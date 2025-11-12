takvim-logo

Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı

Kastamonu Bozkurt’ta kaybolan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedenleri bulundu. Atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında Müge Anlı, olayla ilgili yeni ve şüpheli bulgulara dikkat çekti. Anlı, Huriye Helvacı’nın çıplak bulunduğunu belirtti. İşte detaylar...

Kastamonu Bozkurt İlçesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım sabahı 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden ayrıldı. O günden sonra anne ve oğlundan hiçbir haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, eşinin kaybolmadan önce eski eniştesi Mustafa Uzun ile görüştüğünü iddia etti. Bunun üzerine iddiaların odağındaki eski enişte Mustafa Uzun, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayına katılarak kaybolmadan birkaç gün önce Huriye Helvacı ile görüştüklerini belirtti ve "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" dedi.

Evinde kadavra köpekleriyle arama yapılan Mustafa Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu" ifadelerini kullandı.

OSMAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma ekipleri, Köseali mevkisinde yapılan tarama sırasında drone yardımıyla günler sonra küçük Osman'ın cansız bedenine ulaştı. Bölgede bulunan uçurum kenarındaki göl çevresinde yapılan incelemede Osman'ın giydiği mavi mont dikkat çekti. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan muhabir, "5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni uçurumun kenarında tespit edildi" dedi ve acı haber aileyi yıktı.

Küçük Osman'ın bulunmasının ardından gözler annesi Huriye Helvacı'ya çevrildi. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cesedi, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"NEDEN ÇIRILÇIPLAK SOYULMUŞTU?"

Müge Anlı, bugünkü programında olayla ilgili yeni ve şüpheli bulgulara dikkat çekti. Anlı, Huriye Helvacı'nın çıplak bulunduğunu belirtti.

Programda Müge Anlı, "Dün önce Osman'dan acı haber geldi. Çok geçmeden bu sefer de anneden acı haber geldi. Yaklaşık 200 metre uzağında 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay şüpheli. Huriye Helvacı çıplak. Üzerinde kıyafetleri yok" ifadelerini kullandı.

Anlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üzerlerinde herhangi bir darp izi yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Annenin durumu olayın şüpheli olduğunu gösteriyor. Oraya neden gitti? Orası orman kesim alanı. Anne oğulun orada ne işi vardı? Kadın neden çırılçıplak soyulmuştu? Kıyafetler uzağında bulundu. Bu kadınla çocuğun başına biri bir iş getirmiş" dedi.

ŞÜPHELERİN ODAĞINDAKİ İKİ KUZEN CANLI YAYINDA

Anne oğulun şüpheli ölümü araştırılırken, Mustafa Uzun'un üvey dayısı Mehmet Battal da tüm şüpheleri üzerine çekti.

Müge Anlı, Mehmet Battal'a şu soruyu yöneltti: "Huriye ile nasıl tanıştınız? Huriye ile Mustafa Uzun Bozkurt ilçe otogarında buluşmuş ve siz de onların yanındaymışsınız. Sonra öğrendikten sonra fark ettim ki, Mustafa'nın eski eşi Semra ve çocukları var. Bayram değil seyran değil, yıllar sonra yeğenimi göreceğim diye Semra'nın evine gitmişsiniz. Peki Huriye ile bağlantınız nedir?"

Battal ise "Ben Huriye'yi hiç tanımıyorum. İlk kez otogarda gördüm. Sonra ben oradan İstanbul'a gittim" şeklinde yanıt verdi. ATV muhabiri Mahmut Erdoğan, Mustafa Uzun'un olayla ilgili anlattıklarını canlı yayında aktardı.

Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre; Mustafa Uzun, cumartesi günü Huriye Helvacı'nın kendisini aradığını ve "Eşim bayram, yarın sabah mesaiye gidecek, görüşelim" dediğini belirtti. Mustafa Uzun'un yanıtı ise "Ben yarın merkeze inmeyeceğim, köyün olduğu yerdeyim" oldu.

Ancak Huriye Helvacı, evden çıktıktan sonra Mustafa Uzun'u aradı ve buluşmak üzere köyün alt kısmına gitti. Erdoğan, "Mustafa Bey, madem Huriye Hanım ile buluşmayacaktı. Neden evinden çıkıp onlarla buluşmak için köyün alt kısmına gitti?" dedi. Bu sözler üzerine Mustafa Uzun da söylediklerini reddetti.