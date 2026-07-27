CANLI YAYIN
Geri
Tokat'ta otomobille çarpışan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Tokat'ta otomobille çarpışan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Tokat’ın Artova ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen traktörün sürücüsü Duran Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta yürek yakan kaza, Tokat-Artova karayolu Taşpınar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duran Eroğlu idaresindeki 60 VD 124 plakalı traktör ile M.Y. yönetimindeki 34 CZT 299 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi.

Sağlık Ekipleri Sürücünün Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde, traktör sürücüsü Duran Eroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eroğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 80 kişiye gözaltı kararı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 80 kişiye gözaltı kararı
Milyoner'de edebiyat öğretmenine unutulmaz soru!
Milyoner'de edebiyat öğretmenine unutulmaz soru!
Arnavutköy'de otomobil çarptığı kadının üzerinden geçip kaçtı: Güler Karavay hayatını kaybetti
Arnavutköy'de otomobil çarptığı kadının üzerinden geçip kaçtı: Güler Karavay hayatını kaybetti
Altı Üstü İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı!
Altı Üstü İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle