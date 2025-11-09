CHP’li belediyelerde su faturası uçtu! Elektrik yüzde 43 arttı... Suya yüzde 350 zam yapıldı

CHP'li belediyeler vatandaşa su hizmeti vermedi ama elektriği bahane edip faturalara sürekli zam yaptı. Belediyelerin kullandığı elektrik sadece yüzde 43 arttı fakat Ankara, İzmir, ve İstanbul'da su beledi yüzde 300'ün üzerinde zamlandı.
BAHANE ELEKTRİK
CHP'li belediyelerde su faturaları, elektrik faturalarının iki katına çıktı. Örneğin Eylül-Ekim'de Ankaralı elektriğe 765 lira, suya bin 45 lira ödedi. İstanbullu suya 646 lira, elektriğe 370 lira verdi. Son 2 yılda suya yapılan zam, Ankara'da yüzde 317, İstanbul'da yüzde 356, İzmir'de yüzde 350'yi buldu. Belediyelerin bahanesi ise elektrik fiyatları oldu. Fakat elektrik sadece yüzde 43 arttı!
İGDAŞ ZAMMINA MAHKEME FRENİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İGDAŞ, doğal gaz tarifesini mahkemeye taşıdı. EPDK'nın belirlediği ücretten daha yüksek fiyat uygulamak istedi. Mahkeme reddetti ancak İGDAŞ istinafa gitti.