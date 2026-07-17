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Üçlü tehlike kapıda! Adil Tek bölge bölge uyardı: Kuzeyde sağanak güneyde kavurucu sıcak

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Güney ve batıda sıcaklıkların hafta sonu ile birlikte 40 dereceye yaklaşacağını belirten Tek, Karadeniz'de yağış, kuzey kıyılarında rip akıntısı ve orman yangınları riskine karşı da kritik uyarılar yaptı.

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Üçlü tehlike kapıda! Adil Tek bölge bölge uyardı: Kuzeyde sağanak güneyde kavurucu sıcak

Türkiye, hafta sonundan itibaren yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yükselişini sürdüreceğini, Karadeniz'de ise yerel yağışların etkili olacağını söyledi. Tek, sıcaklıkların salı günü zirve yapacağını, çarşamba gününden itibaren ise kuzeyden gelecek serin havayla birlikte birçok bölgede birkaç derecelik düşüş yaşanacağını ifade etti.

(Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.(Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÜNEY VE BATIDA SICAKLIKLAR 40 DERECEYE YAKLAŞIYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa'da etkisini gösteren yüksek sıcaklıkların Akdeniz kuşağına kaydığını belirterek Türkiye'nin özellikle güney ve batı kesimlerinde sıcaklıkların hızla yükseldiğini söyledi.

Adil Tek şu değerlendirmeyi yaptı:

Evet, Karadeniz'de yağışları göreceğiz ama öncelikle bir sıcaklıklara bakalım. Ülke genelinde ve Avrupa'da yüksek sıcaklıklar vardı. O sıcaklıklar aslında özellikle Akdeniz kuşağında devam ediyor. O geçtiğimiz haftalarda Fransa'yı, İspanya'yı, Portekiz'i ve hatta Almanya'ya kadar uzanan hat boyunca yükselen o sıcaklık değerleri biraz daha artık Akdeniz'e kaymış vaziyette. Şu anda Akdeniz'de İtalya yanıyor, çok sıcak bir vaziyette.

(Haberin fotoğrafları MGM'den, AA'dan ve A Haber canlı yayınından alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları MGM'den, AA'dan ve A Haber canlı yayınından alınmıştır.)

Tek, özellikle Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'da sıcaklıkların 40 derece sınırına yaklaşacağını, bu artışın önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Özellikle Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla artık 40 derecelere sıcaklık değerleri yaklaşmaya başladı ve bu sıcaklık değerleri önümüzdeki hafta sonuyla birlikte önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar yükselmeye devam edecek ki İzmir'de artık 40 dereceleri önümüzdeki hafta görmeye başlayacağız.

Tek, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların yurt genelinde yeniden yükselişe geçeceğini söyledi.Tek, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların yurt genelinde yeniden yükselişe geçeceğini söyledi.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ, KUZEY KIYILARINDA RİP AKINTISI UYARISI

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde ise farklı bir hava tablosu bekleniyor. Adil Tek, Batı ve Doğu Karadeniz'de öğleden sonra yağışların görüleceğini belirtirken hafta sonu denize girecek vatandaşlara da önemli uyarıda bulundu.

Daha çok öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz'de ve daha ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'de ve Trakya'da Edirne civarında hafif yağmur şeklinde yağışlar bırakacak.

Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı uyarısında bulundu.Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı uyarısında bulundu.

Hafta sonu Karadeniz kıyılarında poyrazın kuvvetleneceğini belirten Tek, şunları söyledi:

Hafta sonuna doğru giderken de özellikle Karadeniz'de kıyı kesimlerde poyrazdan esen, denize girecekler açısından o esen rüzgâr şiddeti zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar çıkıyor; bu da çeken akıntı dediğimiz, rip dalgası diye adlandırdığımız yapıları oluşturuyor. Hafta sonu için özellikle kuzey kıyılarında denize girecek olanların dikkatli olmasında fayda var diyelim.

Salı günü sıcaklıkların birçok bölgede zirve yapacağını ifade etti.Salı günü sıcaklıkların birçok bölgede zirve yapacağını ifade etti.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmediğini ifade eden Adil Tek, sıcaklıkların 32-33 derece seviyelerinde seyredeceğini söyledi.

İstanbul'da da bugün 32 derecelere kadar çıkıyor... 32-33 derecelerde bu hafta seyrediyor olacak sıcaklık değerleri. Çarşambadan itibaren biraz daha tekrar serinleme yani 30 derecelerin altı 28-29 dereceleri İstanbul'da görmeye başlayacağız.

Çarşamba gününden itibaren ise kuzeyden gelecek serin havayla sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.Çarşamba gününden itibaren ise kuzeyden gelecek serin havayla sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.

İZMİR VE ANTALYA'DA KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artacağını belirten Tek, İzmir'in salı gününe kadar 39 dereceyi göreceğini söyledi. Antalya'da ise hem hava hem de deniz suyu sıcaklığındaki artışa dikkat çekti.

Deniz suyu sıcaklıkları da bu arada yükselmiş vaziyette. Akdeniz'in özellikle doğusunda yani İskenderun Körfezi'nde; Mersin, Adana ve Hatay çevresinde deniz suyu sıcaklıkları 31 derecelere kadar çıktı. Antalya'da da 30 dereceleri görüyor artık; oldukça sıcak bir su.

Tek, deniz suyu sıcaklıklarındaki yükselişin sonbahar aylarında risk oluşturabileceğini de vurguladı.

Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.

ANKARA'DA SICAKLIK ARTACAK ARDINDAN SERİNLİK GELECEK

Başkentte yakın vadede yağış beklenmediğini söyleyen Adil Tek, sıcaklıkların birkaç derece artacağını ancak çarşamba gününden sonra Türkiye genelinde hissedilir bir rahatlama yaşanacağını ifade etti.

Başkent Ankara bugün 31 ile 17 derece arasında. Çok yakın plan için zaten yağış gözükmüyor... Çarşambadan sonra ülke genelinde bir rahatlamayı görüyor olacağız.

Tek, Kuzey kıyılarında rip akıntısı riskine karşı denize girecek vatandaşları uyardı.Tek, Kuzey kıyılarında rip akıntısı riskine karşı denize girecek vatandaşları uyardı.

KARADENİZ'DEKİ YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENEBİLİR

Karadeniz'deki yağışların genel olarak kuvvetli olmadığını belirten Tek, kısa süreli konvektif yağışların lokal risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Çok kuvvetli yağışlar değil ama zaman zaman şöyle çok dar alanda kısa süreli konvektif diye adlandırdığımız yapılar oluşuyor. Onlar zaman zaman o tür sel, su baskını oluşturacak yağışları meydana getirebiliyor ama genel olarak baktığımızda çok kuvvetli değil.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak.Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK YÜKSEK ANCAK EKSTREM DEĞİL

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 41 derece seviyelerinde seyretmeye devam edeceğini belirten Tek, geçen yıla göre daha ılımlı bir yaz yaşandığını söyledi.

Güneydoğu Anadolu aslında ülke genelinde de aynı şey neredeyse söylenebilir; o çok sıcak hava dalgaları yok. Yani bu bahsettiğimiz yerler daha eski yıllarda da yine sıcak olan yerler; ekstradan böyle çok ekstrem bir sıcak hava dalgası yok.

Güney Ege'de denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Güney Ege'de denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

SICAKLIKLAR SALI GÜNÜ ZİRVE YAPACAK

Afrika'dan yeni bir aşırı sıcak hava dalgası geleceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Adil Tek, sıcaklıkların hafta sonundan itibaren yükseleceğini ancak salı günü zirve yaptıktan sonra düşüşe geçeceğini söyledi.

Sıcaklıklar aslında bu hafta sonuyla birlikte yani yarından itibaren evet artmaya başlıyor; salı günü pik noktaya çıkacak. Salı gününden sonra sıcaklık değerleri biraz daha 3-5 derecelik düşüşler görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için herhangi bir resmi meteorolojik uyarı yayımlamadı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için herhangi bir resmi meteorolojik uyarı yayımlamadı.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

Bu yılki yağışların tarımsal üretime olumlu katkı sağladığını belirten Adil Tek, meyve rekoltesindeki artışa dikkat çekti.

Bu sene öncelikle şöyle bakalım, bir tarımsal açıdan baktığımızda meyve rekoltesi tavan yapmış durumda ülkemizde.

Sonbahar aylarında yağışların artacağını öngören Tek, beraberinde sel ve su baskını riskinin de yükselebileceğini ifade etti.

Ekim, kasım ve aralık ayları yağışlar ortalamaların çok çok üzerine çıkıyor ama tabii beraberinde sel, su baskını risklerini getirecek.

Meteoroloji, yurdun kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağış, güney ve batı bölgelerinde ise sıcak havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.Meteoroloji, yurdun kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağış, güney ve batı bölgelerinde ise sıcak havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Uzman isim, yaz döneminin en kritik risklerinden biri olan orman yangınlarına ilişkin de vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bu arada orman yangınlarına dikkat, hassasiyetimiz devam etsin. Gene orman yangın haberleri geliyor ama bunlara dikkat etmediğimizden kaynaklı olarak orman yangınları konusu şu anda en hassas dönemi, dönemimiz şu anda orman yangınları.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'yi etkisi altına alacak 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar, kuzey bölgelerdeki aniden bastıracak şiddetli sağanak yağışlar ve rüzgarla birlikte tırmanan orman yangını riskine karşı "üçlü tehlike" uyarısı yaparak herkesi tedbirli olmaya çağırdı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM VERİLERİNE GÖRE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? (17 TEMMUZ 2026 YURTTA HAVA RAPORU)

BaşlıkDetay
Genel DurumTürkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava SıcaklığıÖnemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
RüzgarGenellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan 30-50 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteorolojik UyarıGüncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Denizlerde DikkatGüney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Denizcilerin ve denize açılacakların dikkatli olması öneriliyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

BölgeHava DurumuSıcaklık AralığıÖne Çıkan Detay
MarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu32-34°CEdirne, Kocaeli ve Sakarya'da öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor. Güneybatıda kuvvetli rüzgar etkili olacak.
EgeAz bulutlu ve açık37-38°CKuzey Ege kıyılarında 30-50 km/saat kuvvetli rüzgar bekleniyor.
AkdenizAz bulutlu ve açık32-39°CAntalya 39°C ile bölgenin en sıcak ili olacak.
İç AnadoluAz bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu31-35°CYağış beklenmiyor.
Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu28-30°CBolu dışında öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu26-29°CKıyı kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu25-34°CKuzey kesimlerde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor.
Güneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık37-41°CŞanlıurfa 41°C ile günün en sıcak illerinden biri olacak.

En yüksek sıcaklıkların Şanlıurfa'da 41, Diyarbakır'da 40 ve Antalya'da 39 dereceye ulaşması öngörülüyor.En yüksek sıcaklıkların Şanlıurfa'da 41, Diyarbakır'da 40 ve Antalya'da 39 dereceye ulaşması öngörülüyor.

İlEn Yüksek SıcaklıkHava Durumu
İstanbul32°CParçalı bulutlu
Ankara31°CParçalı ve az bulutlu
İzmir37°CAz bulutlu ve açık
Antalya39°CAz bulutlu ve açık
Bursa33°CParçalı bulutlu
Çanakkale34°CParçalı bulutlu
Denizli37°CAz bulutlu ve açık
Manisa37°CAz bulutlu ve açık
Muğla38°CAz bulutlu ve açık
Adana35°CAz bulutlu ve açık
Hatay32°CAz bulutlu ve açık
Konya31°CAz bulutlu ve açık
Eskişehir31°CParçalı ve az bulutlu
Çankırı35°CParçalı bulutlu
Bolu29°CParçalı ve çok bulutlu
Düzce30°CÖğleden sonra sağanak
Kastamonu29°CÖğleden sonra sağanak
Zonguldak28°CÖğleden sonra sağanak
Samsun29°CAralıklı sağanak
Trabzon26°CAralıklı sağanak
Rize27°CAralıklı sağanak
Amasya29°CParçalı bulutlu
Erzurum27°CÖğleden sonra sağanak
Kars25°CAralıklı sağanak
Van29°CParçalı bulutlu
Malatya34°CParçalı ve az bulutlu
Diyarbakır40°CAz bulutlu ve açık
Mardin37°CAz bulutlu ve açık
Siirt38°CAz bulutlu ve açık
Şanlıurfa41°CAz bulutlu ve açık
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

DenizHava DurumuRüzgarDalga
KaradenizDoğusunda sağanak2-5 kuvvet1-2 metre
MarmaraParçalı ve az bulutlu3-6 kuvvet0,5-2 metre
EgeAçıkGüney Ege'de 5-7 kuvvet (fırtınamsı)1,5-3 metre
AkdenizAçık3-5 kuvvet1-2 metre
Van GölüAçık3-5 kuvvet0,25-0,50 metre

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