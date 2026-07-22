YÖK açıkladı: 16 yeni program tercih kılavuzunda

Yapay zeka ve dijital teknolojiler ön plana çıkıyor.

YÖK'TEN TERCİH YAPACAK ADAYLARA ÇAĞRI

Yeni programların yüksek doluluk oranlarıyla ilgi gördüğünü ifade eden YÖK Başkanı Erol Özvar, adaylara tercih yapmadan önce yeni açılan bölümleri dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulundu. Özvar ayrıca, tercih döneminde öğrencilerin doğru karar verebilmesi için YÖK'ün bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.

Özvar, açılanan yeni bölümlere ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Sevgili adaylar,

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan tercih sürecinde, yükseköğretim programlarına ilişkin seçimlerinizi çok yönlü değerlendirmeniz büyük önem taşıyor.

Geleceğin mesleklerine yönelik güçlü bir farkındalığın oluştuğunu görmek bizler için memnuniyet verici. Yapay zekâdan siber güvenliğe, dijital sağlıktan yeşil dönüşüme kadar pek çok alanda açtığımız yeni programların yüksek doluluk oranlarıyla tercih edilmesi de bunun en somut göstergelerinden biri. Geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu programlar hem nitelikli insan kaynağının yetişmesine ve istihdama hem de ülkemizin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerine katkı sunacaktır.

Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimiz ve Bilim İletişimi Ofislerimizle birlikte bu süreçte de yanınızda olacağız. #BilimKafe buluşmaları ve tercih dönemi etkinliklerinde, geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlarımızı, bu alanlarda sunulan eğitim imkânlarını ve kariyer fırsatlarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

İlgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi merkeze alan bilinçli tercihlerin, sizleri başarılı ve mutlu bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum.