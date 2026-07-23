MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 160,5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Faiz kararının yanı sıra TCMB'nin haftalık rezerv verileri de takip edildi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 2 milyar 812 milyon dolar azalarak 160 milyar 490 milyon dolara geriledi.

Rezervlerdeki düşüş, faiz kararının açıklandığı günde yurt içi ekonomi gündeminin öne çıkan diğer başlıklarından biri oldu.