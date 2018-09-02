Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji Bakanlığı döneminde tüm yersiz eleştirilere rağmen kararlılıkla uygulamaya geçirdiği sabit saat uygulamasına Avrupa da geçiyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yaptırdığı yaz saati uygulamasıyla ilgili anketin sonucuna göre, halkın ezici çoğunluğu yaz saati uygulamasından vazgeçilmesini istedi. 28 AB üyesi ülkeden yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıktı. AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, vatandaşların taleplerine yönelik çalışma yapılacağını açıklarken, Komisyonun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ise "Anket sonuçlarına göre mesaj çok açık. Şimdi buna uygun hareket edeceğiz" dedi.
Avrupa’ya saat örneği
Etiketler: AB , Enerji Bakanlığı
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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