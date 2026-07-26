MTV’de son viraj! Milyonlarca araç sahibine 31 Temmuz uyarısı: Kimler ödemeyecek, hangi araç ne kadar vergi verecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi için son haftaya girildi. Yılın ikinci MTV taksitini yatırmakla yükümlü olan araç sahipleri için son tarih 31 Temmuz 2026 Cuma. Ödemesini süresinde gerçekleştirmeyen mükellefler, gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: