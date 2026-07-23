BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısındaki pozitif görünümünü öğleden sonra koruyamadı ve küresel piyasalardaki satış eğilimine paralel olarak günü düşüşle tamamladı.
Endeks, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü önceki kapanışa göre 61,18 puan ve yüzde 0,43 gerileyerek 14.077,67 puandan kapandı.
Toplam işlem hacmi 206,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
BIST 100 gün içinde en düşük 14.031,89 puanı, en yüksek 14.228,02 puanı gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi ise yüzde 1,12 değer kaybetti.
Sektörler arasında en güçlü yükseliş yüzde 4,47 ile madencilikte görülürken, en sert düşüş yüzde 5,35 ile iletişim sektöründe yaşandı.
BORSA İSTANBUL KAPANIŞ ÖZETİ
DEĞER
BIST 100 kapanışı
14.077,67 puan
Günlük değişim
Yüzde -0,43
Puan değişimi
-61,18 puan
Gün içi en düşük
14.031,89 puan
Gün içi en yüksek
14.228,02 puan
Toplam işlem hacmi
206,5 milyar lira
Bankacılık endeksi
Yüzde -0,22
Holding endeksi
Yüzde -1,12
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,42 yükselişle 14.198,68 puana kadar çıkmıştı.
Sabah saatlerinde sanayi, teknoloji ve madencilik hisseleri öne çıkarken, yurt içi piyasaların artan küresel risklere rağmen pozitif ayrıştığı görülmüştü.
Öğleden sonra ise tablo değişti.
Büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrasında ABD borsalarında başlayan satışlar, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması risk iştahını zayıflattı.
BIST 100 de günün ilk yarısındaki kazançlarını geri vererek kapanışa doğru satıcılı bir seyir izledi.