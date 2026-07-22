SGK hizmetleri e-Devlet'te rekor kırdı: 6 ayda 758 milyonun üzerinde erişim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin 2026 yılının ilk altı ayında 758 milyonun üzerinde görüntülenerek en çok kullanılan kamu hizmetleri arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı. En fazla ilgi gören uygulama ise 288 milyondan fazla erişimle SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi oldu.
Vatandaşlar, sosyal güvenlik işlemlerinde dijital hizmetleri yoğun şekilde kullanmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın e-Devlet'te sunduğu hizmetlerin yılın ilk altı ayında 758 milyonun üzerinde görüntülenerek platformun en çok kullanılan kamu hizmetleri arasında yer aldığını açıkladı. Verilere göre hizmet dökümü ve emeklilik sorgulama uygulamaları en fazla ilgi gören işlemler oldu.
VATANDAŞLAR EN ÇOK SGK HİZMETLERİNİ TERCİH ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin 2026 yılının ilk altı ayında en çok kullanılan kamu hizmetleri arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.
Işıkhan, SGK uygulamalarının bu dönemde 758 milyon 197 bin 688 kez kullanıldığını belirtti.
DİJİTALLEŞME HİZMETLERE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kesintisiz hizmet sunulduğunu ifade etti. SGK'nın dijital altyapısının her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Işıkhan, e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerin vatandaşların işlemlerini kolaylaştırdığını söyledi.
E-DEVLET'TEKİ TÜM HİZMETLERİN YÜZDE 9,8'İ SGK'YA AİT
Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre, e-Devlet Kapısı'nda sunulan tüm kamu hizmetleri arasında SGK uygulamaları yüzde 9,8'lik kullanım oranıyla öne çıktı. Bu oran, SGK'nın dijital kamu hizmetleri içinde önemli bir paya sahip olduğunu gösterdi.
EN ÇOK KULLANILAN HİZMET: SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ
İlk altı ayda vatandaşların en fazla erişim sağladığı uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi oldu. Bu hizmet 288 milyon 340 bin 199 kez görüntülendi.
Çalışanların sigorta bilgilerine kolayca ulaşmasını sağlayan uygulama, açık ara en fazla kullanılan SGK hizmeti olarak kayıtlara geçti.
|Sıra
|Hizmet
|Kullanım Sayısı
|1
|SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi
|288.340.199
|2
|Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
|108.942.202
|3
|4A Emekli Aylık Bilgisi
|33.913.312
|4
|4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri
|27.574.316
|5
|GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
|19.927.205
EMEKLİLİK VE MAAŞ SORGULAMALARI İLK SIRALARDA YER ALDI
SGK'nın en çok kullanılan hizmetleri arasında emeklilik ve aylık bilgilerine yönelik sorgulamalar da dikkat çekti. Özellikle emeklilik planlaması yapan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" uygulaması 108 milyon 942 bin 202 kez kullanıldı.
İlk altı ayda en çok kullanılan diğer SGK hizmetleri ise şöyle sıralandı:
- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi: 288 milyon 340 bin 199
- Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?: 108 milyon 942 bin 202
- 4A Emekli Aylık Bilgisi: 33 milyon 913 bin 312
- 4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri: 27 milyon 574 bin 316
- Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama: 19 milyon 927 bin 205
HEDEF DAHA GÜÇLÜ DİJİTAL KAMU HİZMETİ
Bakan Işıkhan, vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı ve güvenli şekilde erişebilmesi için dijitalleşme yatırımlarının devam edeceğini belirterek, SGK'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin kapsamını ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
SGK E-DEVLET VERİLERİ (2026 İLK 6 AY)
|KONU BAŞLIKLARI
|VERİLER
|Toplam SGK Hizmeti Kullanımı
|758.197.688
|e-Devlet'teki SGK Kullanım Oranı
|%9,8
|En Çok Kullanılan Hizmet
|SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi
|Bu Hizmetin Kullanım Sayısı
|288.340.199
|Emeklilik Sorgulama
|108.942.202
|4A Emekli Aylık Bilgisi
|33.913.312
|4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri
|27.574.316
|GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
|19.927.205