Üçlü tehlike kapıda! Adil Tek bölge bölge uyardı: Kuzeyde sağanak güneyde kavurucu sıcak

(Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÜNEY VE BATIDA SICAKLIKLAR 40 DERECEYE YAKLAŞIYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa'da etkisini gösteren yüksek sıcaklıkların Akdeniz kuşağına kaydığını belirterek Türkiye'nin özellikle güney ve batı kesimlerinde sıcaklıkların hızla yükseldiğini söyledi.

Adil Tek şu değerlendirmeyi yaptı:

Evet, Karadeniz'de yağışları göreceğiz ama öncelikle bir sıcaklıklara bakalım. Ülke genelinde ve Avrupa'da yüksek sıcaklıklar vardı. O sıcaklıklar aslında özellikle Akdeniz kuşağında devam ediyor. O geçtiğimiz haftalarda Fransa'yı, İspanya'yı, Portekiz'i ve hatta Almanya'ya kadar uzanan hat boyunca yükselen o sıcaklık değerleri biraz daha artık Akdeniz'e kaymış vaziyette. Şu anda Akdeniz'de İtalya yanıyor, çok sıcak bir vaziyette.