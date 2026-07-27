Niğde'de yol verme kavgası kamerada: Otomobil sürücüsü kargo çalışanına saldırdı

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 17:33

Kendisine yol verilmediğini iddia etti

Olay, Cumhuriyet Meydanı Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte kendisine yol verilmediğini savunan bir otomobil sürücüsü aracından indi.

Kargo görevlisine saldırdı

Sürücü, PTT Kargo çalışanı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü kargo görevlisine saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi tarafları ayırmaya yetmeyince durum polise bildirildi.

O anlar kamerada

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaşanan kavga anı kask kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.