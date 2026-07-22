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YÖK açıkladı: 16 yeni program tercih kılavuzunda

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerde 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Yapay zeka, siber güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve biyoteknoloji gibi geleceğin mesleklerine odaklanan yeni bölümler bu yılki YKS tercih kılavuzunda yer aldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, adaylara yeni açılan programları dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu.

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YÖK açıkladı: 16 yeni program tercih kılavuzunda

YÖK, yükseköğretimde istihdam odaklı dönüşüm kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı öğrencilerle buluşturuyor.

(Haberin görselleri AA'dan ve X'ten alınmıştır.)(Haberin görselleri AA'dan ve X'ten alınmıştır.)

16 YENİ PROGRAM İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

Teknolojik dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte üniversitelerde yapay zeka, veri bilimi, otomasyon, havacılık ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bölümlerin sayısı artırılıyor.

YÖK, bu yıl üniversitelerde 16 yeni program açtı.YÖK, bu yıl üniversitelerde 16 yeni program açtı.

GELECEĞİN MESLEKLERİNE ODAKLANILDI

Bu yıl tercih kılavuzuna eklenen yeni programlar arasında;

  • Tarih ve Yapay Zeka
  • Felsefe ve Yapay Zeka
  • Biyoteknoloji ve Genetik
  • Dijital Oyun Teknolojileri
  • Mobil Güvenlik Teknolojileri gibi dikkat çeken bölümler yer alıyor.

YÖK, bu programlarla öğrencilerin savunma sanayisi, yazılım, veri teknolojileri ve havacılık gibi stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını oluşturmasını hedefliyor.

Programların 7'si lisans, 9'u ön lisans olacak.Programların 7'si lisans, 9'u ön lisans olacak.

EĞİTİMDE SEKTÖRLE İÇ İÇE MODEL

Yeni programlarda eğitim görecek öğrenciler, laboratuvar uygulamaları, staj imkanları ve sektör iş birlikleri sayesinde eğitim sürecinde iş dünyasıyla doğrudan buluşacak.

Özellikle savunma sanayisi, otomasyon, veri teknolojileri ve havacılık alanlarında geliştirilen uygulamalı eğitim modeliyle mezunların istihdama daha hazır hale gelmesi amaçlanıyor.

Yeni bölümler ilk kez 2026-2027 döneminde öğrenci alacak.Yeni bölümler ilk kez 2026-2027 döneminde öğrenci alacak.

YAPAY ZEKA PROGRAMLARININ SAYISI 785'E YÜKSELDİ

YÖK Başkanı Erol Özvar, son üç yılda yapay zeka, sağlıkta dijitalleşme, tarım teknolojileri ve yeşil dönüşüm alanlarında yaklaşık 70 yeni program açıldığını belirtti.

Özvar, yapay zekayla ilişkili programların 171 üniversitede toplam 785'e ulaştığını, bu alanlardaki eğitim kapasitesinin ise kısa sürede 7 kat arttığını söyledi.

VeriSayı
Son 3 yılda açılan yeni programYaklaşık 70
Yapay zekayla ilişkili program785
Bu programların bulunduğu üniversite171
Eğitim kapasitesindeki artış7 kat
2026-2027'de ilk kez açılan program16
Lisans / Ön lisans dağılımı7 / 9

Yapay zeka ve dijital teknolojiler ön plana çıkıyor.Yapay zeka ve dijital teknolojiler ön plana çıkıyor.

YÖK'TEN TERCİH YAPACAK ADAYLARA ÇAĞRI

Yeni programların yüksek doluluk oranlarıyla ilgi gördüğünü ifade eden YÖK Başkanı Erol Özvar, adaylara tercih yapmadan önce yeni açılan bölümleri dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulundu. Özvar ayrıca, tercih döneminde öğrencilerin doğru karar verebilmesi için YÖK'ün bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.

Özvar, açılanan yeni bölümlere ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Sevgili adaylar,

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan tercih sürecinde, yükseköğretim programlarına ilişkin seçimlerinizi çok yönlü değerlendirmeniz büyük önem taşıyor.

Geleceğin mesleklerine yönelik güçlü bir farkındalığın oluştuğunu görmek bizler için memnuniyet verici. Yapay zekâdan siber güvenliğe, dijital sağlıktan yeşil dönüşüme kadar pek çok alanda açtığımız yeni programların yüksek doluluk oranlarıyla tercih edilmesi de bunun en somut göstergelerinden biri. Geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu programlar hem nitelikli insan kaynağının yetişmesine ve istihdama hem de ülkemizin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerine katkı sunacaktır.

Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimiz ve Bilim İletişimi Ofislerimizle birlikte bu süreçte de yanınızda olacağız. #BilimKafe buluşmaları ve tercih dönemi etkinliklerinde, geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlarımızı, bu alanlarda sunulan eğitim imkânlarını ve kariyer fırsatlarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

İlgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi merkeze alan bilinçli tercihlerin, sizleri başarılı ve mutlu bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum.

Yapay zekayla ilişkili program sayısı 785'e yükseldi.Yapay zekayla ilişkili program sayısı 785'e yükseldi.

ÜNİVERSİTELERDE 2026-2027'DE AÇILAN YENİ PROGRAMLAR NELER?

KonuDetay
İlk kez öğrenci alacak program sayısı16
Lisans programı7
Ön lisans programı9
Eğitim yılı2026-2027
Odak alanlarYapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi, dijital dönüşüm, havacılık, otomasyon
Dikkat çeken yeni bölümlerTarih ve Yapay Zeka, Felsefe ve Yapay Zeka, Biyoteknoloji ve Genetik, Dijital Oyun Teknolojileri, Mobil Güvenlik Teknolojileri
AmaçGeleceğin mesleklerine yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmek
Eğitim modeliLaboratuvar, staj ve sektör odaklı uygulamalı eğitim
Hedef sektörlerSavunma sanayisi, yazılım, veri teknolojileri, havacılık, otomasyon
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