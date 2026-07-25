CANLI YAYIN
Geri

Fatih Ürek'in en büyük hayali yarım kaldı! Ablası Selvi Ürek miras gerçeğini itiraf etti

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Fatih Ürek'in iki yıl önce dile getirdiği okul yaptırma hayali yarım kaldı. Usta sanatçının ablası Selvi Ürek, konuşulan devasa servet iddialarını yalanlayarak borçların nasıl ödendiğini ve mirasa dair merak edilenleri anlattı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fatih Ürek’in Vefatı ve Geride Kalan Mirası

15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süren tedavi sürecini atlatamayarak 30 Ocak'ta 59 yaşında aramızdan ayrılan Fatih Ürek, vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. Sanat, spor ve cemiyet hayatından pek çok ismin katıldığı cenaze töreninin ardından gözler ünlü isimden geriye kalan mirasa çevrilmişti.

Ünlü Sanatçının Hayalindeki Vakıf Gerçekleşemedi

Sanatçının yıllar önce katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği "Kendi adıma bir vakıf ve okul istiyorum" sözleri yeniden gündeme gelse de bu arzunun gerçekleşemeyeceği ortaya çıktı.

Selvi Ürek, Vasiyetin Neden Yerine Getirilemediğini Açıkladı

AİLE ÜYELERİ OKUL PROJESİNE SICAK BAKMIYOR

Kardeşinin vasiyeti ve mal varlığı hakkında ilk kez net açıklamalarda bulunan abla Selvi Ürek, aile içerisinde yaşanan süreci paylaştı. Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Ürek, sanatçının en büyük arzusu olan eğitim kurumu projesi için, "Okul yaptırmak istemişti ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok" diyerek vasiyetin yerine getirilemeyeceğini ifade etti.

Selvi Ürek’ten Borçlar ve Servet Hakkında Açıklama

"BORÇLARI BİRİKTİRDİĞİ ALTIN VE DÖVİZLE ÖDEDİK"

Kamuoyunda konuşulan yüksek rakamlı servet söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Selvi Ürek, kardeşinin itibarını korumak için zamanında bu iddiaları yalanlamadıklarını dile getirdi.

Fatih Ürek’in Mal Varlığı ve Borçlarının Gerçek Yüzü

Ürek, geride kalan finansal tabloyu şu sözlerle özetledi:

Gerçek mal varlığı konuşulan rakamlardaki gibi değildi. Bir gazeteci arkadaşımız bunu abartarak anlattı, ben de kardeşimin şanı ve şöhreti zarar görmesin diye ses çıkarmadım. İki evi var, ikisini de henüz satmadık. Ancak kredi, kredi kartı ve avans borçları çoktu. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçları kapattık. Çalışanlarının sigorta primleri ile vergi borçları ödendi, şu an çok az bir borcu kaldı.

Vasilik Süreci: Ürek Ailesinin Güven Adımı

VASİLİK KARARI AİLE DOSTUNA EMANET EDİLDİ

Kardeşler arasında herhangi bir yanlış anlaşılma yaşanmaması adına özel bir adım atıldığını vurgulayan abla Ürek, vasilik sürecini şu sözlerle aktardı: "Fatih'in çok fazla takısı yoktu, sürekli değiştirirdi. Kardeşler arasında güven tam oluşmadığı için laf gelmesin diye Fatih'in çok sevdiği, iş kadını olan yakın bir aile dostunu vasi tayin ettik. Değerli eşyaları ona emanet ettik, vefatın ardından bize teslim edildi."

Fatih Ürek’in Miras ve Vasiyet Süreci Detayları

MİRAS VE VASİYET SÜRECİ ÖZETİ

Detay

Bilgi

Sanatçı

Fatih Ürek (59)

En Büyük Hayali

Adına bir okul ve vakıf yaptırmak

Son Durum

Aile üyelerinin kararı ve imkansızlıklar nedeniyle yarım kaldı

Gayrimenkul

Satılmamış 2 adet ev

Maddi Durum

Borçlar altın ve döviz birikimleriyle ödendi

Vasi Tayin Edilen

Yakın aile dostu (İş kadını)

Fatih Ürek’in Okul Hayali: Geçmişten Gelen Bir Arzu

GEÇMİŞTEN NOTLAR: OKUL HAYALİNİ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Fatih Ürek konuk olduğu bir televizyon yapımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba?

Fatih Ürek’in Hayatını Kaybedişi ve Vasiyet Süreci

MERAK EDİLENLER

Fatih Ürek ne zaman hayatını kaybetti?

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü süreç sonrası 30 Ocak'ta 59 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Ürek'in okul yaptırma vasiyeti neden gerçekleşmedi?

Ablası Selvi Ürek'in açıklamasına göre, aile üyelerinin projeye sıcak bakmaması ve sanıldığı kadar büyük bir servetin bulunmaması nedeniyle süreç ilerleyemedi.

Fatih Ürek'in borçları nasıl ödendi?

Ünlü sanatçının kredi, vergi ve çalışan borçları, kişisel birikimi olan altın ve dövizler kullanılarak kapatıldı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin