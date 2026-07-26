Ölüm pantolonundan nefessiz bırakan korselere: Moda tarihinin tehlikeli yüzü

UZMANLARA GÖRE SORUN YALNIZCA UZUNLUK DEĞİL

İngiliz Fizyoterapistler Birliği sözcüsü ve Restart'ta fizyoterapist olarak görev yapan Lucy McDonald, kariyeri boyunca hareketi ve dengeyi zorlaştıran moda ürünlerinin neden olduğu çok sayıda yaralanmayla karşılaştığını söyledi.

McDonald'a göre bu tür kıyafetler kırıkların yanı sıra bağ yırtıkları gibi ciddi sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Moda kaynaklı yaralanmalarda en sık karşılaşılan nedenlerden biri yüksek topuklu ayakkabılar olsa da, gereğinden uzun pantolonların da düşme riskini artırabileceği belirtiliyor.

Terzi Ruby Slevin, pantolonlardaki temel problemlerden birinin iç dikiş uzunluğu olduğunu ifade etti. Slevin, giysilerin tasarım aşamasında kullanılan mankenlerin gerçek hayattaki kadınların beden ölçülerini her zaman doğru şekilde temsil etmediğine dikkat çekti.