Trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyonu aştı! Haziranda 194 bin 740 yeni taşıtın kaydı yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı verilerine göre Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 194 bin 740 oldu. Aynı dönemde trafikten silinen 6 bin 375 araçla birlikte toplam taşıt sayısı 188 bin 365 artarak 34 milyon 545 bin 132’ye yükseldi. Haziranda yeni kayıtlarda motosiklet ve otomobiller ilk sırada yer alırken, yılın ilk yarısında elektrikli ve hibrit araçların payındaki artış dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak 194 bin 740 oldu. Haziranda kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 36,1 artışla, 4 bin 684'ten 6 bin 375'e yükseldi.
TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI HAZİRANDA 188 BİN 365 ARTIŞ GÖSTERDİ
Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü motosiklet, yüzde 37,8'ini otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre yüzde 22 artış gerçekleşti.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 191, motosiklette yüzde 62,1, minibüste yüzde 53,2, traktörde yüzde 20,9, kamyonda yüzde 12,7 artarken, otobüste yüzde 14,5, kamyonette yüzde 5,8 ve otomobilde yüzde 2,9 azalış gösterdi.
Haziranda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 140,5, otobüste yüzde 26,2, minibüste yüzde 26, kamyonda yüzde 21,8, kamyonette yüzde 11,8, motosiklette yüzde 4,2, otomobilde yüzde 1,8 yükselirken, traktörde yüzde 43,4 geriledi.
TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI HAZİRAN SONU İTİBARIYLA 34,5 MİLYONU GEÇTİ
Trafiğe kayıtlı araç sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak, 34 milyon 545 bin 132'ye yükseldi. Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
HAZİRANDA 941 BİN 964 ARACIN DEVRİ YAPILDI
Devri yapılan toplam 941 bin 964 taşıtın yüzde 64,6'sı otomobil, yüzde 14,4'ü kamyonet, yüzde 13,7'si motosiklet, yüzde 3,2'si traktör, yüzde 2'si kamyon, yüzde 1,5'i minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayda geçti.
Haziranda trafiğe kaydı yapılan otomobil markaları şu şekilde:
- Renault: %20,5
- Hyundai: %7,1
- Volkswagen: %6,7
- Fiat: %6,5
- Toyota: %5,2
- Peugeot: %5,0
- Mercedes-Benz: %4,1
- Skoda: %3,9
- Chery: %3,6
- Omoda: %3,2
- Citroen: %3,1
- BMW: %2,8
- TOGG: %2,8
- Opel: %2,7
- Kia: %2,5
- Jaecoo: %2,2
- Volvo: %2,0
- Nissan: %2,0
- Mini: %1,9
- Audi: %1,7
- Diğer markalar: %10,5
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 11,7 AZALDI
Ocak-haziranda geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 22,7 artarak 29 bin 212 oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 933 bin 527 artış gerçekleşti.
Ocak-haziran döneminde, trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 otomobilin yüzde 41,8'i benzin, yüzde 31,6'sı hibrit, yüzde 17,8'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1'i LPG yakıtlı oldu.
TRAFİKTEKİ OTOMOBİLLERİN YÜZDE 29,4'Ü LPG'Lİ
Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 867 bin 368 otomobilin ise yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,4'ü LPG, yüzde 4,7'si hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli oldu. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.
Ocak-haziran döneminde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 16'sı 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1501-1600, yüzde 10,2'si 1301-1400, yüzde 8,2'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.
Söz konusu dönemde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,8'i gri, yüzde 25,7'si beyaz, yüzde 11,9'u siyah, yüzde 9,8'i mavi, yüzde 5,6'sı yeşil, yüzde 3,2'si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.
|Soru
|Cevap
|Haziranda kaç araç trafiğe kaydedildi?
|194 bin 740 araç
|Haziranda trafikten kaç araç silindi?
|6 bin 375 araç
|Trafikteki araç sayısı ne kadar arttı?
|188 bin 365 araç arttı
|Türkiye'de toplam kaç kayıtlı araç bulunuyor?
|34 milyon 545 bin 132 araç
|Araç sayısı geçen yıla göre ne kadar arttı?
|%6,7 artış gösterdi
|Haziranda en çok hangi araç türünün kaydı yapıldı?
|Motosiklet (%49,4)
|Haziranda otomobil kayıtlarının oranı ne oldu?
|%37,8
|Haziranda trafiğe kaydı yapılan kamyonetlerin oranı kaç?
|%8,5
|Trafikte en fazla bulunan araç türü hangisi?
|Otomobil (%51,7)
|Trafikteki motosikletlerin oranı kaç?
|%21,5
|Haziranda en çok tercih edilen otomobil markası hangisi oldu?
|Renault (%20,5)
|Renault'u hangi markalar takip etti?
|Hyundai (%7,1) ve Volkswagen (%6,7)
|Ocak-haziran döneminde kaç araç trafiğe kaydedildi?
|962 bin 739 araç
|Yılın ilk yarısında trafikteki toplam artış ne kadar oldu?
|933 bin 527 araç
|İlk 6 ayda en çok tercih edilen otomobil yakıt türü hangisi oldu?
|Benzin (%41,8)
|Elektrikli otomobillerin yeni kayıtlardaki payı kaç oldu?
|%17,8