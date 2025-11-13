"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam

İmamoğlu örgüt kurucusu olarak yer alırken, çekirdek ekibindeki Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün ise "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi.

İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK EKİBİ ÖRGÜT ŞEMASINDA 407 şüpheliyi kapsayan iddianamede, İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak ve suç gelirlerini aklamak" gibi 143 eylemden 2.430 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, örgütün 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açtığını belirtti.

İmamoğlu ekibinin "kreş" kılıfıyla rüşvet istediği iddia edildi.

İddianamede, şüpheli Dursun Keleş'in soruşturma kapsamında alınan ifadelerine yer verildi.

DENİZ İSTANBUL PROJESİNE GÖZ DİKTİLER

Keleş, ifadesinde "Deniz İstanbul" isimli projenin sahibi ve koordinatörü olduğunu, bu projeye 2015 yılında başladığını ve Adem Soytekin ile de proje döneminde tanıştığını belirtti.

Soytekin'in, Deniz İstanbul'un şantiye ofisine gelerek kendisi ile görüştüğünü aktaran Keleş, ifadesinde şunları anlattı:

"Projenin kalan etaplarının kaba inşaatına talip olduğunu söyledi ve dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu kastederek 'beni başkan gönderdi, bu işleri bana vereceksiniz' dedi. Ben kendisini oyalayıcı sözlerle yolladım. Hatırladığım kadarıyla 2020 yılında beni arayarak 'başkan sizden kreş projesi adı altında yardım yapmanızı istiyor' şeklinde konuştu. O dönem İmamoğlu İBB başkanıydı ve basın yayın organlarında İmamoğlu'nun 'şu kadar kreş yaptıracağım' şeklindeki demeçlerini görüyorduk. Adem'e, ekonomik durumumuzun iyi olmadığını söyledim, geçiştirdim. Bunun üzerine Adem yardım olarak daire de verebileceğimi söyledi ancak ben reddettim. İmamoğlu ve Soytekin arasındaki diyaloğu sektörden bildiğim ve duyduğum için telefonu kapatırken ki ses tonundan yakın bir zamanda bana yeniden bir hamle yapılacağını anladım. Nitekim öyle oldu."

İmamoğlu ve ekibinin tehditle 3 daire aldığı iddia edilen Deniz İstanbul projesi

ADEM SOYTEKİN'İ GÖNDERDİ TELEFONDAN TEHDİT ETTİ: O PROJEYİ YAPTIRMAM

Keleş, Adem Soytekin'in ofise geldiğini ve kendisiyle görüştüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Aynı konuyu açarak kendisini başkanın gönderdiğini söyledi. Ben yine kendisine olumsuz yaklaşınca cep telefonunu çıkararak hoparlörde konuşacak şekilde İmamoğlu'nu aradı. Kreşe yardım konusunda anlaşamadığımızı söyleyince İmamoğlu, 'Madem anlaşamıyoruz, ben de onlara o projeyi tamamlatmayacağım, yaptırmayacağım' dedi. Ben bunun üzerine ticaretimin sekteye uğrayabileceğini anladım ve göz işaretiyle Adem'e 'tamam' anlamı taşıyan taleplerini kabul ettiğimi belirtir işareti yaptım. Netice olarak kreşteki ısrarlarına istinaden Deniz İstanbul isimli projesinin Mercan Konakları'nda toplamda 3 adet devri, Adem Soytekin'in belirtmiş olduğu Sulkar İnşaat'a devrettim. Karşılığında hiçbir şekilde para almadım ve Adem'e projemde hiçbir şekilde iş yaptırmadım."