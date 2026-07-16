Gökbilimciler, başka bir gezegeni incelemek için yaptıkları gözlemler sırasında beklenmedik bir keşfe imza attı. Avrupa Güney Rasathanesi'nin Çok Büyük Teleskopu ve James Webb Uzay Teleskobu verileri sayesinde Dünya'dan doğrudan görüntülenebilen en sönük ötegezegen tespit edildi.

(Haberin fotoğrafları Avrupa Güney Rasathanesi (ESO) ve AA'dan alınmıştır.) TESADÜFİ KEŞİF BİLİM DÜNYASINDA HEYECAN YARATTI ScienceAlert'te yer alan habere göre araştırmacılar, Beta Pictoris yıldız sistemindeki bilinen bir gezegenin hareketlerini incelemeye çalışırken daha önce doğrulanmamış yeni bir gezegen fark etti. Beta Pictoris d adı verilen bu gezegen, yıldızının yoğun ışığı nedeniyle yıllardır gizli kalıyordu.