ALTIN PİYASASI SAVAŞA ALIŞTI MI?
Memiş, savaşın ilk başladığı mart ve nisan aylarında ons altında günlük 150-200 dolara ulaşan sert hareketler görüldüğünü hatırlattı.
Son dönemde günlük değişimlerin çoğunlukla 20-40 dolar aralığında kaldığını belirten Memiş, piyasanın savaş haberlerine eskisi kadar sert tepki vermediğini söyledi.
İlk dönemdeki günlük hareket
150-200 dolar
Son dönemdeki günlük hareket
20-40 dolar
Bu görünümü büyük yatırımcıların yüksek seviyelerden satış, düşük seviyelerden alım yaptığı bir "doldur-boşalt piyasası" olarak tanımlayan Memiş, kısa vadeli işlemlerin bireysel yatırımcı açısından riskli olabileceğini vurguladı.
Memiş'e göre savaşın ve siyasi açıklamaların neden olduğu dalgalanmalar yılın son çeyreğine kadar sürebilir. Bu nedenle yatırımcıların günlük hareketlere göre değil, daha uzun vadeli bir planla hareket etmesi gerekiyor.
FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK FARKI KAPANDI
İslam Memiş'in açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu, fiziki altın ile dünya fiyatı arasındaki ek maliyetin ortadan kalkması oldu.
Altın ithalatındaki kısıtlamalar nedeniyle yılın ilk aylarında Türkiye'de fiziki külçe altına ulaşmak zorlaşmıştı. Bu dönemde bir kilogram fiziki altın için dünya fiyatının üzerine 12 bin 500 doları aşan ek tutarlar ödenebiliyordu.
Memiş, söz konusu farkın tamamen kapandığını ve fiziki altının yeniden dünya fiyatlarına yakın seviyelerden alınabildiğini söyledi.
KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
- Altın borcu bulunanlar
- Düğün hazırlığı yapanlar
- Fiziki altına doğrudan ihtiyaç duyanlar
Altın borcu bulunanlar, düğün hazırlığı yapanlar veya fiziki altına doğrudan ihtiyaç duyanlar için işçilik farkının kapanması toplam maliyeti azaltıyor.
Ancak altın ithalatındaki kısıtlamaların devam etmesi, fiyatların yeniden hızlı yükseldiği dönemlerde fiziki altındaki ek maliyetin tekrar oluşmasına neden olabilir.