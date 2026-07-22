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Dünya Kupası finalinde tribün gerilimi! Acun Ilıcalı eşi Çağla Ilıcalı'yı sakinleştirmeye çalıştı

2026 FIFA Dünya Kupası finalini tribünden takip eden Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Ilıcalı, bu kez tribünde yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Arjantin formasıyla maçı izleyen Ayça Çağla Ilıcalı'nın ayakta maç izlemesi nedeniyle diğer taraftarlarla tartıştığı anlar sosyal medyada gündem olurken, Acun Ilıcalı'nın araya girerek eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

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İspanya, 2026 Dünya Kupası’nda şampiyon oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede İspanya, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in attığı golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Acun Ilıcalı çifti finali tribünden izledi

ARJANTİN FORMASIYLA TRİBÜNDEN TAKİP

Final mücadelesini tribünden takip eden isimlerden biri de Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Ilıcalı oldu. Arjantin forması giyerek tribündeki yerini alan Ayça Çağla Ilıcalı, maçın heyecanı sırasında yaşanan bir tartışmayla gündeme geldi.

Ayça Çağla Ilıcalı’nın ayakta durması tartışma yarattı

Ayça Çağla Ilıcalı'nın maç boyunca ayağa kalkarak karşılaşmayı takip etmesi, arkasında oturan bazı taraftarların görüşünü engelledi. Bunun üzerine tribündeki bir kadın, Ilıcalı'dan oturmasını rica ederek maçı göremediklerini söyledi. Uyarının ardından taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Video Oynatma İkonu Çağla Ilıcalı Dünya Kupası Finali'nde tartıştı: Acun Ilıcalı yatıştırmaya çalıştı
Acun Ilıcalı eşini sakinleştirmek için araya girdi

ACUN ILICALI ARAYA GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Acun Ilıcalı'nın araya girdiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Ilıcalı'nın eşini sakinleştirmeye çalıştığı ve ortamın daha fazla gerilmemesi için devreye girdiği dikkat çekti.

Tribündeki tartışma sosyal medyada gündem oldu

Dünya Kupası finalinden günler sonra ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tribünde yaşanan tartışma, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Ayça Çağla Ilıcalı’dan tartışmayla ilgili açıklama geldi

Çağla Ilıcalı, yaşananların ardından Gossip Pasta'ya şu açıklamayı yaptı:

Tabii ki bütün maç boyunca ayakta değildik. Önemli bir pozisyon olunca herkes gibi biz de ayağa kalktık. Kadın su fırlatmaya başlayınca ben de ister istemez biraz yükseldim tabi.

Acun Ilıcalı 2024’te Ayça Çağla ile evlenmişti

2024'TE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Acun Ilıcalı, son dönemde yalnızca iş hayatıyla değil özel yaşamıyla da gündeme geliyor. Ünlü televizyoncu, 2024 yılında Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine girmişti.

Acun Ilıcalı: Eşim beni dürüstçe eleştirir

Geçtiğimiz günlerde Aslıhan Doğan Turan'ın programına konuk olan Ilıcalı, eşiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Eşinin kendisini her zaman dürüstçe eleştirdiğini söyleyen Ilıcalı, "Çağla hata yaptığım zaman beni hep eleştirir. 'Sen kralsın, paşamsın' demez. 'Böyle yapmasan daha iyi' der." ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı: Eleştiri beni geliştiriyor

"EN BÜYÜK TUZAK KENDİNİ BİR ŞEY ZANNETMEKTİR"

Sözlerini sürdüren Acun Ilıcalı, "Fazla eleştirinin beni iyi yaptığını ve geliştirdiğini düşünüyorum. Hayatımda böyle bir açıklık her zaman istiyorum. Çünkü en büyük tuzak kendini bir şey zannetmektir. Eleştirinin arkasındaki niyeti çok iyi çözebilecek zekaya sahibim. Allah öyle yaratmış." demişti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin