Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 15:17

Gültepe'de ortadan kaybolduktan sonra Ayazağa'da ormanlık alanda battaniyeye sarılı cesedi bulunan Bedriye Karaçay (24) ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ve güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

İstanbul'da büyük yankı uyandıran cinayet olayının ardındaki sis perdesi aralanıyor. 21 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın katil zanlısı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"Beni Aldattığından Şüpheleniyordum"

Gözaltına alınan katil zanlısı Volkan K., emniyetteki ifadesinde cinayeti tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti. Olay günü yaşananları anlatan zanlı, "O gün birlikte düğüne gitmiştik. Döndüğümüzde evde tartışma çıktı. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Onu ellerimle boğdum" diyerek cinayeti işlediğini kaydetti.

Cesedi Battaniyeye Sarıp Ormana Attı

İfade vermeye devam eden zanlı, cinayetin ardından iz kaybettirmek için gece yarısından sonra cesedi bir battaniyeye sararak ormanlık alana attığını ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına devam ettiğini söyledi. Öte yandan şüphelinin cinayet sonrasında cesedi atmaya götürdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.