Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 16:59

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Bursa'da yazlığına giderken yolunu şaşırınca ortaya gülümseten ve sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler çıktı.

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Erdal Özyağcılar'ın Bursa yolculuğu eğlenceli bir anıya sahne oldu. Yazlığına gitmek üzere yola çıkan ünlü oyuncu, Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi'nden geçerken yolunu şaşırdı.

Yol Tarifinden Samimi Sohbete

Yolunu bulmak için çevredeki bir vatandaştan yardım isteyen Özyağcılar, karşılaştığı samimi ilgi karşısında keyifli anlar yaşadı. Yol tarifi sırasında başlayan neşeli sohbet kameralara yansırken, başarılı oyuncu yaşanan bu eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde, "Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok severmiş" sözleriyle durumu özetledi.

"Taze Folluktan Organik Mavi Yumurta" Sürprizi

Usta oyuncuyu karşısında görünce büyük mutluluk yaşayan kadın hayranı ise sevgisini, "Evet çok seviyordum, hemen tanıdım. Bu kör gözlerimle tanıdım" sözleriyle dile getirdi.

Samimi sohbet hediyesiz kalmazken, vatandaş yanında bulunan organik mavi yumurtaları Özyağcılar'a takdim ederek, "Taze folluktan, sıcacık, organik yumurta. Hocama enerji versin, güç versin, sağlıklı, uzun ömür versin" temennisinde bulundu. Hediyeleri tebessümle kabul eden sanatçı, yol tarifini aldıktan sonra yazlığına doğru hareket etti.