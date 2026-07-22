Dünya Kupası finalinde tribün gerilimi! Acun Ilıcalı eşi Çağla Ilıcalı'yı sakinleştirmeye çalıştı
2026 FIFA Dünya Kupası finalini tribünden takip eden Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Ilıcalı, bu kez tribünde yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Arjantin formasıyla maçı izleyen Ayça Çağla Ilıcalı'nın ayakta maç izlemesi nedeniyle diğer taraftarlarla tartıştığı anlar sosyal medyada gündem olurken, Acun Ilıcalı'nın araya girerek eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
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