Fatih Ürek'in en büyük hayali yarım kaldı! Ablası Selvi Ürek miras gerçeğini itiraf etti
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Fatih Ürek'in iki yıl önce dile getirdiği okul yaptırma hayali yarım kaldı. Usta sanatçının ablası Selvi Ürek, konuşulan devasa servet iddialarını yalanlayarak borçların nasıl ödendiğini ve mirasa dair merak edilenleri anlattı.
Giriş Tarihi:
MİRAS VE VASİYET SÜRECİ ÖZETİ
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Detay
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Bilgi
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Sanatçı
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Fatih Ürek (59)
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En Büyük Hayali
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Adına bir okul ve vakıf yaptırmak
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Son Durum
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Aile üyelerinin kararı ve imkansızlıklar nedeniyle yarım kaldı
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Gayrimenkul
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Satılmamış 2 adet ev
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Maddi Durum
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Borçlar altın ve döviz birikimleriyle ödendi
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Vasi Tayin Edilen
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Yakın aile dostu (İş kadını)