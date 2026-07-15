15 Temmuz gecesi Türkiye tek ses olacak: 81 ilde aynı anda sela okunacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden mevlid programlarına, şehitler için hatimlerden gençlere yönelik bilinçlendirme etkinliklerine kadar birçok program hayata geçirilecek. Gece boyunca camilerin minare ışıkları açık tutulurken, belirlenen camiler sabah namazına kadar vatandaşların ibadetine açık olacak.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde sela okunacak.

15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okunacak. Okunacak selalar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin aziz hatırasına ithaf edilecek.

Ayrıca aynı gece boyunca camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık bırakılacak. Merkez camiler ile anma programlarının düzenlendiği alanlara yakın camiler de vatandaşların ibadet edebilmesi için açık tutulacak.

Diyanet, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla ülke genelinde kapsamlı anma programları düzenleyecek. (Görsel: AA)

CAMİLERDE MEVLİD VE KUR'AN-I KERİM PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında il ve ilçe müftülüklerinin belirlediği merkez camilerde öğle namazı öncesinde mevlid-i şerif programları gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra ülke genelindeki camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunacak ve 15 Temmuz şehitleri için hatm-i şerifler tamamlanacak.

81 ilde eş zamanlı sela ile 15 Temmuz şehitleri dualarla anılacak. (Görsel: AA)

YAZ KUR'AN KURSLARINDA ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için de özel programlar hazırladı. Bu kapsamda kurslarda "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı etkinlikler düzenlenerek, hain darbe girişimine karşı verilen milli mücadelenin önemi anlatılacak.

Perşembe günü ise bazı camilerde gençlerin katılımını artırmayı amaçlayan "Sabah Namazı Buluşması" programları gerçekleştirilecek.

Merkez camilerde mevlid programları ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. (Görsel: AA)

TEMMUZ AYI BOYUNCA ANMA FAALİYETLERİ SÜRECEK

Anma etkinlikleri yalnızca 15 Temmuz ile sınırlı kalmayacak. Temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz ruhunu ve milli birlik bilincini konu alan vaaz ve irşat programları düzenlenecek. Diyanet Gençlik hizmet mekanlarında da gençlere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Programlar kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler ziyaret edilecek, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelinecek. Ayrıca hafta boyunca kent meydanlarında düzenlenecek anma programlarında 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunacak ve dualar edilecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler