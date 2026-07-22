Dünya Kupası finalinde tribün gerilimi! Acun Ilıcalı eşi Çağla Ilıcalı'yı sakinleştirmeye çalıştı

"EN BÜYÜK TUZAK KENDİNİ BİR ŞEY ZANNETMEKTİR"

Sözlerini sürdüren Acun Ilıcalı, "Fazla eleştirinin beni iyi yaptığını ve geliştirdiğini düşünüyorum. Hayatımda böyle bir açıklık her zaman istiyorum. Çünkü en büyük tuzak kendini bir şey zannetmektir. Eleştirinin arkasındaki niyeti çok iyi çözebilecek zekaya sahibim. Allah öyle yaratmış." demişti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)