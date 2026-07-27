2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen görkemli bir törenle karşılandı.

Uluslararası arenada elde ettikleri büyük başarıyla Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları, şampiyonluk kupasıyla birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda dev bir kalabalık ve coşkulu tezahüratlarla karşılanan millilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

"Şampiyonluk Gururunu Birlikte Yaşıyoruz"

Karşılama töreninde duygu ve düşüncelerini paylaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge, milletimize bu gururu yaşattıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Başantrenör Daniele Santarelli ise takımıyla gurur duyduğunu ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti.