiliyor:
Ayrıca kampanya kapsamında her yolcu için satın alınabilecek kabin ve uçak altı bagajı hakkı, her bagaj türünde en fazla bir adet ile sınırlandırılıyor.
İNDİRİM NASIL UYGULANACAK?
İndirimin geçerli olması için ödeme aşamasında yer alan "Yurt dışı uçuşları yüzde 30 indirimli" kampanya seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor. Seçim yapıldıktan sonra indirim tutarı otomatik olarak bilet fiyatına yansıtılıyor.
KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?
İndirim;
- Pegasus'un gerçekleştirdiği direkt yurt dışı uçuşlarında,
- Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde,
- Light Paket ücretinde uygulanıyor.
Ortak gerçekleştirilen (codeshare) uçuşlar kampanyaya dahil edilmiyor. Ayrıca bu kampanya başka indirim ve promosyonlarla birlikte kullanılamıyor.
KAMPANYA KAPSAMI DIŞINDA KALAN HATLAR HANGİLERİ?
- İstanbul Sabiha Gökçen – Basra
- İstanbul Sabiha Gökçen – Belgrad
- İstanbul Sabiha Gökçen – Cidde
- İstanbul Sabiha Gökçen – Isfahan
- İstanbul Sabiha Gökçen – İmam Humeyni
- İstanbul Sabiha Gökçen – Madinah
- İstanbul Sabiha Gökçen – Meşhed
- İstanbul Sabiha Gökçen – Podgorica
- İstanbul Sabiha Gökçen – Şiraz
- İstanbul Sabiha Gökçen – Tebriz
- Ankara – Cidde
- Ankara – İmam Humeyni
- Ankara – Madinah
- Çukurova – Erbil
- Hatay – Riyad
- Trabzon – Cidde
- Trabzon – Riyad
- Roma – Cenevre
- Roma – Katanya
- Roma – Lamezia Terme
- Roma – Napoli
- Roma – Palermo
- Roma – Torino
- Roma – Venedik
- Bari – Roma
Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs uçuşları da kampanya kapsamında yer almıyor.
|KONU
|DETAY
|İndirim oranı
|Vergiler hariç %30
|Satış dönemi
|14-16 Temmuz 2026
|Uçuş dönemi
|15 Eylül 2026 - 3 Mart 2027
|Geçerli satış kanalı
|Pegasus Mobil Uygulaması
|Geçerli bilet tipi
|Light Paket
|Kimler yararlanabilir?
|Pegasus BolBol üyeleri
|Kampanya dışında kalan dönem
|17 Aralık 2026 - 12 Ocak 2027
|Kampanya kapsamı
|Pegasus'un direkt yurt dışı uçuşları (belirlenen istisna hatlar hariç)