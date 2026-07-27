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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazası: Nail Caner Yeşil hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazası: Nail Caner Yeşil hayatını kaybetti

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İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Nail Caner Yeşil olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki TEM Otoyolu'nda aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Nail Caner Yeşil, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nail Caner Yeşil yönetimindeki motosiklet, Ankara istikametinde seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda geniş güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Nail Caner Yeşil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil Sürücüsü Polis Merkezine Götürüldü

Genç motosikletçinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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