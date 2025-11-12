Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı

Müge Anlı , Mehmet Battal'a şu soruyu yöneltti: "Huriye ile nasıl tanıştınız? Huriye ile Mustafa Uzun Bozkurt ilçe otogarında buluşmuş ve siz de onların yanındaymışsınız. Sonra öğrendikten sonra fark ettim ki, Mustafa'nın eski eşi Semra ve çocukları var. Bayram değil seyran değil, yıllar sonra yeğenimi göreceğim diye Semra'nın evine gitmişsiniz. Peki Huriye ile bağlantınız nedir?"

Kaynak: atv

Battal ise "Ben Huriye'yi hiç tanımıyorum. İlk kez otogarda gördüm. Sonra ben oradan İstanbul'a gittim" şeklinde yanıt verdi. ATV muhabiri Mahmut Erdoğan, Mustafa Uzun'un olayla ilgili anlattıklarını canlı yayında aktardı.

Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre; Mustafa Uzun, cumartesi günü Huriye Helvacı'nın kendisini aradığını ve "Eşim bayram, yarın sabah mesaiye gidecek, görüşelim" dediğini belirtti. Mustafa Uzun'un yanıtı ise "Ben yarın merkeze inmeyeceğim, köyün olduğu yerdeyim" oldu.

Ancak Huriye Helvacı, evden çıktıktan sonra Mustafa Uzun'u aradı ve buluşmak üzere köyün alt kısmına gitti. Erdoğan, "Mustafa Bey, madem Huriye Hanım ile buluşmayacaktı. Neden evinden çıkıp onlarla buluşmak için köyün alt kısmına gitti?" dedi. Bu sözler üzerine Mustafa Uzun da söylediklerini reddetti.