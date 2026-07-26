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MTV’de son viraj! Milyonlarca araç sahibine 31 Temmuz uyarısı: Kimler ödemeyecek, hangi araç ne kadar vergi verecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi için son haftaya girildi. Yılın ikinci MTV taksitini yatırmakla yükümlü olan araç sahipleri için son tarih 31 Temmuz 2026 Cuma. Ödemesini süresinde gerçekleştirmeyen mükellefler, gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor.

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MTV ödemelerinde istisna ve muafiyetler: Kimler ne kadar ödeyecek?

Yılda iki dönem halinde ocak ve temmuz aylarında tahsil edilen MTV'de bazı kişi ve kurumlar için istisna uygulanırken, elektrikli araçlar için ise farklı bir vergi hesaplama yöntemi bulunuyor. Araç sahiplerinin ödeyeceği tutar; aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü ve azami toplam ağırlığının yanı sıra bazı araçlarda taşıt değeri gibi kriterlere göre değişiyor. Peki MTV'den kimler muaf? Hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? Ağustos ayında sıfır araç alan kişi temmuz taksitini de ödemek zorunda mı? İşte MTV ödemelerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

MTV ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona eriyor

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

2026 yılı MTV ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz Cuma günü sona erecek. Mükellefler ödemelerini vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Bunun yanı sıra bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları kullanılarak da MTV ödemesi yapılabiliyor.

Son ödeme tarihini geçiren mükellefler açısından ise gecikme faizi uygulanıyor.

MTV’den hangi kurum ve kişiler muaf tutuluyor?

MTV'DEN KİMLER İSTİSNA?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında bazı kurum ve kişilerin adına kayıtlı taşıtlar MTV'den istisna tutuluyor.

Buna göre genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar MTV'den muaf.

Ayrıca Türkiye Kızılay Derneği adına kayıtlı ve tescilli taşıtlar da MTV istisnasından yararlanıyor.

Engelli bireylere yönelik de belirli şartlarla istisna uygulanıyor. Engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan kişilerin adına kayıtlı taşıtlar ile engellilik durumuna uygun şekilde özel tertibatla donatılmış taşıtlar MTV'den istisna kapsamında bulunuyor.

Bunların yanı sıra devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına, yurda gelen delege ve heyetlerde görev yapan yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar da belirlenen şartlar kapsamında MTV'den istisna tutuluyor.

2026 MTV ücretleri: Motor hacmine göre ödeme tablosu
HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
MTV tutarı; araç yaşı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı ve bazı otomobillerde taşıt değeri gibi özelliklere göre değişiyor.
Araç Özelliği
Yıllık MTV
1300 cm³ — 1-3 yaş, taşıt değeri 541 bin TL'yi aşan
6 bin 902 TL
1300 cm³ — 4-6 yaş, taşıt değeri 541 bin TL'yi aşan
4 bin 807 TL
1300 cm³ — 7-11 yaş, taşıt değeri 541 bin TL'yi aşan
2 bin 693 TL
1301-1600 cm³ — 1-3 yaş, taşıt değeri 541 bin TL'yi aşan
12 bin 28 TL
1301-1600 cm³ — 4-6 yaş, taşıt değeri 541 bin TL'yi aşan
9 bin 12 TL
1301-1600 cm³ — 7-11 yaş, taşıt değeri 541 bin TL'yi aşan
5 bin 220 TL
Not: MTV, örnekteki araçlarda iki taksit halinde ödenebiliyor. Vergi tutarının belirlenmesinde yalnızca motor silindir hacmi değil, aracın yaşı ve tarifede dikkate alınan diğer özellikler de önem taşıyor.
Elektrikli araçlarda MTV’de yüzde 75 indirim uygulanıyor

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İNDİRİMİ BULUNUYOR MU?

Elektrikli otomobiller için MTV uygulamasında önemli bir farklılık bulunuyor. Elektrikli araçlarda hesaplanan MTV'nin dörtte biri oranında ödeme yapılıyor.

Örneğin motor gücü 110 kW, model yılı 2023 ve taşıt değeri 700 bin TL olan otomobil cinsi bir elektrikli araç için, model yılı ve diğer kriterlere göre normal MTV'nin 20 bin TL olduğu varsayıldığında, elektrikli aracın sahibi bunun dörtte biri olan 5 bin TL MTV ödeyecek.

Bu nedenle elektrikli araçlarda MTV tutarı belirlenirken aracın motor gücünün yanı sıra model yılı ve taşıt değeri gibi ilgili kriterlerin de dikkate alınması gerekiyor.

Ağustosta sıfır araç alanlar MTV ödemek zorunda mı?

ARACINI AĞUSTOSTA ALAN TEMMUZ MTV'SİNİ ÖDER Mİ?

Sıfır araç satın alanların MTV ödeme zamanı konusunda dikkat etmesi gereken özel bir uygulama bulunuyor.

Vergilendirme döneminin ilk altı ayında satın alınan araçlar için motorlu taşıtlar vergisinin bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle ağustos ayında sıfır araç alan bir kişinin, temmuz ayının geçmiş olmasını gerekçe göstererek MTV ödemesi yapmaktan kaçınmaması gerekiyor.

Örneğin ağustos ayında sıfır araç alan kişinin, ilgili MTV taksitini en geç eylül ayında ödemesi gerekiyor.

İkinci el araçlarda ise satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için aracın MTV borcu bulunmaması gerektiğinden, önceki döneme ait MTV taksitinin satıcı tarafından ödenmiş olması gerekiyor.

MTV borcu olan araçlarda muayene ve devir işlemi yapılamıyor

MTV'Sİ ÖDENMEYEN ARACIN KAMUSAL İŞLEMLERİ YAPILIR MI?

MTV borcunun bulunması, araçla ilgili bazı resmi işlemlerin gerçekleştirilmesine engel olabiliyor.

Aracın muayenesinin yapılabilmesi ve alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için MTV borcunun ödenmiş olması gerekiyor.

Ayrıca araç sahibinin aracını trafikten çekebilmesi için de MTV borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

Bu nedenle MTV borcunu son ödeme tarihinden sonra bırakmak yalnızca gecikme faizi açısından değil, araçla ilgili yapılacak resmi işlemler bakımından da sorun oluşturabiliyor.

MTV borcu taksitlendirilebilir mi? İşte şartlar

MTV TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ?

MTV borcunu zamanında ödeyemeyen ve ekonomik açıdan ciddi sıkıntı yaşayan mükellefler için belirli şartlar altında tecil ve taksitlendirme imkanı bulunuyor.

Çok zor durumda olan mükellefler, vadesi geçmiş MTV borçları ve bunlara bağlı gecikme zamları için aracın kayıtlı olduğu vergi dairesine başvurabiliyor.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gerekli şartların sağlanması halinde borcun 36 ayı geçmemek üzere, tecil faizi uygulanarak tecil ve taksitlendirilmesi talep edilebiliyor.

Ancak bu imkanın kullanılabilmesi için kanunda ve ilgili uygulamada aranan şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Yurtdışındaki araçlar için MTV ödeme zorunluluğu devam ediyor

ARACIN YURTDIŞINDA KULLANILMASI DURUMUNDA MTV ÖDENİR Mİ?

Bir aracın yurtdışına çıkarılması, tek başına MTV mükellefiyetini sona erdirmiyor.

Aracın yurtdışında bulunması durumunda tescil kaydı silinmediği sürece MTV mükellefiyeti devam ediyor. Bu nedenle araç yurtdışında kullanılıyor olsa dahi MTV tahakkuku yapılmaya devam ediyor ve verginin ödenmesi gerekiyor.

Dolayısıyla aracın yurtdışına çıkarılmış olması, tescil kaydı devam ettiği sürece MTV ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Vefat eden araç sahibinin MTV borcu mirasçılara geçiyor

VEFAT EDEN KİŞİNİN MTV BORCUNA NE OLUR?

Araç sahibinin vefat etmesi halinde önceki dönemlere ait MTV borçları da mirasçılar açısından gündeme gelebiliyor.

Vefat eden kişiye ait aracın geçmiş dönem MTV borçları için aracın bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurularak, vergi borcunun mirasçıların miras hisseleri oranında tahakkuk ettirilmesi talep edilebiliyor.

Bu işlem için mirasçıların kesin olarak belirlenmiş olması ve ilgili durumun gerekli belgelerle vergi dairesine ibraz edilmesi gerekiyor.

MTV ikinci taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz

MTV'DE SON GÜN 31 TEMMUZ

2026 yılı MTV ikinci taksit ödemelerinde süre 31 Temmuz Cuma günü doluyor. Ödemesini henüz yapmayan araç sahiplerinin son günü beklemeden işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.

MTV'nin zamanında ödenmemesi halinde gecikme faizi uygulanırken, borcun bulunması araç muayenesi, alım-satım ve trafikten çekme gibi bazı işlemlerde de sorun oluşturabiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin kendi araçlarına ilişkin MTV borcunu kontrol ederek ödeme süresini kaçırmaması gerekiyor.

Haber: Barış Şimşek

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi