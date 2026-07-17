Üçlü tehlike kapıda! Adil Tek bölge bölge uyardı: Kuzeyde sağanak güneyde kavurucu sıcak
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Güney ve batıda sıcaklıkların hafta sonu ile birlikte 40 dereceye yaklaşacağını belirten Tek, Karadeniz'de yağış, kuzey kıyılarında rip akıntısı ve orman yangınları riskine karşı da kritik uyarılar yaptı.
Türkiye, hafta sonundan itibaren yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yükselişini sürdüreceğini, Karadeniz'de ise yerel yağışların etkili olacağını söyledi. Tek, sıcaklıkların salı günü zirve yapacağını, çarşamba gününden itibaren ise kuzeyden gelecek serin havayla birlikte birçok bölgede birkaç derecelik düşüş yaşanacağını ifade etti.
GÜNEY VE BATIDA SICAKLIKLAR 40 DERECEYE YAKLAŞIYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa'da etkisini gösteren yüksek sıcaklıkların Akdeniz kuşağına kaydığını belirterek Türkiye'nin özellikle güney ve batı kesimlerinde sıcaklıkların hızla yükseldiğini söyledi.
Adil Tek şu değerlendirmeyi yaptı:
Evet, Karadeniz'de yağışları göreceğiz ama öncelikle bir sıcaklıklara bakalım. Ülke genelinde ve Avrupa'da yüksek sıcaklıklar vardı. O sıcaklıklar aslında özellikle Akdeniz kuşağında devam ediyor. O geçtiğimiz haftalarda Fransa'yı, İspanya'yı, Portekiz'i ve hatta Almanya'ya kadar uzanan hat boyunca yükselen o sıcaklık değerleri biraz daha artık Akdeniz'e kaymış vaziyette. Şu anda Akdeniz'de İtalya yanıyor, çok sıcak bir vaziyette.
Tek, özellikle Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'da sıcaklıkların 40 derece sınırına yaklaşacağını, bu artışın önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar devam edeceğini belirtti.
Özellikle Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla artık 40 derecelere sıcaklık değerleri yaklaşmaya başladı ve bu sıcaklık değerleri önümüzdeki hafta sonuyla birlikte önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar yükselmeye devam edecek ki İzmir'de artık 40 dereceleri önümüzdeki hafta görmeye başlayacağız.
KARADENİZ'DE YAĞIŞ, KUZEY KIYILARINDA RİP AKINTISI UYARISI
Türkiye'nin kuzey kesimlerinde ise farklı bir hava tablosu bekleniyor. Adil Tek, Batı ve Doğu Karadeniz'de öğleden sonra yağışların görüleceğini belirtirken hafta sonu denize girecek vatandaşlara da önemli uyarıda bulundu.
Daha çok öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz'de ve daha ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'de ve Trakya'da Edirne civarında hafif yağmur şeklinde yağışlar bırakacak.
Hafta sonu Karadeniz kıyılarında poyrazın kuvvetleneceğini belirten Tek, şunları söyledi:
Hafta sonuna doğru giderken de özellikle Karadeniz'de kıyı kesimlerde poyrazdan esen, denize girecekler açısından o esen rüzgâr şiddeti zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar çıkıyor; bu da çeken akıntı dediğimiz, rip dalgası diye adlandırdığımız yapıları oluşturuyor. Hafta sonu için özellikle kuzey kıyılarında denize girecek olanların dikkatli olmasında fayda var diyelim.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR
İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmediğini ifade eden Adil Tek, sıcaklıkların 32-33 derece seviyelerinde seyredeceğini söyledi.
İstanbul'da da bugün 32 derecelere kadar çıkıyor... 32-33 derecelerde bu hafta seyrediyor olacak sıcaklık değerleri. Çarşambadan itibaren biraz daha tekrar serinleme yani 30 derecelerin altı 28-29 dereceleri İstanbul'da görmeye başlayacağız.
İZMİR VE ANTALYA'DA KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK
Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artacağını belirten Tek, İzmir'in salı gününe kadar 39 dereceyi göreceğini söyledi. Antalya'da ise hem hava hem de deniz suyu sıcaklığındaki artışa dikkat çekti.
Deniz suyu sıcaklıkları da bu arada yükselmiş vaziyette. Akdeniz'in özellikle doğusunda yani İskenderun Körfezi'nde; Mersin, Adana ve Hatay çevresinde deniz suyu sıcaklıkları 31 derecelere kadar çıktı. Antalya'da da 30 dereceleri görüyor artık; oldukça sıcak bir su.
Tek, deniz suyu sıcaklıklarındaki yükselişin sonbahar aylarında risk oluşturabileceğini de vurguladı.
ANKARA'DA SICAKLIK ARTACAK ARDINDAN SERİNLİK GELECEK
Başkentte yakın vadede yağış beklenmediğini söyleyen Adil Tek, sıcaklıkların birkaç derece artacağını ancak çarşamba gününden sonra Türkiye genelinde hissedilir bir rahatlama yaşanacağını ifade etti.
Başkent Ankara bugün 31 ile 17 derece arasında. Çok yakın plan için zaten yağış gözükmüyor... Çarşambadan sonra ülke genelinde bir rahatlamayı görüyor olacağız.
KARADENİZ'DEKİ YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENEBİLİR
Karadeniz'deki yağışların genel olarak kuvvetli olmadığını belirten Tek, kısa süreli konvektif yağışların lokal risk oluşturabileceğine dikkat çekti.
Çok kuvvetli yağışlar değil ama zaman zaman şöyle çok dar alanda kısa süreli konvektif diye adlandırdığımız yapılar oluşuyor. Onlar zaman zaman o tür sel, su baskını oluşturacak yağışları meydana getirebiliyor ama genel olarak baktığımızda çok kuvvetli değil.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK YÜKSEK ANCAK EKSTREM DEĞİL
Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 41 derece seviyelerinde seyretmeye devam edeceğini belirten Tek, geçen yıla göre daha ılımlı bir yaz yaşandığını söyledi.
Güneydoğu Anadolu aslında ülke genelinde de aynı şey neredeyse söylenebilir; o çok sıcak hava dalgaları yok. Yani bu bahsettiğimiz yerler daha eski yıllarda da yine sıcak olan yerler; ekstradan böyle çok ekstrem bir sıcak hava dalgası yok.
SICAKLIKLAR SALI GÜNÜ ZİRVE YAPACAK
Afrika'dan yeni bir aşırı sıcak hava dalgası geleceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Adil Tek, sıcaklıkların hafta sonundan itibaren yükseleceğini ancak salı günü zirve yaptıktan sonra düşüşe geçeceğini söyledi.
Sıcaklıklar aslında bu hafta sonuyla birlikte yani yarından itibaren evet artmaya başlıyor; salı günü pik noktaya çıkacak. Salı gününden sonra sıcaklık değerleri biraz daha 3-5 derecelik düşüşler görecek.
ORMAN YANGINLARINA DİKKAT
Bu yılki yağışların tarımsal üretime olumlu katkı sağladığını belirten Adil Tek, meyve rekoltesindeki artışa dikkat çekti.
Bu sene öncelikle şöyle bakalım, bir tarımsal açıdan baktığımızda meyve rekoltesi tavan yapmış durumda ülkemizde.
Sonbahar aylarında yağışların artacağını öngören Tek, beraberinde sel ve su baskını riskinin de yükselebileceğini ifade etti.
Ekim, kasım ve aralık ayları yağışlar ortalamaların çok çok üzerine çıkıyor ama tabii beraberinde sel, su baskını risklerini getirecek.
Uzman isim, yaz döneminin en kritik risklerinden biri olan orman yangınlarına ilişkin de vatandaşlara çağrıda bulundu.
Bu arada orman yangınlarına dikkat, hassasiyetimiz devam etsin. Gene orman yangın haberleri geliyor ama bunlara dikkat etmediğimizden kaynaklı olarak orman yangınları konusu şu anda en hassas dönemi, dönemimiz şu anda orman yangınları.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'yi etkisi altına alacak 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar, kuzey bölgelerdeki aniden bastıracak şiddetli sağanak yağışlar ve rüzgarla birlikte tırmanan orman yangını riskine karşı "üçlü tehlike" uyarısı yaparak herkesi tedbirli olmaya çağırdı.
MGM VERİLERİNE GÖRE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? (17 TEMMUZ 2026 YURTTA HAVA RAPORU)
|Başlık
|Detay
|Genel Durum
|Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
|Hava Sıcaklığı
|Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
|Rüzgar
|Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan 30-50 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.
|Meteorolojik Uyarı
|Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.
|Denizlerde Dikkat
|Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Denizcilerin ve denize açılacakların dikkatli olması öneriliyor.
|Bölge
|Hava Durumu
|Sıcaklık Aralığı
|Öne Çıkan Detay
|Marmara
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|32-34°C
|Edirne, Kocaeli ve Sakarya'da öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor. Güneybatıda kuvvetli rüzgar etkili olacak.
|Ege
|Az bulutlu ve açık
|37-38°C
|Kuzey Ege kıyılarında 30-50 km/saat kuvvetli rüzgar bekleniyor.
|Akdeniz
|Az bulutlu ve açık
|32-39°C
|Antalya 39°C ile bölgenin en sıcak ili olacak.
|İç Anadolu
|Az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu
|31-35°C
|Yağış beklenmiyor.
|Batı Karadeniz
|Parçalı ve çok bulutlu
|28-30°C
|Bolu dışında öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Parçalı ve çok bulutlu
|26-29°C
|Kıyı kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
|Doğu Anadolu
|Parçalı ve çok bulutlu
|25-34°C
|Kuzey kesimlerde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor.
|Güneydoğu Anadolu
|Az bulutlu ve açık
|37-41°C
|Şanlıurfa 41°C ile günün en sıcak illerinden biri olacak.
|İl
|En Yüksek Sıcaklık
|Hava Durumu
|İstanbul
|32°C
|Parçalı bulutlu
|Ankara
|31°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İzmir
|37°C
|Az bulutlu ve açık
|Antalya
|39°C
|Az bulutlu ve açık
|Bursa
|33°C
|Parçalı bulutlu
|Çanakkale
|34°C
|Parçalı bulutlu
|Denizli
|37°C
|Az bulutlu ve açık
|Manisa
|37°C
|Az bulutlu ve açık
|Muğla
|38°C
|Az bulutlu ve açık
|Adana
|35°C
|Az bulutlu ve açık
|Hatay
|32°C
|Az bulutlu ve açık
|Konya
|31°C
|Az bulutlu ve açık
|Eskişehir
|31°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Çankırı
|35°C
|Parçalı bulutlu
|Bolu
|29°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Düzce
|30°C
|Öğleden sonra sağanak
|Kastamonu
|29°C
|Öğleden sonra sağanak
|Zonguldak
|28°C
|Öğleden sonra sağanak
|Samsun
|29°C
|Aralıklı sağanak
|Trabzon
|26°C
|Aralıklı sağanak
|Rize
|27°C
|Aralıklı sağanak
|Amasya
|29°C
|Parçalı bulutlu
|Erzurum
|27°C
|Öğleden sonra sağanak
|Kars
|25°C
|Aralıklı sağanak
|Van
|29°C
|Parçalı bulutlu
|Malatya
|34°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Diyarbakır
|40°C
|Az bulutlu ve açık
|Mardin
|37°C
|Az bulutlu ve açık
|Siirt
|38°C
|Az bulutlu ve açık
|Şanlıurfa
|41°C
|Az bulutlu ve açık
|Deniz
|Hava Durumu
|Rüzgar
|Dalga
|Karadeniz
|Doğusunda sağanak
|2-5 kuvvet
|1-2 metre
|Marmara
|Parçalı ve az bulutlu
|3-6 kuvvet
|0,5-2 metre
|Ege
|Açık
|Güney Ege'de 5-7 kuvvet (fırtınamsı)
|1,5-3 metre
|Akdeniz
|Açık
|3-5 kuvvet
|1-2 metre
|Van Gölü
|Açık
|3-5 kuvvet
|0,25-0,50 metre