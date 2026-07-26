Ölüm pantolonundan nefessiz bırakan korselere: Moda tarihinin tehlikeli yüzü
Sosyal medyada ölüm pantolonu olarak anılan Zara'nın uzun ve geniş paçalı pantolonu, kullanıcıların düşme ve yaralanma görüntülerinin peş peşe paylaşılmasıyla gündeme oturdu. Pantolonun paçasına takılarak düşen, yürüyen merdivenlerde kıyafetinin sıkıştığını gösteren ve yaralandığını anlatan kullanıcıların paylaşımları, moda ürünlerinde tasarım ile güvenlik arasındaki ilişkinin yeniden tartışılmasına neden oldu. Ürünün şimdiye kadar herhangi bir ölümle ilişkilendirildiğine dair doğrulanmış bir kayıt veya resmi geri çağırma kararı bulunmuyor.
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