Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 15:39

Tokat'ın Artova ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta yürek yakan kaza, Tokat-Artova karayolu Taşpınar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duran Eroğlu idaresindeki 60 VD 124 plakalı traktör ile M.Y. yönetimindeki 34 CZT 299 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi.

Sağlık Ekipleri Sürücünün Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde, traktör sürücüsü Duran Eroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eroğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.