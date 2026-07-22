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SGK hizmetleri e-Devlet'te rekor kırdı: 6 ayda 758 milyonun üzerinde erişim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin 2026 yılının ilk altı ayında 758 milyonun üzerinde görüntülenerek en çok kullanılan kamu hizmetleri arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı. En fazla ilgi gören uygulama ise 288 milyondan fazla erişimle SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi oldu.

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SGK hizmetleri e-Devlet'te rekor kırdı: 6 ayda 758 milyonun üzerinde erişim

Vatandaşlar, sosyal güvenlik işlemlerinde dijital hizmetleri yoğun şekilde kullanmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın e-Devlet'te sunduğu hizmetlerin yılın ilk altı ayında 758 milyonun üzerinde görüntülenerek platformun en çok kullanılan kamu hizmetleri arasında yer aldığını açıkladı. Verilere göre hizmet dökümü ve emeklilik sorgulama uygulamaları en fazla ilgi gören işlemler oldu.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan ve X'ten alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan ve X'ten alınmıştır.)

VATANDAŞLAR EN ÇOK SGK HİZMETLERİNİ TERCİH ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin 2026 yılının ilk altı ayında en çok kullanılan kamu hizmetleri arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Işıkhan, SGK uygulamalarının bu dönemde 758 milyon 197 bin 688 kez kullanıldığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın e-Devlet hizmetlerine ilişkin verileri paylaştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın e-Devlet hizmetlerine ilişkin verileri paylaştı.

DİJİTALLEŞME HİZMETLERE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kesintisiz hizmet sunulduğunu ifade etti. SGK'nın dijital altyapısının her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Işıkhan, e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerin vatandaşların işlemlerini kolaylaştırdığını söyledi.

SGK hizmetleri, e-Devlet Kapısı'nda en çok kullanılan uygulamalar arasında ilk sırada yer aldı.SGK hizmetleri, e-Devlet Kapısı'nda en çok kullanılan uygulamalar arasında ilk sırada yer aldı.

E-DEVLET'TEKİ TÜM HİZMETLERİN YÜZDE 9,8'İ SGK'YA AİT

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre, e-Devlet Kapısı'nda sunulan tüm kamu hizmetleri arasında SGK uygulamaları yüzde 9,8'lik kullanım oranıyla öne çıktı. Bu oran, SGK'nın dijital kamu hizmetleri içinde önemli bir paya sahip olduğunu gösterdi.

EN ÇOK KULLANILAN HİZMET: SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ

İlk altı ayda vatandaşların en fazla erişim sağladığı uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi oldu. Bu hizmet 288 milyon 340 bin 199 kez görüntülendi.

Çalışanların sigorta bilgilerine kolayca ulaşmasını sağlayan uygulama, açık ara en fazla kullanılan SGK hizmeti olarak kayıtlara geçti.

SıraHizmetKullanım Sayısı
1SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi288.340.199
2Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?108.942.202
34A Emekli Aylık Bilgisi33.913.312
44A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri27.574.316
5GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama19.927.205

Yılın ilk altı ayında SGK hizmetlerine 758 milyon 197 bin 688 kez erişim sağlandı.Yılın ilk altı ayında SGK hizmetlerine 758 milyon 197 bin 688 kez erişim sağlandı.

EMEKLİLİK VE MAAŞ SORGULAMALARI İLK SIRALARDA YER ALDI

SGK'nın en çok kullanılan hizmetleri arasında emeklilik ve aylık bilgilerine yönelik sorgulamalar da dikkat çekti. Özellikle emeklilik planlaması yapan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" uygulaması 108 milyon 942 bin 202 kez kullanıldı.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

İlk altı ayda en çok kullanılan diğer SGK hizmetleri ise şöyle sıralandı:

  • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi: 288 milyon 340 bin 199
  • Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?: 108 milyon 942 bin 202
  • 4A Emekli Aylık Bilgisi: 33 milyon 913 bin 312
  • 4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri: 27 milyon 574 bin 316
  • Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama: 19 milyon 927 bin 205

SGK hizmetlerinin e-Devlet'teki kullanım oranı yüzde 9,8 olarak açıklandı.SGK hizmetlerinin e-Devlet'teki kullanım oranı yüzde 9,8 olarak açıklandı.

HEDEF DAHA GÜÇLÜ DİJİTAL KAMU HİZMETİ

Bakan Işıkhan, vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı ve güvenli şekilde erişebilmesi için dijitalleşme yatırımlarının devam edeceğini belirterek, SGK'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin kapsamını ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

SGK E-DEVLET VERİLERİ (2026 İLK 6 AY)

KONU BAŞLIKLARIVERİLER
Toplam SGK Hizmeti Kullanımı758.197.688
e-Devlet'teki SGK Kullanım Oranı%9,8
En Çok Kullanılan HizmetSGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi
Bu Hizmetin Kullanım Sayısı288.340.199
Emeklilik Sorgulama108.942.202
4A Emekli Aylık Bilgisi33.913.312
4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri27.574.316
GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama19.927.205
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