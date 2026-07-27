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Filenin Sultanları şampiyon döndü: A Milli Kadın Voleybol Takımı için İstanbul Havalimanı'nda coşkulu karşılama

Filenin Sultanları şampiyon döndü: A Milli Kadın Voleybol Takımı için İstanbul Havalimanı'nda coşkulu karşılama

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2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı’nda düzenlen törenle coşkuyla karşılandı. Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Başantrenör Daniele Santarelli ve Kaptan Gizem Örge açıklamalarda bulundu.

2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen görkemli bir törenle karşılandı.

Uluslararası arenada elde ettikleri büyük başarıyla Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları, şampiyonluk kupasıyla birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda dev bir kalabalık ve coşkulu tezahüratlarla karşılanan millilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

"Şampiyonluk Gururunu Birlikte Yaşıyoruz"

Karşılama töreninde duygu ve düşüncelerini paylaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge, milletimize bu gururu yaşattıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Başantrenör Daniele Santarelli ise takımıyla gurur duyduğunu ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti.

Protokolden Tam Destek ve Tebrik

Törende söz alan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul Valisi Davut Gül ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, millilerin elde ettiği tarihi başarının Türk spor tarihi açısından önemine dikkat çekti.

Bakan Osman Aşkın Bak, sporcuları ve teknik heyeti yürekten kutlayarak başarıların devamını diledi. Coşkulu karşılama töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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