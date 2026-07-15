Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki hidrotermal alanın nispeten sığ olması, bölgeyi gelecekte ticari deniz altı madenciliği açısından oldukça cazip hale getiriyor. Uzmanlar, bu rezervlerin ekonomik açıdan büyük potansiyel taşıdığına dikkat çekiyor.

Altın rezervlerinin, pirit minerallerinin içinde saklı küçük parçacıklar halinde bulunduğu belirlendi.

GERİ DÖNÜŞÜ ZOR ÇEVRESEL ZARARLAR DOĞURABİLİR

Bilim insanları, aktif hidrotermal bacaların yalnızca mineral kaynağı olmadığını aynı zamanda tüp solucanları, süngerler, mercanlar, kabuklular, balıklar ve ahtapotlar gibi çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan hassas ekosistemler olduğunu vurguluyor. Bu nedenle olası madencilik faaliyetlerinin geri dönüşü zor çevresel zararlar doğurabileceği ifade ediliyor.