Yıldız ışığında saklanan gezegen: Dünya’dan görülen en sönük ötegezegen keşfedildi
Gökbilimciler, Beta Pictoris yıldız sistemini incelerken tesadüfen Dünya'dan doğrudan görüntülenebilen en sönük ötegezegeni keşfetti. Yeni keşif gezegen oluşumuna dair önemli bilgiler sunuyor.
Gökbilimciler, başka bir gezegeni incelemek için yaptıkları gözlemler sırasında beklenmedik bir keşfe imza attı. Avrupa Güney Rasathanesi'nin Çok Büyük Teleskopu ve James Webb Uzay Teleskobu verileri sayesinde Dünya'dan doğrudan görüntülenebilen en sönük ötegezegen tespit edildi.
TESADÜFİ KEŞİF BİLİM DÜNYASINDA HEYECAN YARATTI
ScienceAlert'te yer alan habere göre araştırmacılar, Beta Pictoris yıldız sistemindeki bilinen bir gezegenin hareketlerini incelemeye çalışırken daha önce doğrulanmamış yeni bir gezegen fark etti. Beta Pictoris d adı verilen bu gezegen, yıldızının yoğun ışığı nedeniyle yıllardır gizli kalıyordu.
GENÇ YILDIZ SİSTEMİNDE YENİ BİR GEZEGEN
Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta bulunan Beta Pictoris sistemi, yaklaşık 23 milyon yıllık genç bir yıldız sistemi olarak biliniyor. Güneş'ten daha büyük ve daha parlak olan bu yıldızın çevresinde, gezegen oluşumunun izlerini taşıyan geniş toz ve enkaz diskleri bulunuyor.
YILDIZ IŞIĞININ ARASINDAN ORTAYA ÇIKTI
Beta Pictoris d, Jüpiter'in yaklaşık 2,4 katı kütleye sahip bir gaz devi olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 330 santigrat derece sıcaklığa sahip olan gezegen, sistemdeki diğer gezegenlere göre daha küçük ve daha sönük olmasıyla dikkat çekiyor.
Gezegenin tespit edilmesini zorlaştıran en büyük etken ise yıldızına yakın konumu ve düşük parlaklığı oldu. Araştırmacılar, gelişmiş teleskop teknolojileri sayesinde yıldızın güçlü ışığı arasından gezegenin izini ayırmayı başardı.
YENİ KEŞİFLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM
Bilim insanları, aynı yıldız sistemi içinde birden fazla gezegenin doğrudan görüntülenmesinin gezegenlerin oluşumu ve gelişimi hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.
Gelecekte kullanılacak yeni nesil teleskoplarla birlikte daha küçük ve daha sönük gezegenlerin de keşfedilmesi bekleniyor.
Beta Pictoris sistemi ise gökbilimciler için gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamaya yardımcı olan önemli bir uzay laboratuvarı olarak görülüyor.