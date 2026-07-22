PETROL 95 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Orta Doğu'daki çatışmalar, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol gün içinde %4'ün üzerinde yükselerek 95 dolar sınırını aştı ve 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürmesi, petrol tankerlerinin rotalarını değiştirmesi ve deniz taşımacılığının aksayabileceğine ilişkin endişeler yükselişi destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol stoklarının düşüş beklentisinin aksine 2 milyon 603 bin varil arttığını açıkladı. Normal şartlarda stok artışı fiyatları aşağı çekebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Ancak jeopolitik riskler bu etkinin önüne geçti.

PETROL NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırabilir.

Enflasyon endişelerini güçlendirebilir.

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini destekleyebilir.

BOTAŞ verileri ise Türkiye'den geçen ham petrol boru hatlarıyla taşınan miktarın haziranda aylık %2,4 artarak 27 milyon 889 bin varile çıktığını gösterdi. Irak-Türkiye Boru Hattı'ndaki sevkiyat artarken Bakü-Tiflis-Ceyhan hattında sınırlı düşüş kaydedildi.