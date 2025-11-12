Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı
Kastamonu Bozkurt’ta kaybolan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedenleri bulundu. Atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında Müge Anlı, olayla ilgili yeni ve şüpheli bulgulara dikkat çekti. Anlı, Huriye Helvacı’nın çıplak bulunduğunu belirtti. İşte detaylar...
Kastamonu Bozkurt İlçesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım sabahı 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden ayrıldı. O günden sonra anne ve oğlundan hiçbir haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.
Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, eşinin kaybolmadan önce eski eniştesi Mustafa Uzun ile görüştüğünü iddia etti. Bunun üzerine iddiaların odağındaki eski enişte Mustafa Uzun, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayına katılarak kaybolmadan birkaç gün önce Huriye Helvacı ile görüştüklerini belirtti ve "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" dedi.
Evinde kadavra köpekleriyle arama yapılan Mustafa Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu" ifadelerini kullandı.