SGK hizmetleri, e-Devlet Kapısı'nda en çok kullanılan uygulamalar arasında ilk sırada yer aldı. E-DEVLET'TEKİ TÜM HİZMETLERİN YÜZDE 9,8'İ SGK'YA AİT Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre, e-Devlet Kapısı'nda sunulan tüm kamu hizmetleri arasında SGK uygulamaları yüzde 9,8'lik kullanım oranıyla öne çıktı. Bu oran, SGK'nın dijital kamu hizmetleri içinde önemli bir paya sahip olduğunu gösterdi. EN ÇOK KULLANILAN HİZMET: SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ İlk altı ayda vatandaşların en fazla erişim sağladığı uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi oldu. Bu hizmet 288 milyon 340 bin 199 kez görüntülendi. Çalışanların sigorta bilgilerine kolayca ulaşmasını sağlayan uygulama, açık ara en fazla kullanılan SGK hizmeti olarak kayıtlara geçti. Sıra Hizmet Kullanım Sayısı 1 SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi 288.340.199 2 Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? 108.942.202 3 4A Emekli Aylık Bilgisi 33.913.312 4 4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri 27.574.316 5 GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama 19.927.205

Yılın ilk altı ayında SGK hizmetlerine 758 milyon 197 bin 688 kez erişim sağlandı. EMEKLİLİK VE MAAŞ SORGULAMALARI İLK SIRALARDA YER ALDI SGK'nın en çok kullanılan hizmetleri arasında emeklilik ve aylık bilgilerine yönelik sorgulamalar da dikkat çekti. Özellikle emeklilik planlaması yapan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" uygulaması 108 milyon 942 bin 202 kez kullanıldı.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır) İlk altı ayda en çok kullanılan diğer SGK hizmetleri ise şöyle sıralandı: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi: 288 milyon 340 bin 199

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?: 108 milyon 942 bin 202

4A Emekli Aylık Bilgisi: 33 milyon 913 bin 312

4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri: 27 milyon 574 bin 316

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama: 19 milyon 927 bin 205