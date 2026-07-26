MTV’de son viraj! Milyonlarca araç sahibine 31 Temmuz uyarısı: Kimler ödemeyecek, hangi araç ne kadar vergi verecek?

MTV'DEN KİMLER İSTİSNA?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında bazı kurum ve kişilerin adına kayıtlı taşıtlar MTV'den istisna tutuluyor.

Buna göre genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar MTV'den muaf.

Ayrıca Türkiye Kızılay Derneği adına kayıtlı ve tescilli taşıtlar da MTV istisnasından yararlanıyor.

Engelli bireylere yönelik de belirli şartlarla istisna uygulanıyor. Engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan kişilerin adına kayıtlı taşıtlar ile engellilik durumuna uygun şekilde özel tertibatla donatılmış taşıtlar MTV'den istisna kapsamında bulunuyor.

Bunların yanı sıra devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına, yurda gelen delege ve heyetlerde görev yapan yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar da belirlenen şartlar kapsamında MTV'den istisna tutuluyor.