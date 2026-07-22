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22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul yükselişiyle netleşirken İslam Memiş altın için yeni eşiği duyurdu

Ortadoğu'daki çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin gölgesinde BIST 100 endeksi günü 14 bin puanın üzerinde tamamlarken, gün içinde dalgalanan gram altın yatırımcısının gözü Finans Analisti İslam Memiş'in kalıcı yükseliş için işaret ettiği 4.200 dolarlık kritik dirence çevrildi.

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22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

İSLAM MEMİŞ: YÜKSELİŞ ŞİMDİLİK TEPKİ HAREKETİ

Finans Analisti İslam Memiş, 22 Temmuz sabahı saat 10.00'da A Haber canlı yayınında altındaki son görünümü değerlendirdi.

Memiş, ons altının 4.140 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ancak hareketin henüz kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmediğini söyledi. Kısa vadede 4.100-4.200 dolar arasındaki bandın takip edileceğini belirtti.

Memiş'e göre ons altında asıl kritik eşik 4.200 dolar. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça yaşanan yükselişler tepki alımı olarak değerlendirilecek.

KRİTİK EŞİK: 4.200 DOLAR

  • Ons altında 4.200 doların aşılması takip edilecek.
  • Yükselişin güç kazanması için bu seviyenin üzerinde kalıcılık aranacak.
  • Kalıcı kırılma görülmedikçe hareket tepki alımı olarak değerlendirilecek.

Gram altının da ons fiyatını izlediğini belirten Memiş, iç piyasada 6.200 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 6.200-6.400 lira aralığının gündeme gelebileceğini ifade etti.

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

PETROL İLE ALTIN ARASINDAKİ İLİŞKİ DEĞİŞİYOR

İslam Memiş, son dönemde petrol ile altın arasındaki ters ilişkinin zayıflamaya başladığına dikkat çekti.

Normal şartlarda petrol yükselirken altının baskı altında kalması beklenebiliyor. Ancak Memiş'e göre son günlerde iki varlığın zaman zaman birlikte yükseldiği veya birlikte gerilediği yeni bir fiyatlama görülüyor.

Bu durum, piyasaların savaşa, enflasyon riskine, dolar ihtiyacına ve merkez bankalarının alımlarına aynı anda tepki vermesinden kaynaklanıyor.

SAVAŞ RİSKİ

Güvenli liman talebini ve enerji fiyatlarını etkiliyor.

ENFLASYON

Yüksek petrol fiyatları maliyet baskısını artırabiliyor.

DOLAR İHTİYACI

Likidite talebi değerli metaller üzerinde baskı oluşturabiliyor.

MERKEZ BANKALARI

Uzun vadeli altın talebini desteklemeyi sürdürüyor.

Memiş, savaş devam ettiği sürece altındaki yükselişlerin baskı altında kalabileceğini söyledi. Buna karşılık Çin, Hindistan ve Rusya başta olmak üzere birçok merkez bankasının altın alımlarını sürdürmesinin uzun vadeli görünümü desteklediğini belirtti.

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

BIST 100 YENİDEN 14 BİN PUANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, güne sınırlı yükselişle başladı. Günün ilk yarısında 14 bin puan çevresindeki hareketini sürdüren endeks, kapanışa doğru alımların güçlenmesiyle günü %1,18 değer kazanarak 14.138,85 puandan tamamladı.

Endeks gün içinde 13.929,87 puana kadar gerilerken en yüksek 14.143,66 puanı gördü. Toplam işlem hacmi 192 milyar 584 milyon lira olarak gerçekleşti.

BIST 100 GÜN SONU
DEĞER
Kapanış
14.138,85 puan
Günlük değişim
%1,18 yükseliş
Gün içi en düşük
13.929,87 puan
Gün içi en yüksek
14.143,66 puan
İşlem hacmi
192 milyar 584 milyon TL
22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü piyasalarda yükselen petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmalar ve değerli metallerdeki tepki alımları öne çıktı. BIST 100 Endeksi günü yeniden 14 bin puanın üzerinde tamamlarken gram altın, gün içindeki dalgalanmanın ardından 6.298,88 liradan kapandı. Finans Analisti İslam Memiş ise altındaki yükselişin henüz ana trend değişimi anlamına gelmediğini belirterek 4.200 dolar seviyesine dikkat çekti.

PİYASA ÖZETİ

  • BIST 100 Endeksi günü %1,18 yükselişle 14.138,85 puandan tamamladı.
  • Gram altın 6.298,88 liradan kapanırken günlük yükseliş %1,82 oldu.
  • Brent petrol, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle 95 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
  • Ons altında 4.200 dolar, kısa vadeli görünüm açısından kritik eşik olarak öne çıktı.

BIST 100 KAPANIŞ

14.138,85

▲ %1,18

GRAM ALTIN KAPANIŞ

6.298,88 TL

▲ %1,82

PETROL

95 DOLAR ÜZERİ

Jeopolitik risk etkisi

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

AA'nın sabah saatlerinde aktardığı verilere göre endeks güne %0,26 yükselişle başlamıştı. Öğle saatlerinde de pozitif görünüm korunurken madencilik sektörü yükselişte öne çıkmış, finansal kiralama ve faktoring hisselerinde ise satış baskısı görülmüştü.

DİRENÇ BÖLGESİ

14.200 PUAN

DESTEK BÖLGELERİ

13.900 / 13.800

Analistlerin kısa vadede izlediği 14.100 puan seviyesi gün sonunda aşıldı. Bundan sonraki aşamada 14.200 puan ilk önemli direnç olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 13.900 ve 13.800 puan bölgeleri destek konumunda bulunuyor.

Video Oynatma İkonu İslam Memiş'ten altın yatırımcısına yeni dönem tahmini
22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELERİ

BIST 100'de endeksin yükselmesine rağmen bütün hisseler aynı yönde hareket etmedi. Bazı hisselerde güçlü alımlar görülürken bazı şirketlerde sert kayıplar yaşandı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

KUYAS%10,00

PSGYO%9,76

QUAGR%7,82

KLRHO%6,91

SOKM%6,24

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

SKBNK%-9,99

EFOR%-8,62

EUPWR%-5,68

KRDMD%-4,07

FENER%-4,04

Hisse bazındaki bu ayrışma, endeks yükselirken bile yatırımcıların şirket ve sektör seçimine dikkat ettiğini gösterdi.

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

PİYASALARDA ŞİMDİ HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Kısa vadeli görünümde dört ana başlık öne çıkıyor:

  • BIST 100'de 14.300 ve 14.400 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan destek olarak izlenecek.
  • Ons altında 4.200 doların üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecek.
  • Gram altında 6.200-6.400 lira bandındaki hareket önemini koruyacak.
  • Petrolün 95 doların üzerinde kalıp kalamayacağı küresel risk iştahı açısından belirleyici olacak.

Altın ve borsada görülen günlük yükselişler piyasadaki bütün risklerin sona erdiği anlamına gelmiyor. Orta Doğu'daki çatışmalar, petrol fiyatları, doların yönü, merkez bankalarının kararları ve şirket bilançoları önümüzdeki işlem günlerinde fiyatların ana belirleyicileri olmayı sürdürecek.

Haberde yer alan değerlendirmeler kişisel görüşleri yansıtmakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

HSBC KISA VADELİ TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

İngiltere merkezli HSBC, 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara indirdi. Buna karşılık banka, 2026 yıl sonu hedefini 4.750 dolarda korudu.

HSBC'nin kıdemli analistleri Willem Sels ve Lucia Ku, güçlü dolar ile yüksek reel faizlerin kısa vadede altın üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti. Banka, yılın kalanında ons altının geniş bir bantta hareket edebileceğini öngörüyor.

HSBC DEĞERLİ METALLER GÖRÜNÜMÜ
Yıl Sonu Ons Altın Tahminleri
ONS ALTIN HEDEFLERİ
2026
4.750 dolar
2027
5.025 dolar
2028
5.200 dolar
2029
5.300 dolar
MERKEZ BANKASI ALIM TAHMİNLERİ
2026
680 ton
2027
850 ton

HSBC, uzun vadeli görünümde merkez bankası talebini altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.

HSBC Baş Değerli Metaller Analisti James Steel ise İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisinin geçici kalabileceğini değerlendirdi.

Bankanın uzun vadede iyimser kalmasının en önemli nedeni merkez bankalarının altın alımları. HSBC, merkez bankalarının 2026'da 680 ton, 2027'de ise 850 ton altın alabileceğini tahmin ediyor.

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

GRAM ALTIN GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

Gram altın 22 Temmuz işlemlerine 6.186,44 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6.181 lira, en yüksek 6.320,92 lira seviyeleri görüldü.

Günün sonunda gram altın 6.298,88 liradan kapanarak önceki kapanışa göre %1,82 yükseldi. Gün içindeki en düşük ve en yüksek fiyat arasındaki fark ise yaklaşık %2,26'ya ulaştı.

GRAM ALTINDA GÜNLÜK GÖRÜNÜM

AÇILIŞ

6.186,44 TL

EN DÜŞÜK

6.181,00 TL

EN YÜKSEK

6.320,92 TL

KAPANIŞ

6.298,88 TL

Son beş işlem gününde kapanışlar 6 bin liranın üzerinde kalırken kısa vadeli hareketlerin sertleştiği görüldü. Bu tablo, yatırımcıların yalnızca günlük yükselişe değil, fiyatların hangi seviyelerde kalıcı olduğuna da bakması gerektiğini ortaya koydu.

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

GÜMÜŞ, ALTINA GÖRE SINIRLI GÜÇ KAZANDI

Gümüşte çarşamba günü yukarı yönlü hareket görüldü. Altın/gümüş oranının 69,34'ten 69,21'e gerilemesi, gümüşün gün içinde altına kıyasla sınırlı ölçüde daha iyi performans gösterdiğine işaret etti.

ALTIN/GÜMÜŞ ORANI

69,34 → 69,21

Oranın gerilemesi, gümüşün altına karşı sınırlı ölçüde güç kazandığını gösteriyor.

Altın/gümüş oranı, bir ons altın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteriyor. Oranın düşmesi gümüşün altına göre güçlendiği, yükselmesi ise zayıfladığı anlamına geliyor.

Ancak gümüş fiyatları yıl başından bu yana kayıplarını tamamen telafi etmiş değil. Doların gücü, faiz beklentileri ve sanayi talebine ilişkin görünüm gümüşün yönünde belirleyici olmayı sürdürüyor.

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

PETROL 95 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Orta Doğu'daki çatışmalar, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol gün içinde %4'ün üzerinde yükselerek 95 dolar sınırını aştı ve 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürmesi, petrol tankerlerinin rotalarını değiştirmesi ve deniz taşımacılığının aksayabileceğine ilişkin endişeler yükselişi destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol stoklarının düşüş beklentisinin aksine 2 milyon 603 bin varil arttığını açıkladı. Normal şartlarda stok artışı fiyatları aşağı çekebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Ancak jeopolitik riskler bu etkinin önüne geçti.

PETROL NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

  • Taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırabilir.
  • Enflasyon endişelerini güçlendirebilir.
  • Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini destekleyebilir.

BOTAŞ verileri ise Türkiye'den geçen ham petrol boru hatlarıyla taşınan miktarın haziranda aylık %2,4 artarak 27 milyon 889 bin varile çıktığını gösterdi. Irak-Türkiye Boru Hattı'ndaki sevkiyat artarken Bakü-Tiflis-Ceyhan hattında sınırlı düşüş kaydedildi.

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi

ALTIN PİYASASI SAVAŞA ALIŞTI MI?

Memiş, savaşın ilk başladığı mart ve nisan aylarında ons altında günlük 150-200 dolara ulaşan sert hareketler görüldüğünü hatırlattı.

Son dönemde günlük değişimlerin çoğunlukla 20-40 dolar aralığında kaldığını belirten Memiş, piyasanın savaş haberlerine eskisi kadar sert tepki vermediğini söyledi.

İlk dönemdeki günlük hareket
150-200 dolar

Son dönemdeki günlük hareket
20-40 dolar

Bu görünümü büyük yatırımcıların yüksek seviyelerden satış, düşük seviyelerden alım yaptığı bir "doldur-boşalt piyasası" olarak tanımlayan Memiş, kısa vadeli işlemlerin bireysel yatırımcı açısından riskli olabileceğini vurguladı.

Memiş'e göre savaşın ve siyasi açıklamaların neden olduğu dalgalanmalar yılın son çeyreğine kadar sürebilir. Bu nedenle yatırımcıların günlük hareketlere göre değil, daha uzun vadeli bir planla hareket etmesi gerekiyor.

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK FARKI KAPANDI

İslam Memiş'in açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu, fiziki altın ile dünya fiyatı arasındaki ek maliyetin ortadan kalkması oldu.

Altın ithalatındaki kısıtlamalar nedeniyle yılın ilk aylarında Türkiye'de fiziki külçe altına ulaşmak zorlaşmıştı. Bu dönemde bir kilogram fiziki altın için dünya fiyatının üzerine 12 bin 500 doları aşan ek tutarlar ödenebiliyordu.

Memiş, söz konusu farkın tamamen kapandığını ve fiziki altının yeniden dünya fiyatlarına yakın seviyelerden alınabildiğini söyledi.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

  • Altın borcu bulunanlar
  • Düğün hazırlığı yapanlar
  • Fiziki altına doğrudan ihtiyaç duyanlar

Altın borcu bulunanlar, düğün hazırlığı yapanlar veya fiziki altına doğrudan ihtiyaç duyanlar için işçilik farkının kapanması toplam maliyeti azaltıyor.

Ancak altın ithalatındaki kısıtlamaların devam etmesi, fiyatların yeniden hızlı yükseldiği dönemlerde fiziki altındaki ek maliyetin tekrar oluşmasına neden olabilir.

22 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: İslam Memiş altın yönünü gösterdi
Diyar Oktuay
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