CANLI YAYIN
Geri

Piyasalarda 23 Temmuz 2026 gün sonu: Borsa İstanbul dalgalı günü düşüşle tamamladı: İslam Memiş gümüş piyasasındaki beklentilerini paylaştı

TCMB ve Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, piyasalarda artan enerji maliyetleri fiyatlandı. Brent petrolün 100 doları aşmasıyla enflasyon endişeleri yeniden tırmandı ve Borsa İstanbul kapanışta değer kaybetti

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Merkez bankaları faizde bekledi, petrol 100 doları aştı

Türkiye ve Avrupa merkez bankalarının faizleri sabit tuttuğu 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, piyasaların yönünü Orta Doğu'daki gerilim ve hızla yükselen petrol fiyatları belirledi.

Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması enflasyon ve faiz endişelerini yeniden güçlendirirken, küresel borsalardaki satışlar Borsa İstanbul'a da yansıdı.

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,43 kayıpla 14.077,67 puandan tamamladı.

GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI
  • TCMB, politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.
  • Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizinde değişikliğe gitmedi.
  • Brent petrol, 100 doların üzerine çıktı.
  • BIST 100 endeksi günü yüzde 0,43 düşüşle 14.077,67 puandan kapattı.
  • İslam Memiş, merkez bankalarının yılın son çeyreğine kadar faizlerde beklemeyi tercih edebileceğini söyledi.
BIST 100 yüzde 0,43 düşüşle 14.077 puandan kapandı

BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısındaki pozitif görünümünü öğleden sonra koruyamadı ve küresel piyasalardaki satış eğilimine paralel olarak günü düşüşle tamamladı.

Endeks, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü önceki kapanışa göre 61,18 puan ve yüzde 0,43 gerileyerek 14.077,67 puandan kapandı.

Toplam işlem hacmi 206,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

BIST 100 gün içinde en düşük 14.031,89 puanı, en yüksek 14.228,02 puanı gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi ise yüzde 1,12 değer kaybetti.

Sektörler arasında en güçlü yükseliş yüzde 4,47 ile madencilikte görülürken, en sert düşüş yüzde 5,35 ile iletişim sektöründe yaşandı.

BORSA İSTANBUL KAPANIŞ ÖZETİ
DEĞER
BIST 100 kapanışı
14.077,67 puan
Günlük değişim
Yüzde -0,43
Puan değişimi
-61,18 puan
Gün içi en düşük
14.031,89 puan
Gün içi en yüksek
14.228,02 puan
Toplam işlem hacmi
206,5 milyar lira
Bankacılık endeksi
Yüzde -0,22
Holding endeksi
Yüzde -1,12

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,42 yükselişle 14.198,68 puana kadar çıkmıştı.

Sabah saatlerinde sanayi, teknoloji ve madencilik hisseleri öne çıkarken, yurt içi piyasaların artan küresel risklere rağmen pozitif ayrıştığı görülmüştü.

Öğleden sonra ise tablo değişti.

Büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrasında ABD borsalarında başlayan satışlar, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması risk iştahını zayıflattı.

BIST 100 de günün ilk yarısındaki kazançlarını geri vererek kapanışa doğru satıcılı bir seyir izledi.

Günün en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu

GÜNÜN EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELERİ

HİSSE
GÜNLÜK DEĞİŞİM
PSGYO
Yüzde 10,00
KUYAS
Yüzde 9,99
TRENJ
Yüzde 9,98
TRMET
Yüzde 9,93
EREGL
Yüzde 4,64

GÜNÜN EN FAZLA DÜŞEN HİSSELERİ

HİSSE
GÜNLÜK DEĞİŞİM
AKSEN
Yüzde -10,00
SKBNK
Yüzde -9,99
TAVHL
Yüzde -5,81
TCELL
Yüzde -5,41
TTKOM
Yüzde -5,12

VİOP'TA SATIŞ BASKISI DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİLDİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı vadeli kontrat da normal seansı düşüşle tamamladı.

Endeks kontratı, önceki normal seans kapanışı olan 16.570,00 puana göre 179 puan ve yüzde 1,08 değer kaybederek 16.391,00 puana geriledi.

Kontratta açık pozisyon sayısı 425 bin 177 olarak kaydedildi.

VİOP'taki yüzde 1'i aşan düşüş, yatırımcıların kısa vadeli piyasa görünümünde daha temkinli bir tutum benimsediğini gösteren gün içi gelişmelerden biri oldu.

TCMB politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu

TCMB POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 37'DE SABİT BIRAKTI

Yurt içinde günün en önemli başlıklarından biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararıydı.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 37'de sabit tuttu.

Gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakıldı.

TCMB FAİZLERİ
ORAN
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı
Yüzde 37
Gecelik borç verme faizi
Yüzde 40
Gecelik borçlanma faizi
Yüzde 35,5

Merkez Bankası, haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir gerileme görüldüğünü, öncü göstergelerin temmuz ayında geçici bir yükselişe işaret ettiğini bildirdi.

Karar metninde jeopolitik gelişmelerle birlikte enerji fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine girdiğine dikkat çekildi.

Yakın döneme ilişkin verilerin iç talepteki zayıflamanın belirginleştiğini gösterdiği belirtildi.

TCMB, jeopolitik gelişmelerin enflasyonu üç temel kanal üzerinden etkileyebileceğine işaret etti:

Üretim ve taşımacılık maliyetlerindeki artış

Ekonomik faaliyette oluşabilecek değişimler

Tüketici ve piyasa beklentilerindeki bozulma

Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruduğunu vurguladı.

Para politikasına ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak toplantı bazında belirleneceği ifade edildi.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılabileceği mesajı da tekrarlandı.

Merkez Bankası rezervleri 160,5 milyar dolara geriledi

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 160,5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Faiz kararının yanı sıra TCMB'nin haftalık rezerv verileri de takip edildi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 2 milyar 812 milyon dolar azalarak 160 milyar 490 milyon dolara geriledi.

Rezervlerdeki düşüş, faiz kararının açıklandığı günde yurt içi ekonomi gündeminin öne çıkan diğer başlıklarından biri oldu.

Brent petrol 100 doların üzerine çıktı

PETROL FİYATI NEDEN 100 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI?

Günün piyasalara en güçlü biçimde yön veren gelişmesi petrol fiyatlarında yaşandı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatının aksayabileceği endişesiyle 100 doların üzerine çıktı.

Brent petrol böylece 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte iki önemli deniz geçişine ilişkin güvenlik riskleri etkili oldu.

Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin petrol sevkiyatını aksatabileceği endişesi öne çıktı.

Babülmendep Boğazı çevresinde ise Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattığını duyurması riskleri artırdı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası" uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Seri daha sonra, geçiş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Temmuz'da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin Orta Doğu'da yeniden saldırıya geçmesi halinde ABD'nin bu durumdan İran'ı sorumlu tutacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi ise bölgedeki ABD müttefiklerinin enerji altyapılarının hedef alınabileceği yönünde karşılık verdi.

Karşılıklı açıklamalar, piyasaların yalnızca petrol sevkiyatına değil, bölgedeki üretim tesisleri ve enerji altyapısına yönelik riskleri de fiyatlamasına neden oldu.

Enerji şoku enflasyon endişelerini artırdı

ENERJİ ŞOKU ENFLASYON ENDİŞESİNİ YENİDEN GÜÇLENDİRDİ

Petrolün 100 doların üzerine çıkması, enerji ithal eden ülkelerde üretim, ulaşım ve taşımacılık maliyetlerinin artabileceğine ilişkin endişeleri büyüttü.

Bu gelişme, hem TCMB'nin hem de Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarında enerji fiyatlarına özel vurgu yapmasını daha önemli hale getirdi.

Yükselen petrol fiyatları, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD piyasalarında bazı yatırımcıların, enflasyon baskısının devam etmesi halinde ABD Merkez Bankasının yeniden faiz artırımını değerlendirebileceğini fiyatlamaya başladığı görüldü.

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Avrupa Merkez Bankası da 23 Temmuz'daki toplantısında üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı.

AA'nın aktardığı karara göre refinansman faizi yüzde 2,40, mevduat faizi yüzde 2,25 ve marjinal fonlama faizi yüzde 2,65 seviyesinde tutuldu.

ECB FAİZLERİ
ORAN
Refinansman faizi
Yüzde 2,40
Mevduat faizi
Yüzde 2,25
Marjinal fonlama faizi
Yüzde 2,65

ECB, enerji fiyatlarına ilişkin görünümün yüksek oynaklığını koruduğunu açıkladı.

Orta Doğu'daki savaşın neden olduğu enerji şokunun enflasyon üzerindeki tam etkisinin henüz görülmediği belirtildi.

Yönetim Konseyi, enerji şokunun ne kadar güçlü olacağını, ne kadar süreceğini ve fiyatlara dolaylı etkilerini yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi.

ECB, para politikası kararlarının ekonomik ve finansal veriler, enflasyon görünümü ve riskler doğrultusunda toplantı bazında alınacağını vurguladı.

Banka, önceden belirlenmiş bir faiz patikasına bağlı kalmayacağını da yineledi.

ECB, haziran ayında Orta Doğu'daki savaşın oluşturduğu enflasyon baskısı nedeniyle üç temel politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

Bu karar, Eylül 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı olmuştu.

New York borsası güne sert düşüşle başladı

NEW YORK BORSASI GÜNE SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Küresel piyasalardaki olumsuz görünüm ABD borsalarında belirginleşti.

New York borsasının açılışında Dow Jones endeksi yüzde 0,89 düşerek 51.755,54 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,08 kayıpla 7.418,29 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,73 düşüşle 25.245,54 puana indi.

ENDEKS
DEĞİŞİM
SEVİYE
Dow Jones
Yüzde -0,89
51.755,54
S&P 500
Yüzde -1,08
7.418,29
Nasdaq
Yüzde -1,73
25.245,54

Satışlarda iki temel gelişme etkili oldu:

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımları için açıkladığı yüksek harcama planları

Orta Doğu'daki gerilimle birlikte petrol fiyatlarının hızla yükselmesi

Alphabet'in ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı.

Yapay zekâ altyapısı ve çözümlerine yönelik talebin desteğiyle Google Cloud gelirleri yüzde 82 yükseldi.

Buna karşın şirketin 2026 yılı sermaye harcaması beklentisini 180-190 milyar dolar aralığından 195-205 milyar dolar aralığına çıkarması yatırımcıları tedirgin etti.

Alphabet hisseleri açılışta yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Tesla'nın ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 26 artarken net kârı yüzde 5 geriledi.

Şirketin yapay zekâ, otonom sürüş ve üretim altyapısına yönelik sermaye harcamaları yüzde 142 artarak 5,79 milyar dolara yükseldi.

Tesla'nın serbest nakit akışının negatife dönmesi sonrasında şirket hisseleri açılışta yüzde 8'den fazla düştü.

IBM ise ikinci çeyrekte gelirini yüzde 1 artırırken net kârında yüzde 1 düşüş bildirdi.

Şirket hisseleri açılışta yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Teknoloji şirketlerinin gelirlerini artırmalarına rağmen yapay zekâ yatırımlarının maliyetinin hızla yükselmesi, yatırımcıların bu harcamaların kârlılığa ne zaman ve ne ölçüde yansıyacağını sorgulamasına yol açtı.

ABD tahvil faizleri yükseldi

ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması, ABD tahvil piyasasında da satış getirdi.

ABD'nin iki yıllık tahvil faizi yüzde 4,36'ya yükseldi.

On yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,7 ile Ocak 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

ABD TAHVİL FAİZLERİ
SEVİYE
2 yıllık tahvil faizi
Yüzde 4,36
10 yıllık tahvil faizi
Yüzde 4,7

Tahvil faizlerindeki yükselişte, enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği ve ABD Merkez Bankasının faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutabileceği beklentisi etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 18 Temmuz ile sona eren haftada 22 bin azalarak 187 bine gerilemesi de faiz beklentilerini etkiledi.

Başvurular 1969'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İş gücü piyasasının güçlü kalması, ABD ekonomisinin yüksek faizlere rağmen dirençli seyrini sürdürdüğü şeklinde değerlendirildi.

İslam Memiş’ten faiz ve merkez bankaları değerlendirmesi

İSLAM MEMİŞ'TEN FAİZ VE MERKEZ BANKALARI DEĞERLENDİRMESİ

Finans Analisti İslam Memiş, 23 Temmuz sabahı saat 10.00'da A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin politika faizini değiştirmemesinin beklendiğini söylemişti.

Gün içinde açıklanan yüzde 37'lik faiz kararı, piyasanın genel beklentisi ve Memiş'in öngörüsüyle uyumlu gerçekleşti.

Memiş, bölgede devam eden savaş ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle merkez bankalarının faiz konusunda daha temkinli davranacağını belirtti.

Böyle bir ortamda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin zorlaştığını ifade etti.

TCMB karar metninde petrol fiyatları ve jeopolitik risklere vurgu yapılmasını beklediğini söyleyen Memiş, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarının yılın son çeyreğine kadar faizlerde değişiklik yapmayabileceği tahminini paylaştı.

Memiş, aynı gün açıklanan Avrupa Merkez Bankası faiz kararının ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın savaş ile petrol fiyatlarına ilişkin mesajlarının da piyasalar açısından önemli olduğunu belirtti.

Altın ve gümüşteki yükseliş tepki hareketi olarak değerlendirildi

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞİ "TEPKİ HAREKETİ" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

İslam Memiş, altın, gümüş ve petrol piyasalarında bir önceki gün görülen yükselişleri "tepki yükselişi" olarak nitelendirdi.

Değerli metallerde sert dalgalanmaların ve belirsizliğin devam ettiğini söyleyen Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının da fiyat hareketleri üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Memiş'e göre jeopolitik belirsizlikler, Türkiye'de yatırımcıların altın tercihlerini ve satın alma alışkanlıklarını da etkiliyor.

Fiziki altına yönelik talebin devam ettiğini belirten Memiş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün üretim verilerine dikkat çekti.

İLK YARIDA 9,2 MİLYONUN ÜZERİNDE ZİYNET ALTIN BASILDI

İslam Memiş'in aktardığına göre Darphane, 2026 yılının ilk yarısında 9 milyon 200 bin adedin üzerinde ziynet altın üretti.

ZİYNET ALTIN

9 milyon 200 bin adedin üzerinde

ÇEYREK ALTIN

6 milyondan fazlası

Bu üretimin 6 milyondan fazlasını çeyrek altın oluşturdu.

Memiş, açıklanan ziynet altın listesinde 24 ayar paketli gram altınların bulunmadığını hatırlatarak, yatırımcı talebinde gram altının gerçekte ilk sırada yer aldığını düşündüğünü söyledi.

Memiş'in sıralamasına göre fiziki altın talebinde gram altını çeyrek altın ve Cumhuriyet altını takip ediyor.

Bu verilerin, Türkiye'de altının güvenli liman olarak görülmeye ve fiziki biçimde satın alınmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Video Oynatma İkonu Altın ve gümüşte kritik seviyeler: İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirdi
Bilezik tercihlerinde yeni dönem

BİLEZİK TERCİHLERİNDE YENİ DÖNEM

İslam Memiş, altın piyasasında yalnızca yatırım tercihlerinin değil, takı alışkanlıklarının da değiştiğini anlattı.

İnce ve hafif yapıları nedeniyle Ajda model bileziklerin özellikle kadınlar tarafından tercih edilmeye devam ettiğini söyleyen Memiş, yeni nesilde bilek ve parmak ölçülerinin önceki kuşaklara göre küçüldüğüne dikkat çekti.

Ancak bilezik veya alyans ölçülerinin küçülmesinin kullanılan altının gramının mutlaka azalacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Memiş'e göre ölçü ve tasarımlar değişse de ürünün ağırlığı ile fiyatı aynı seviyede kalabiliyor.

İslam Memiş gümüşü yeniden sepetine ekledi

İSLAM MEMİŞ GÜMÜŞÜ YENİDEN SEPETİNE EKLEDİ

İslam Memiş, ocak ayında takip sepetinden çıkardığını söylediği gümüşü yeniden değerlendirmeye aldığını açıkladı.

Özellikle 2027 ve 2028 yılları için hazırlık yapanlar açısından gümüşü önemli gördüğünü ifade eden Memiş, değerli metallerin yanı sıra Borsa İstanbul'un da ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Memiş, borsayı hem 2026 hem de 2027 yılı açısından önemli bir yatırım piyasası olarak değerlendirdiğini belirtti.

Tek bir hisseye yoğunlaşmak yerine birikimlerin farklı şirketlere dağıtılması ve uzun vadeli bir strateji oluşturulması gerektiği yönündeki kişisel görüşünü paylaştı.

Bu değerlendirmeler uzman yorumları olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

GÜMÜŞ İÇİN 2027'NİN İKİNCİ ÇEYREĞİ ÖNE ÇIKIYOR

WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah da gümüş piyasasının gelecek dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shah, son aylarda görülen sert geri çekilmenin kalıcı bir çöküş anlamına gelmediğini, daha sağlıklı bir yükseliş eğiliminin önünü açabileceğini söyledi.

WisdomTree'nin değerlendirmesine göre gümüşün 2027 yılının ikinci çeyreğinde ons başına 70 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yeni dönemde gümüş fiyatlarını kısa vadeli ve spekülatif hareketlerden çok şu unsurların belirleyeceği öngörülüyor:

  • Küresel arz ve talep dengesi
  • Sanayi sektöründeki gerçek tüketim
  • Teknoloji ve enerji yatırımları
  • Küresel ekonomik gelişmeler
  • Altın piyasasının yönü

Gümüşün endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesi, metalin yalnızca değer saklama aracı değil, aynı zamanda önemli bir sanayi ham maddesi olarak da izlenmesine neden oluyor.

WisdomTree, önümüzdeki 12 aylık dönemde altın piyasasında beklenen olası yükselişin gümüşü de destekleyebileceğini öngörüyor.

Tarihsel olarak altındaki hareketlere daha sert tepki verebilen gümüşün, olası bir altın rallisinden güç alabileceği belirtiliyor.

Piyasalar yarın hangi verileri takip edecek?

PİYASALAR YARIN HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

23 Temmuz'daki yoğun faiz, enerji ve bilanço gündeminin ardından piyasalar 24 Temmuz Cuma günü yeni ekonomik verileri izleyecek.

Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile sektörel enflasyon beklentileri açıklanacak.

Yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öne çıkacak.

Analistlere göre BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyeleri destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyeleri ise direnç olarak takip edilecek.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalıp kalmayacağı, Orta Doğu'dan gelecek açıklamalar ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına yönelik tepkiler de piyasalardaki risk algısının yönü açısından önemini koruyacak.

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi