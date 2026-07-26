Balıklarda ilk kez bulaşıcı kanser izine rastlandı: Bu göldeki yayın balıklarının üçte birinde siyah tümörler var

Quebec ile Vermont sınırındaki Memphremagog Gölü'nde yaşayan kahverengi yayın balıklarının yaklaşık üçte birinde siyah lekeler ve şişlikler görüldü. Genetik incelemeler, bu oluşumların balıklar arasında yayılabilen nadir bir melanoma türü olabileceğini ortaya koydu. Araştırma doğrulanırsa, bu durum balıklarda bilinen ilk bulaşıcı kanser vakası olacak.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, bulaşıcı kanserin doğada son derece nadir görüldüğüne dikkat çekti. Daha önce benzer kanser türleri yalnızca Tazmanya canavarlarında, köpeklerde ve bazı kabuklu deniz canlılarında tespit edilmişti.

Ancak bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı. Tümör hücreleri, bulundukları balıklardan çok birbirlerine benziyordu. Bu bulgu, kanserli hücrelerin bir balıktan diğerine geçmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

CBC News'in haberine göre araştırmacılar, sağlıklı ve hasta balıklarla tümörlerden alınan örnekleri karşılaştırdı. Normalde kanser hücrelerinin, üzerinde geliştikleri canlının hücrelerine genetik olarak benzemesi bekleniyor.

Siyah lezyonlu yayın balığı | Görsel: www.cbc.ca

SİYAH LEZYONLAR BÜYÜK SELİN ARDINDAN GÖRÜLDÜ

Balıkçılar, Memphremagog Gölü'nde siyah lekeli ve yumrulu yayın balıklarını ilk kez 2012 yılında bildirdi. Bu tarih, Irene fırtınasının yol açtığı büyük sel felaketinden yaklaşık bir yıl sonrasına denk geldi.

Bölge halkı, sel sularının göle kanserojen maddeler taşımış olabileceğinden şüphelendi. Yapılan testler kesin bir sonuca ulaşmadı. Ancak mayıs ayında yayımlanan başka bir araştırmada, tümörlü balıkların derisinde aralarında çinko ve kanserojen arsenik de bulunan yedi metalin daha yüksek seviyelerde olduğu belirlendi.

Araştırmacılar başlangıçta hastalığın bir virüsten kaynaklanabileceğini düşündü. Genetik testlerde virüs izine rastlanmadı. Balıkların akraba çiftleşmesi nedeniyle kansere yatkın hale gelmiş olabileceği ihtimali de incelendi, ancak popülasyonun genetik çeşitliliğinin yüksek olduğu görüldü.

HASTALIK ÇİFTLEŞME DÖNEMİNDE YAYILIYOR OLABİLİR

Tümörlerin yalnızca yetişkin balıklarda görülmesi, bulaşmanın üreme döneminde gerçekleşebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Yayın balıkları yumurtlama sırasında büyük gruplar oluşturuyor ve birbirleriyle yakın temas kuruyor.

Bilim insanlarına göre balıkların göğüs yüzgeçlerinin arkasındaki dikenler, temas sırasında diğer balıkların derisini yaralayabilir. Kolayca parçalanabilen tümör hücreleri de bu yaralardan başka bir balığın vücuduna girebilir.

Ancak araştırmacılar, kanserin bir balıktan diğerine geçtiğini laboratuvar ortamında henüz doğrudan göstermedi. Bu nedenle bazı uzmanlar "bulaşıcı kanser" tanımının kullanılması için erken olduğunu savunuyor.

Çalışmada yer almayan bazı kanser araştırmacıları ise tümörler arasındaki genetik benzerliğin oldukça güçlü bir kanıt olduğu görüşünde.