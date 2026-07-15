Denizin dibinde rekor altın keşfi! Okyanusun derinliklerinde servet bulundu
Japonya açıklarında keşfedilen dev hidrotermal alanlarda bugüne kadar ölçülen en yüksek altın konsantrasyonuna ulaşıldı. Bilim insanları, deniz tabanındaki "görünmez altın" rezervlerinin gelecekte madencilikte yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtti.
Japonya'nın güneydoğusunda Higashi-Aogashima hidrotermal sahasında yürütülen araştırmalar, dünya üzerinde şimdiye kadar tespit edilen en yüksek altın yoğunluğuna sahip deniz tabanı yataklarını ortaya çıkardı. Araştırma sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlandı.
'GÖRÜNMEZ ALTIN' DİKKAT ÇEKTİ
ScienceAlert'te yer alan habere göre araştırmacılar, altının büyük bölümünün pirit minerali içinde nano parçacıklar ve tek atomlar halinde bulunduğunu belirledi. Çıplak gözle ya da standart mikroskoplarla görülemeyen bu değerli metal, "görünmez altın" olarak adlandırılıyor.
YÜKSEK TEKNOLOJİYLE ORTAYA ÇIKARILDI
Shizuoka Üniversitesi, Waseda Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanları, kaya örneklerini ikincil iyon kütle spektrometrisi (SIMS) yöntemiyle analiz etti.
İncelemelerde, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek altın konsantrasyonlarından biri tespit edildi.
JAPONYA İÇİN STRATEJİK FIRSAT
Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki hidrotermal alanın nispeten sığ olması, bölgeyi gelecekte ticari deniz altı madenciliği açısından oldukça cazip hale getiriyor. Uzmanlar, bu rezervlerin ekonomik açıdan büyük potansiyel taşıdığına dikkat çekiyor.
GERİ DÖNÜŞÜ ZOR ÇEVRESEL ZARARLAR DOĞURABİLİR
Bilim insanları, aktif hidrotermal bacaların yalnızca mineral kaynağı olmadığını aynı zamanda tüp solucanları, süngerler, mercanlar, kabuklular, balıklar ve ahtapotlar gibi çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan hassas ekosistemler olduğunu vurguluyor. Bu nedenle olası madencilik faaliyetlerinin geri dönüşü zor çevresel zararlar doğurabileceği ifade ediliyor.
DERİN DENİZ MADENCİLİĞİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Bugün dünyada faaliyet gösteren ticari bir deniz altı altın madeni bulunmuyor. Daha önce Papua Yeni Gine'de planlanan benzer bir proje, mali sorunlar ve çevresel tepkiler nedeniyle iptal edilmişti.
Buna karşın Japonya, siyasi ve çevresel tartışmalara rağmen derin deniz madenciliği araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Yeni keşif okyanusların derinliklerinde büyük bir ekonomik zenginliğin bulunduğunu gösterirken uzmanlar kritik bir soruyu gündeme getiriyor:
Deniz tabanındaki altın rezervleri mi daha değerli yoksa bu eşsiz ekosistemlerin korunması mı?
Bilim dünyası bu sorunun yanıtının gelecek yıllarda derin deniz madenciliğinin kaderini belirleyeceğini düşünüyor.